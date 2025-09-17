Риск внезапной смерти у мужчин вырос на 51%: виной тому проблема, о которой все молчат

4:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мужское здоровье часто становится темой многочисленных исследований, и уже не раз научное сообщество пыталось выявить взаимосвязь между физическим состоянием мужчины и рисками для его жизни. Одним из ярких примеров таких исследований является недавнее открытие бельгийских учёных из Лёвенского католического университета, которые доказали, что проблемы с мужской потенцией существенно увеличивают риск преждевременной смерти.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина на консультации у врача

Исследования учёных охватили более 1,9 тыс. мужчин, которые обратились за медицинской помощью. В рамках исследования специалисты анализировали их здоровье в течение 12 лет. Результаты показали, что мужчины, страдающие от импотенции и слабой утренней эрекции, имеют гораздо более высокий риск преждевременной смерти по сравнению с теми, у кого нет проблем с либидо. Причем, несмотря на то, что уровень тестостерона в организме этих мужчин был в пределах нормы, их шансы на продолжительность жизни были существенно снижены.

Риски для здоровья мужчин

Значение эректильной дисфункции выходит за рамки просто проблем сексуального характера. Импотенция может быть признаком более серьёзных нарушений в организме, включая сердечно-сосудистые заболевания и гормональные сбои. Учёные давно установили, что мужская потенция тесно связана с состоянием сосудистой системы и уровнем общего здоровья.

У мужчин с импотенцией риск смерти возрастал на 51% по сравнению с теми, кто не испытывал проблем с эрекцией. Это открытие удивительно, потому что оно ставит вопросы о том, как важно следить за таким казалось бы частным аспектом здоровья, как сексуальная функция, с точки зрения более глобальных рисков для жизни.

Сексуальное здоровье как индикатор

В медицинской практике уже давно наблюдается связь между состоянием половой функции и общим состоянием организма. Сексуальная дисфункция может быть как симптомом, так и причиной заболеваний, таких как диабет, гипертония, атеросклероз, и многих других.

С возрастом мужчины сталкиваются с естественными изменениями в организме, однако эректильная дисфункция часто сигнализирует о скрытых заболеваниях, которые не всегда можно сразу выявить. Она становится индикатором проблем, требующих внимания, и если вовремя не провести диагностику и лечение, последствия могут быть крайне серьёзными.

Воздействие на продолжительность жизни

Результаты исследования подтвердили, что у мужчин с импотенцией вероятность умереть раньше возраста, соответствующего их общей медицинской картине, увеличивается на 51%. Это не может не настораживать, поскольку такая связь имеет очевидные медицинские и социальные последствия. Этим мужчинам требуется особое внимание со стороны специалистов, поскольку они находятся в группе риска не только по части половых дисфункций, но и по другим хроническим заболеваниям.

Что важно, уровень тестостерона у мужчин с импотенцией в исследовании не оказывал существенного влияния на результаты. Это показывает, что эректильная дисфункция является симптомом гораздо более глубоких проблем, которые требуют комплексного подхода в лечении и профилактике.

Как повысить шансы на долгую жизнь?

Первым шагом к улучшению качества жизни и снижению рисков ранней смерти является осознание важности здорового образа жизни. Мужчины должны внимательно следить за своим здоровьем, регулярно проходить медицинские обследования, и не игнорировать сигналы организма, такие как проблемы с потенцией.

Кроме того, важно не забывать о поддержке психоэмоционального состояния. Стрессы, депрессии, переживания, а также неправильное питание и малоподвижный образ жизни могут негативно сказаться не только на здоровье, но и на продолжительности жизни. Все эти факторы взаимосвязаны и влияют друг на друга.

Мужчинам стоит понимать, что проблемы с потенцией — это не просто неприятность, а серьёзный сигнал, который может указывать на возможные проблемы с сердечно-сосудистой системой и другими важными органами. Чтобы минимизировать риски преждевременной смерти, необходимо вовремя обращать внимание на состояние своего здоровья и принимать соответствующие меры. Эректильная дисфункция — это только один из множества сигналов, который в случае игнорирования может привести к более серьёзным последствиям.