Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ленивым посвящается: короткие тренировки для похудения — это реально работает
Лёгкое овощное блюдо, которое спасает от тяжести и переедания
Пресняков снова назвал Краснову женой: что скрывает его болезненное признание после развода
Вторая жизнь для вашей одежды: 5 способов использовать старую куртку в быту
Секреты идеальной изгороди: какие растения выдержат мороз и дадут красоту
Пять резидентов уже работают, ещё два на подходе: что дальше ждёт индустриальный парк
Прохор Шаляпин не каждому по карману: раскрыты причины резкого скачка цен на его выступления
Осенний шерстепад — лишь верхушка айсберга: что на самом деле происходит с вашей кошкой
Кеды и балетки под запретом: плоская подошва и риски для здоровья

Один лечит, другой калечит: почему кефир и ряженка ведут себя в организме совершенно по-разному

5:23
Здоровье

Молочные напитки — это не только вкусно, но и полезно, ведь они могут способствовать улучшению пищеварения и поддержанию здоровья кишечника. Однако, несмотря на общую полезность, не все молочные продукты одинаково хорошо влияют на организм. Кефир и ряженка — два популярных напитка, которые часто сравнивают, и у каждого из них есть свои особенности и возможные побочные эффекты.

Девушка пьет кефир
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка пьет кефир

Кефир: многогранный помощник для кишечника

Кефир — это напиток, который многие считают идеальным для улучшения пищеварения. Он содержит множество полезных бактерий, которые поддерживают баланс микрофлоры кишечника и помогают бороться с патогенными микроорганизмами. Кефир обладает высокими антибактериальными свойствами, что способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта, помогает при дисбактериозе и способствует улучшению общего состояния организма.

Кроме того, кефир оказывает положительное влияние на иммунную систему, поскольку способствует выработке антител и активирует защитные функции организма. Это особенно важно после длительных заболеваний или при употреблении антибиотиков, которые могут нарушить баланс микрофлоры.

Кефир полезен тем, что его микроорганизмы действуют активно в кишечнике, поддерживая оптимальное состояние микрофлоры. Но не стоит забывать, что при повышенной кислотности желудка его не рекомендуется употреблять. Кислотность кефира может усугубить симптомы гастрита или язвы, так что при таких заболеваниях лучше воздержаться от его употребления. Тем, у кого проблемы с желудком, кефир может вызвать дискомфорт.

Ряженка: мягкость и вкус, но с оговорками

Ряженка — это напиток с более мягким вкусом и текстурой, что делает ее легко усваиваемой, особенно для людей с проблемами с желудком. Ее жирность и более деликатная ферментация делают ряженку менее агрессивной по сравнению с кефиром, что может быть полезно для тех, у кого наблюдаются желудочные расстройства.

Тем не менее, ряженка не лишена своих минусов. Ее высокая калорийность может стать проблемой для тех, кто следит за весом. Она содержит больше жиров, чем кефир, и, при употреблении в больших количествах, может привести к набору лишнего веса. Также ряженка может замедлить пищеварение у людей с низкой ферментативной активностью, особенно если выпить ее на ночь. Это связано с тем, что ряженка переваривается медленнее, чем другие молочные напитки.

В отличие от кефира, ряженка может вызывать дискомфорт у людей с непереносимостью лактозы. Это происходит из-за специфической ферментации и состава напитка, что делает его не самым лучшим выбором для всех. Тем не менее, для многих людей ряженка является отличной альтернативой, если организм хорошо воспринимает лактозу.

Выбор между кефиром и ряженкой: что учитывать?

Выбор между кефиром и ряженкой зависит от множества факторов, включая здоровье кишечника и индивидуальные предпочтения. Если у вас есть проблемы с пищеварением или вы хотите улучшить работу кишечника, кефир может быть более подходящим вариантом. Его активные пробиотики помогут нормализовать микрофлору и улучшить переваривание пищи. Тем, кто восстанавливается после болезни или антибиотиков, кефир может стать отличным помощником для восстановления полезных бактерий в кишечнике.

Если же вы страдаете от заболеваний желудка или имеете чувствительный кишечник, ряженка будет более щадящим выбором, поскольку ее мягкая текстура и менее агрессивная ферментация не вызовут дополнительных раздражений. Однако стоит помнить о ее калорийности, если вы следите за своим весом.

Также важно учитывать, что оба напитка могут вызывать побочные эффекты у людей с непереносимостью лактозы. Если у вас возникают неприятные ощущения после употребления молочных продуктов, стоит попробовать безлактозные альтернативы или начать с малых порций, чтобы наблюдать за реакцией организма.

Рекомендации диетологов

Диетологи советуют подходить к выбору между кефиром и ряженкой индивидуально. Оба напитка могут быть полезны, но важно учитывать личные особенности организма. Для тех, кто не страдает от проблем с желудком или кишечником, кефир может быть хорошим выбором для ежедневного употребления, особенно если вы хотите поддерживать нормальную микрофлору.

Ряженка может быть отличным вариантом для людей с чувствительным желудком, а также для тех, кто ищет менее кислый напиток. Однако, учитывая ее более высокую калорийность, стоит не злоупотреблять этим напитком, особенно тем, кто следит за своим весом.

В итоге, выбор между кефиром и ряженкой зависит от состояния вашего здоровья, пищеварительной системы и личных предпочтений. Оба напитка имеют свои плюсы и минусы, и важно прислушиваться к своему организму, чтобы выбрать именно тот продукт, который принесет максимальную пользу.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Красота и стиль
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Домашние животные
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Еда и рецепты
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Популярное
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна

Белые дюны и бирюзовые лагуны в Бразилии создают пустыню-парадокс: здесь среди песков рождаются озёра, полные рыбы.

Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Гораздо страшнее медведя: угроза без когтей и клыков подкрадывается незаметно — новый хозяина леса
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Последние материалы
Малышка в списке врагов: Украина внесла 2-летнюю россиянку в Миротворец*
Арония на пике зрелости: ключ к правильному сбору, который обеспечит вам максимум пользы
Меган Маркл в курсе? Гарри рискует импотенцией ради волос, пока брак трещит по швам
Героиня Украины с грязными руками: подруга главного вора ВСУ попала в Forbes
Пропавшие сводки: украинская армия в панике из-за молниеносного наступления РФ
Лёгкий как перо, но капризный как спортсмен: вот почему магний правит в автоспорте
Вирус никуда не ушел: как COVID-19 тайно живёт в организме и разрушает его спустя годы
Лекарства подождут: самые действенные средства от простуды — напитки, возвращающие силы
Ложная тревога: Транснефть предупредила об информационной войне, связанной с нефтью
Проверьте рацион ребёнка — газировка, чипсы и печенье стали основной угрозой его здоровью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.