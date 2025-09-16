Гости будут в восторге и попросят рецепт: как из трёх продуктов сделать изысканный томатный суп

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:50
Здоровье

Томатные супы заслуженно считаются одними из самых популярных блюд во всём мире. Их любят за насыщенный вкус, аппетитный аромат и способность согревать даже в самый хмурый день. Готовят такие супы по-разному: из свежих помидоров, томатной пасты, сока или пюре. Разница лишь в оттенках вкуса, но каждый вариант имеет свои преимущества.

Томатный крем-суп с гренками
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Томатный крем-суп с гренками

Почему стоит выбрать томатный крем-суп

Классический томатный суп хорош сам по себе, но в последние годы всё большую популярность набирает именно крем-суп. У него бархатистая текстура, он получается более нежным и сытным. К тому же готовить его проще, чем кажется. Это отличный вариант для тех, кто часто спешит и не может тратить много времени на кухне.

Крем-суп из томатной пасты готовится всего за 5 минут. Он не требует особых кулинарных навыков и подойдёт как для быстрого перекуса, так и для полноценного обеда.

Ингредиенты для блюда

Чтобы приготовить ароматный суп в микроволновке, понадобится всего несколько продуктов:

  • томатная паста — около 160 г;
  • куриный бульон — 60 мл;
    • сливочный сыр — 1 столовая ложка.

Этот минимальный набор уже даёт насыщенный вкус, а если хочется, можно добавить специи, свежую зелень, чеснок или сухарики.

Как готовить

  1. В жаропрочной миске смешайте все ингредиенты до однородности.

  2. Поставьте смесь в микроволновую печь и готовьте на максимальной мощности 3-4 минуты.

  3. Готовый суп украсьте рубленой зеленью и подайте с хрустящими гренками.

Благодаря короткой термической обработке, вкус остаётся ярким, а сама консистенция получается густой и нежной.

Чем полезен такой суп

Томатная паста — это концентрат полезных веществ, которые содержатся в свежих помидорах. В ней есть ликопин, известный антиоксидант, поддерживающий работу сердца и сосудов. Сливочный сыр обогащает блюдо белком и придаёт мягкость вкусу, а бульон делает его более сытным.

Такой суп можно готовить не только в СВЧ-печи. На плите он получается ничуть не хуже. Если заменить куриный бульон овощным, получится вегетарианский вариант.

Советы для разнообразия

Чтобы крем-суп не надоел, можно варьировать состав:

  • добавить в пасту немного сливок для более нежного вкуса;
  • заменить сливочный сыр на плавленый с пряными добавками;
  • использовать острый соус или молотый перец для пикантности;
  • приготовить домашние гренки с чесноком, чтобы дополнить блюдо ароматной хрустящей закуской.

Если хочется сделать суп ещё полезнее, можно смешать томатную пасту с овощным пюре из моркови или кабачка. Так вкус станет мягче, а блюдо — более питательным.

Универсальное блюдо на каждый день

Томатный крем-суп — это пример того, как всего за несколько минут можно приготовить не только вкусное, но и полезное блюдо. Оно подходит для всей семьи, нравится детям и взрослым, а ещё прекрасно согревает и утоляет голод.

Готовить его можно хоть каждый день, ведь ингредиенты всегда под рукой. Такой суп может стать любимым вариантом лёгкого обеда или ужина, особенно в холодное время года.

Томатный крем-суп из пасты — это быстрый, питательный и ароматный способ разнообразить ежедневное меню. Простота приготовления делает его идеальным выбором для тех, кто ценит своё время, но не готов жертвовать качеством и вкусом еды.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
