Диета не работает? Проверьте, не совершаете ли вы эти ошибки

Здоровье

Множество мифов о питании мешают людям худеть правильно и без вреда для здоровья. Один из самых распространенных — убеждение, что чем меньше ешь, тем быстрее снижается вес. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

Худеющая девушка
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Худеющая девушка

"Жесткие ограничения дают лишь кратковременный эффект за счет потери воды. Дальше организм входит в состояние стресса, и при возвращении к привычному питанию лишние килограммы начинают откладываться быстрее", — пояснила эксперт.

По словам Дюваль, еще одна распространенная ошибка при похудении связана с полным отказом от сладкого.

"Мозг и внутренние системы нуждаются в глюкозе. Важно не исключать ее совсем, а выбирать правильные источники — например, фрукты. Один фрукт в день между приемами пищи поможет удерживать уровень сахара в крови и предотвратит переедание", — уточнила Дюваль.

Эксперт также предостерегла от распространенного заблуждения о пользе каш быстрого приготовления.

"Такие продукты проходят сильную обработку и по воздействию не отличаются от булочки. Сахар в крови подскакивает, и уже через 40 минут человек снова голоден. Это прямой путь к срывам и перееданию", — сказала она.

Диетолог также предупредила, что протеиновые батончики и печенье, популярные среди худеющих, изначально создавались для спортсменов с серьезными энергозатратами.

"В массовом употреблении они вредны. Батончики содержат сахарозаменители, нагружают печень и поджелудочную, да и калорий там немало. Без регулярных тренировок они только мешают похудению", — отметила Дюваль.

Эксперт подчеркнула, что полностью исключать углеводы также опасно, это ведет к усталости, плохому настроению и проблемам с сосудами.

"Любая диета работает, даже на огурцах. Вопрос лишь в том, чем придется расплатиться. Чтобы похудение было безопасным и эффективным, рацион должен быть сбалансированным и постоянным, а не временным экспериментом", — заключила врач.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
