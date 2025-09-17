Чем чище, тем хуже: стерильные уши становятся рассадником проблем — как гигиена доводит до болезни

Почти каждый человек с детства усвоил, что уши нужно держать в чистоте. Однако далеко не все понимают, что привычные ватные палочки и особенно фитосвечи могут причинить серьёзный вред слуху. О том, зачем нужна ушная сера, как правильно ухаживать за ушами и что делать при образовании пробок, рассказала Алиса Фокина, врач-отоларинголог, к. м. н.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Чистка ушей

Польза ушной серы

Секрет, который в народе называют серой, на самом деле представляет собой смесь липидов, белков и отмерших клеток кожи. Его основная задача — защитить ухо от проникновения пыли, влаги и бактерий. Удалив её полностью, человек лишает слуховой проход естественного барьера.

Ватные палочки опасны

Организм устроен так, что уши очищаются сами. При жевании височно-нижнечелюстной сустав способствует постепенному выведению серы наружу.

"Ушные палочки, наоборот, мешают этому процессу, загоняют серу внутрь и утрамбовывают её", — пояснила врач-отоларинголог Алиса Фокина.

Кроме того, чрезмерное усердие может привести к травмам кожи слухового прохода и барабанной перепонки, а также спровоцировать усиленную выработку серы.

Советы по уходу

Достаточно ежедневного душа: вода разрыхляет скопления, и они выходят сами. После мытья аккуратно промокните уши полотенцем или ватным диском. Если появилась заложенность или зуд — обратитесь к ЛОР-врачу. Для растворения пробки специалист может назначить аптечные капли. Никогда не используйте острые предметы или палочки для самостоятельного удаления.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Использование палочек → утрамбовка серы, травмы → мягкое промывание водой и визит к врачу.

Применение фитосвечей → ожог, воспаление, сухость → аптечные капли или промывание у специалиста.

Закапывание масел → химический ожог, аллергия → безопасные растворы, подобранные ЛОРом.

Ошибки уже не избежать

Если пробка уже образовалось, не пытайтесь достать её самостоятельно. Симптомы пробки похожи на отит или другие болезни, и без осмотра легко ошибиться. Только врач сможет определить причину и безопасно удалить уплотнение.

FAQ

Как правильно чистить уши каждый день?

Достаточно мытья в душе и протирания ушной раковины полотенцем.

Что делать, если ухо заложило?

Обратиться к ЛОРу. Возможно, причина в серной пробке или воспалении.

Можно ли детям чистить уши палочками?

Нет. У малышей слуховой проход ещё более уязвим, риск травм особенно высок.

Мифы и правда

Миф: фитосвечи вытягивают серу.

Правда: исследований не подтвердили вакуумного эффекта, а риск ожога очень высок.

Миф: уши нужно чистить глубоко и регулярно.

Правда: ухо само очищается, а глубокая чистка лишь вредит.

Миф: масла помогают растворить пробку.

Правда: они могут вызвать ожог или аллергию.

3 интересных факта

В норме уши производят до 20 мг серы в месяц.

Цвет и консистенция секрета зависят от генетики: у одних он мягкий и светлый, у других — тёмный и твёрдый.

Люди с сухой серой чаще встречаются в Азии, а с влажной — в Европе и Америке.

Уши не нуждаются в глубокой очистке: природа уже предусмотрела механизм их самоочищения. Попытки использовать палочки, масла или фитосвечи только вредят — они провоцируют пробки, травмы и воспаления. Для повседневной гигиены достаточно душа и аккуратного протирания ушной раковины, а при появлении дискомфорта или подозрении на пробку нужно обратиться к врачу.