Зелёный провокатор меняет тело за неделю: и дальше история идёт по тёмному пути

Сельдерей — один из самых универсальных и полезных овощей семейства зонтичных. Его активно используют в кухнях разных стран, добавляют в салаты, супы и рагу, готовят смузи и даже применяют в косметологии. Польза сельдерея во многом зависит от вида растения, а противопоказания нужно учитывать, чтобы продукт приносил только здоровье.

Сельдерей
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сельдерей

Виды сельдерея и их особенности

Существует три основные разновидности:

  • Листовой - богат витаминами С, А, Е и группы В, содержит калий, кальций, магний и фосфор. Оказывает противовоспалительное действие, полезен для сердца и сосудов, укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение.

  • Корневой - насыщен минералами, укрепляет сосуды, повышает общий тонус, выводит лишнюю жидкость и помогает при отёчности. Его рекомендуют при гипертонии и заболеваниях суставов.

  • Черешковый - самый популярный вид. Хрустящие стебли содержат клетчатку, витамины А, К, Е и С, органические кислоты. Полезен при диабете, помогает худеть, снижает холестерин и ускоряет обмен веществ.

Польза для организма

Сельдерей улучшает работу мозга и нервной системы, действует как мягкое успокоительное, но при этом повышает работоспособность. Витамины и антиоксиданты замедляют старение, укрепляют иммунитет и ускоряют заживление тканей.

Для мужчин

Сельдерей традиционно связывают с поддержанием потенции. В составе есть андростерон — гормон, производное тестостерона, который усиливает либидо и положительно влияет на эректильную функцию. Также овощ помогает при воспалениях мочеполовой системы и снижает риск простатита.

Для женщин

Для женщин ценность сельдерея прежде всего в низкой калорийности (всего 23-25 ккал на 100 г). Он выводит лишнюю жидкость, улучшает состояние кожи, волос и ногтей, укрепляет кости перед климаксом благодаря содержанию фосфора и витамина К. Кроме того, овощ замедляет процессы старения и помогает поддерживать стройность.

Вред и противопоказания

Сельдерей полезен не всем. Его не рекомендуют:

  • при мочекаменной болезни;

  • при заболеваниях почек;

  • во время беременности (из-за содержания апиола, который может спровоцировать кровотечение или выкидыш);

  • в период лактации (может изменить вкус молока).

Сравнение пользы разных видов

Вид Основное действие Кому полезен Ограничения
Листовой Укрепляет сосуды, повышает иммунитет Людям с гипертонией, для профилактики простуд Беременные и кормящие
Корневой Мочегонное, снижает давление, поддерживает суставы При отёчности, проблемах с суставами При болезнях почек
Черешковый Улучшает метаболизм, способствует похудению Людям с лишним весом, диабетикам При ЖКТ-заболеваниях в обострении

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: есть сельдерей в больших количествах во время беременности.

  • Последствие: риск осложнений и кровотечений.

  • Альтернатива: включить в рацион другие овощи с витаминами.

  • Ошибка: покупать вялые стебли с пятнами.

  • Последствие: низкая питательная ценность и неприятный вкус.

  • Альтернатива: выбирать свежие упругие стебли ярко-зелёного цвета.

  • Ошибка: хранить сельдерей в полиэтиленовой плёнке.

  • Последствие: быстрее вянет и теряет сочность.

  • Альтернатива: держать в холодильнике без плёнки или в контейнере.

А что если…

Что будет, если включить сельдерей в рацион ежедневно? В разумных количествах он поможет нормализовать давление, ускорит метаболизм, улучшит кожу и снизит уровень стресса. Но при чрезмерном употреблении возможны проблемы с ЖКТ.

Как выбрать и хранить

  • Стебли должны быть плотными, зелёными, без пятен.

  • Корнеплоды — небольшими, молодыми, с ярко выраженным ароматом.

  • Хранить лучше в холодильнике: стебли сохраняют свежесть неделю, корни — несколько недель.

  • Для долгого хранения листья и корни можно засушить.

Применение в кулинарии

Сельдерей используется во многих кухнях: итальянской, французской, японской.

  • Корни добавляют в супы, рагу, пюре.

  • Стебли используют в салатах, закусках, супах, смузи.

  • Листья сушат как приправу или добавляют в свежем виде.

  • Сок сельдерея в сочетании с яблоком или морковью популярен как энергетический напиток.

FAQ

Можно ли есть сельдерей при диабете?
Да, особенно черешковый — клетчатка регулирует уровень сахара.

Помогает ли сельдерей похудеть?
Да, низкая калорийность и клетчатка делают его хорошим продуктом для диет.

Какой вид лучше для иммунитета?
Листовой и черешковый благодаря высокому содержанию витаминов С и А.

Мифы и правда

  • Миф: сельдерей — бесполезная трава.

  • Правда: он богат витаминами, минералами и антиоксидантами.

  • Миф: от сельдерея всегда худеют.

  • Правда: эффект возможен только при сбалансированном питании.

  • Миф: сельдерей безопасен для всех.

  • Правда: при беременности и заболеваниях почек он противопоказан.

3 интересных факта

  1. В Древней Греции сельдерей считался священным растением и использовался для венков победителей.

  2. В США сок сельдерея стал модным "детокс-напитком" и трендом в фитнес-сообществе.

  3. Семена сельдерея применяются как пряность и входят в состав специй для маринадов.

Исторический контекст

  • В Древнем Египте сельдерей использовался как лекарственное растение.

  • В Европе его начали активно выращивать в Средние века.

  • Сегодня сельдерей входит в топ популярных овощей для здорового питания.

Сельдерей — это не только вкусный и низкокалорийный продукт, но и мощный источник витаминов и минералов. При правильном употреблении он помогает укрепить здоровье и разнообразить рацион.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
