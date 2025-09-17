Чем чище, тем хуже: стерильные уши становятся рассадником проблем — как гигиена доводит до болезни

Почти каждый человек с детства усвоил, что уши нужно держать в чистоте. Однако далеко не все понимают, что привычные ватные палочки и особенно фитосвечи могут причинить серьёзный вред слуху. О том, зачем нужна ушная сера, как правильно ухаживать за ушами и что делать при образовании пробок, рассказала Алиса Фокина, врач-отоларинголог, к. м. н.
Секрет, который в народе называют серой, на самом деле представляет собой смесь липидов, белков и отмерших клеток кожи. Его основная задача — защитить ухо от проникновения пыли, влаги и бактерий. Удалив её полностью, человек лишает слуховой проход естественного барьера.
Организм устроен так, что уши очищаются сами. При жевании височно-нижнечелюстной сустав способствует постепенному выведению серы наружу.
"Ушные палочки, наоборот, мешают этому процессу, загоняют серу внутрь и утрамбовывают её", — пояснила врач-отоларинголог Алиса Фокина.
Кроме того, чрезмерное усердие может привести к травмам кожи слухового прохода и барабанной перепонки, а также спровоцировать усиленную выработку серы.
Если пробка уже образовалось, не пытайтесь достать её самостоятельно. Симптомы пробки похожи на отит или другие болезни, и без осмотра легко ошибиться. Только врач сможет определить причину и безопасно удалить уплотнение.
Как правильно чистить уши каждый день?
Достаточно мытья в душе и протирания ушной раковины полотенцем.
Что делать, если ухо заложило?
Обратиться к ЛОРу. Возможно, причина в серной пробке или воспалении.
Можно ли детям чистить уши палочками?
Нет. У малышей слуховой проход ещё более уязвим, риск травм особенно высок.
Миф: фитосвечи вытягивают серу.
Правда: исследований не подтвердили вакуумного эффекта, а риск ожога очень высок.
Миф: уши нужно чистить глубоко и регулярно.
Правда: ухо само очищается, а глубокая чистка лишь вредит.
Миф: масла помогают растворить пробку.
Правда: они могут вызвать ожог или аллергию.
Уши не нуждаются в глубокой очистке: природа уже предусмотрела механизм их самоочищения. Попытки использовать палочки, масла или фитосвечи только вредят — они провоцируют пробки, травмы и воспаления. Для повседневной гигиены достаточно душа и аккуратного протирания ушной раковины, а при появлении дискомфорта или подозрении на пробку нужно обратиться к врачу.
