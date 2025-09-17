Мужская сила испаряется вместе с паром: как электронные сигареты напрямую убивают тестостерон

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:16
Здоровье

В последние годы электронные сигареты, или вейпы, стали популярным альтернативным способом курения среди многих мужчин. Однако американские ученые из Школы медицины Гроссмана предупредили, что использование этих устройств может нанести серьёзный вред мужскому организму, особенно его интимному здоровью.

Вейп
Фото: Pexels by Renz Macorol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вейп

Исследования показали, что хотя обычные сигареты также отрицательно влияют на мужскую потенцию, вейпы несут ещё более серьёзную угрозу. Эксперты утверждают, что отказ от электронных сигарет — это важный шаг для тех, кто хочет избежать проблем с эректильной функцией.

Электронные сигареты и их влияние на здоровье

Новые исследования подтвердили, что электронные сигареты значительно увеличивают риск развития эректильной дисфункции. В ходе исследования, в котором приняли участие почти 14 тысяч мужчин в возрасте 20 лет, было установлено, что любители вейпов сталкиваются с проблемами с потенцией в 2,4 раза чаще, чем те, кто не использует эти устройства.

Высокий уровень никотина и химические соединения, содержащиеся в жидкостях для вейпов, могут оказывать разрушительное воздействие на мужскую репродуктивную систему. Эксперты уверены, что именно эти вещества нарушают кровообращение и способствуют снижению уровня тестостерона в организме мужчины, что ведёт к ухудшению эректильной функции.

Механизм действия вейпов на организм

Одна из причин, по которой электронные сигареты оказывают столь негативное воздействие на здоровье, заключается в их химическом составе. Никотин, попадая в организм, вызывает сужение сосудов, что затрудняет нормальное кровообращение. Когда кровоснабжение половых органов нарушается, мужчина начинает испытывать трудности с достижением и поддержанием эрекции.

Кроме того, химические вещества, содержащиеся в вейп-жидкостях, могут снижать уровень тестостерона — основного мужского полового гормона, который влияет на либидо и сексуальную активность. Низкий уровень тестостерона напрямую связан с эректильной дисфункцией, а его дефицит может привести к долгосрочным проблемам с потенцией.

Вейпы — не безопасная альтернатива

Несмотря на популярность вейпов как менее вредной альтернативы традиционному курению, ученые утверждают, что это не так. Вред, который они наносят мужскому организму, очевиден, и он даже может превышать ущерб от обычных сигарет. Мужчины, которые хотят сохранить здоровье и избежать проблем с потенцией, должны серьёзно задуматься о полном отказе от электронных сигарет.

Если мужчина заботится о своём здоровье, особенно о половой функции, ему стоит отказаться от вейпов и сигарет. Влияние электронных сигарет на потенцию серьёзное, и их использование может привести к постоянным проблемам с эрекцией. Чтобы избежать этого, важно придерживаться здорового образа жизни, контролировать уровень стресса и следить за физической активностью.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
