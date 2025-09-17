У нашего мозга есть срок годности: назван точный возраст, после которого начинается спад

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:54
Здоровье

Многие уверены, что снижение умственных способностей наступает лишь в глубокой старости. Однако немецкие учёные доказали: мозг теряет свою максимальную продуктивность гораздо раньше. Исследования показали, что пик интеллектуальной активности приходится примерно на 35 лет, после чего начинается постепенный спад.

Работа
Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
Работа

Когда мозг достигает пика

Учёные из Мюнхенского университета имени Людвига-Максимилиана решили выяснить, в каком возрасте человеческий мозг работает наиболее эффективно. В качестве базы для анализа они использовали шахматные партии — игру, требующую сложных стратегических решений, развитой памяти и высокой концентрации внимания.

Было проанализировано несколько тысяч партий, сыгранных шахматистами на протяжении почти 130 лет. Такой масштабный подход позволил оценить, как меняется продуктивность мышления у людей разных возрастов.

Результаты показали, что стремительное развитие умственных способностей наблюдается в юности, примерно до 20 лет. Затем рост замедляется, но продолжается. Пик когнитивных возможностей приходится на 35-летний возраст: именно тогда человек способен мыслить наиболее ясно и принимать решения максимально быстро.

После 35 лет начинается спад

Как только пройден рубеж в 35 лет, интеллектуальные показатели начинают постепенно снижаться. Это не означает резкой потери памяти или способности к обучению. Изменения происходят плавно, и заметить их в повседневной жизни удаётся не сразу.

Тем не менее статистика шахматных партий наглядно показывает: после 40 лет игроки совершают больше ошибок, а скорость их решений снижается. Таким образом, даже у людей, привыкших к постоянной работе мозга, начинает проявляться возрастной фактор.

Индивидуальные различия и влияние образа жизни

Важно отметить, что результаты исследования нельзя воспринимать как универсальное правило. Уровень умственной активности во многом зависит от образа жизни. Так, профессии, требующие постоянной работы с информацией, способны отодвинуть возрастные изменения.

К этому же эффекту приводят интеллектуальные увлечения — шахматы, решение головоломок, изучение иностранных языков, чтение научной литературы. Всё это тренирует мозг так же, как физические упражнения укрепляют мышцы.

Кроме того, большое значение имеют:

  • полноценный сон,
  • сбалансированное питание,
  • регулярная физическая активность,
  • низкий уровень стресса.

Все эти факторы помогают поддерживать работу мозга и замедляют естественный процесс снижения продуктивности.

Почему это открытие важно

До сих пор считалось, что когнитивные функции начинают ослабевать лишь ближе к пожилому возрасту. Немецкое исследование опровергло этот миф и показало: процесс запускается гораздо раньше.

Осознание этого факта позволяет внимательнее относиться к здоровью мозга уже в молодости и зрелости. Чем раньше человек начнёт тренировать умственные способности, тем дольше он сможет сохранять ясность мышления и высокую работоспособность.

Мозг человека достигает максимума своей эффективности примерно к 35 годам. После этого начинается постепенное, но неизбежное снижение когнитивных функций. Однако скорость этих изменений зависит от образа жизни. Интеллектуальные тренировки, физическая активность и правильный режим позволяют дольше сохранять ясность ума и высокую продуктивность.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
