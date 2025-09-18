Чем лучше иммунитет, тем выше риск спиться: раскрыт главный парадокс алкоголя

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:19
Здоровье

Иммунная система традиционно ассоциируется с защитой организма от вирусов, инфекций и воспалений. Но, как оказалось, её чрезмерная активность может сыграть и злую шутку: именно она способна подтолкнуть человека к формированию алкогольной зависимости. К такому неожиданному выводу пришли испанские учёные, изучившие, каким образом спиртное воздействует на клетки головного мозга.

Женщина с бокалом алкоголя
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина с бокалом алкоголя

Как алкоголь влияет на мозг

Ранее считалось, что основная причина развития алкоголизма связана с психологическими и социальными факторами, а также с воздействием алкоголя на центры удовольствия. Однако новые исследования показали: процесс гораздо сложнее. Даже минимальные дозы спиртного оказывают заметное влияние на работу центральной нервной системы.

Учёные из Института нейронаук в Аликанте выяснили, что алкоголь активирует особые защитные клетки головного мозга. Эти изменения затрагивают и иммунные клетки, которые начинают работать иначе, чем в норме. В результате нарушается естественный баланс, и мозг становится более уязвимым перед действием алкоголя.

Почему сильный иммунитет играет против

Необычный вывод заключается в том, что именно мощная иммунная реакция делает организм более подверженным зависимости. Когда спиртное попадает в организм, активированные клетки не просто реагируют на него, но и изменяются. Этот процесс приводит к трансформации нейронов.

Проблема в том, что после таких изменений клетки не возвращаются в исходное состояние даже тогда, когда человек бросает пить. Это объясняет, почему многие бывшие алкоголики сталкиваются с высоким риском рецидива: мозг остаётся изменённым на клеточном уровне.

Последствия даже от небольших доз

Многие уверены, что малые количества алкоголя безопасны и не несут серьёзного вреда. Но испанские исследования опровергают эту точку зрения. Даже один бокал вина или небольшая доза крепкого напитка могут вызвать процессы, запускающие долгосрочные изменения в мозге.

В результате нарушается контроль диффузии веществ — один из ключевых механизмов, который отвечает за передачу сигналов между клетками нервной системы. Чем чаще человек употребляет спиртное, даже в умеренных дозах, тем выше вероятность, что эти нарушения закрепятся и станут необратимыми.

Что говорят современные исследования

Работы испанских специалистов подтверждаются и другими научными проектами. Ранее американские нейробиологи отмечали, что алкоголь влияет не только на дофаминовую систему, но и на работу микроглии — иммунных клеток мозга. Их гиперактивность приводит к воспалительным процессам в нервной ткани, что со временем формирует устойчивую зависимость.

Таким образом, алкоголизм можно рассматривать не только как социальную проблему, но и как следствие неправильной работы иммунных и нервных механизмов. Это открывает новые направления для разработки методов лечения и профилактики.

Почему это важно знать

Результаты испанских учёных дают повод задуматься: привычка к "маленькой дозе для расслабления" может быть куда опаснее, чем кажется. Если даже небольшие количества алкоголя запускают необратимые изменения в мозге, то риск зависимости повышается у каждого человека, независимо от силы воли или генетической предрасположенности.

Для медицины это означает необходимость искать новые подходы к терапии алкоголизма — не только психологические, но и биологические, направленные на восстановление нормальной работы иммунных клеток мозга.

Сильная иммунная система, которую мы привыкли считать главным союзником в борьбе за здоровье, способна сыграть против человека, если речь идёт об алкоголе. Даже малые дозы спиртного активируют процессы, которые трансформируют нейроны и иммунные клетки головного мозга. Эти изменения необратимы, что делает риск развития зависимости значительно выше.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
