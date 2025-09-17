Генетическая лотерея: обладатели этой группы крови вытянули счастливый билет в долголетие

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:01
Здоровье

Каждый человек мечтает о долгой и здоровой жизни, но продолжительность жизненного пути зависит не только от образа жизни, генетики или уровня медицины. Учёные всё чаще обращают внимание на такой фактор, как группа крови. Она может влиять не только на предрасположенность к определённым болезням, но и на устойчивость организма к нагрузкам и стрессу.

Тромбоциты под микроскопом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тромбоциты под микроскопом

Группа крови как ключ к долголетию

Исследования последних лет показали, что обладатели разных групп крови имеют свои сильные и слабые стороны. Именно поэтому врачи всё чаще учитывают этот показатель при составлении рекомендаций по питанию, образу жизни и профилактике заболеваний.

Особое внимание эксперты уделяют первой группе крови. По их наблюдениям, её носители реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми патологиями, а значит, риски инфарктов и инсультов для них ниже. Кроме того, у этих людей выше общий уровень сопротивляемости организма. По совокупности факторов именно первая группа крови нередко называется "группой долгожителей".

Особенности второй группы

Люди со второй группой крови чаще страдают от эндокринных проблем. Особенно высока вероятность развития диабета, заболеваний щитовидной железы и нарушений обмена веществ. Помимо этого, у таких людей выше чувствительность к стрессу и вирусным инфекциям.

Отмечается, что в условиях постоянного напряжения у носителей второй группы быстрее наступает утомляемость, что отражается и на общем самочувствии, и на настроении. Им важно уделять внимание полноценному сну и регулярному отдыху, чтобы снизить риск осложнений.

Третья группа: уязвимость и преимущества

Третья группа крови реже встречается, но у её носителей также есть характерные особенности. Наиболее распространённая проблема — болезни опорно-двигательного аппарата. Медики отмечают склонность таких людей к радикулиту и болям в спине.

Однако у них наблюдается более крепкий иммунитет в сравнении с обладателями второй группы крови. Это позволяет легче переносить сезонные простуды и вирусные заболевания, а восстановление после болезней обычно проходит быстрее.

Четвёртая группа: редкая и противоречивая

Самая редкая — четвёртая группа крови. Она сочетает в себе одновременно риски и преимущества. С одной стороны, у этих людей выше вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, включая врождённые пороки сердца. С другой — носители четвёртой группы реже страдают от инфекций.

Учёные объясняют это особенностями работы иммунной системы, которая у обладателей IV группы проявляет повышенную активность против патогенных микроорганизмов, но при этом создаёт дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Роль образа жизни

Несмотря на статистику, нельзя забывать, что сама по себе группа крови не является приговором. Человек может значительно изменить картину своей жизни, если будет следить за питанием, уровнем физической активности и психоэмоциональным состоянием.

Так, регулярные тренировки укрепляют сердце и сосуды, правильное питание снижает риск ожирения и диабета, а умение справляться со стрессом помогает избежать гормональных сбоев. В комплексе эти факторы способны нивелировать врождённые предрасположенности.

Группа крови действительно оказывает заметное влияние на продолжительность жизни, но она не определяет судьбу полностью. Это лишь один из факторов, который следует учитывать вместе с образом жизни, привычками и медицинскими показателями. Понимание своих особенностей позволяет заранее выстраивать стратегию здоровья и увеличить шансы на долгую активную жизнь.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Генетическая лотерея: обладатели этой группы крови вытянули счастливый билет в долголетие
