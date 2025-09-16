Вирус никуда не ушел: как COVID-19 тайно живёт в организме и разрушает его спустя годы

Переболевшие коронавирусом люди часто сталкиваются с долгосрочными последствиями заболевания, даже если болезнь прошла в лёгкой форме. Особое внимание стоит уделить тому, что молодёжь также подвергается риску различных осложнений, даже спустя несколько лет после перенесённой инфекции. Об этом в интервью для Москвы 24 рассказала врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

Персистирующая вирусная инфекция

COVID-19 представляет собой не просто краткосрочную инфекцию, а вирус, который может оставаться в организме человека и продолжать его разрушать после завершения острой фазы заболевания. По словам Людмилы Лапы, вирус обладает агрессивной природой, а уровень антител в организме может достигать критических показателей. Например, у пациентов антитела могут быть в 100-300 раз выше нормы, что свидетельствует о высоком уровне белковой интоксикации.

"Перенесённый COVID-19 часто провоцирует обострение аутоиммунных заболеваний, особенно у молодых людей", — пояснила врач.

Аутоиммунные процессы, как правило, начинаются на фоне бактериальной или вирусной инфекции, которая может длиться годами, разрушая организм.

Новый подход в лечении

Врачи предлагают новый подход к лечению таких осложнений. Он заключается в комплексной терапии, которая включает не только иммунные препараты, но и длительный курс противовирусных средств. Так, аналогичные методы лечения применяются для борьбы с тяжёлыми формами герпеса. Такой комплексный подход помогает вывести заболевание в ремиссию.

"Мы применяем протокол, который сочетает противовирусные препараты с иммунными. Это позволяет пациентам не просто смягчить симптомы, но и выйти на стадию ремиссии, когда инфекция не продолжает разрушать организм", — уточнила Людмила Лапа.

Дополнительно в терапию добавляют золедроновую кислоту. Этот препарат помогает восстановить структуру костной ткани, которая может быть нарушена вследствие воспалительных процессов. Также золедроновая кислота способствует нормализации уровня кальция в организме, что важно для восстановления метаболизма.

Возрастная группа и риски

Особенность осложнений от COVID-19 в том, что они затрагивают не только пожилых людей, но и сравнительно молодых. Часто с такими проблемами сталкиваются люди в возрасте 30-40 лет, которые перенесли вирус несколько лет назад. Среди тех, кто страдает от долгосрочных последствий, чаще всего женщины. Это может быть связано с тем, что женщины более внимательны к своему здоровью и чаще обращаются к врачам, а также с тем, что болевой синдром в их случае может быть более выраженным.

Симптомы, при которых необходимо обратиться к врачу

Важно обращать внимание на ряд симптомов, которые могут указывать на продолжающееся воздействие инфекции на организм. Среди них — сильная усталость, постоянная слабость, дискомфорт, ощущение "разваливающегося" организма. Также тревожными сигналами могут стать такие симптомы, как потеря или искажение обоняния, боли и скованность в суставах, кашель с мокротой жёлтого или зелёного цвета, одышка, а также внутренняя дрожь, предшествующая повышению температуры, сообщает Москва 24.

Если такие симптомы сохраняются или усиливаются, необходимо обратиться к врачу для проведения комплексного обследования, выявления очагов воспаления и составления индивидуального плана лечения. Важно как можно быстрее устранить персистирующую инфекцию, чтобы избежать дальнейшего разрушения организма.

Прогнозы и рекомендации

Современная медицина имеет средства для борьбы с долгосрочными последствиями COVID-19, но для этого необходимы ранняя диагностика и комплексный подход к лечению. Лечение должно быть направлено не только на устранение симптомов, но и на восстановление метаболических процессов, нарушенных вследствие инфекции.

Для тех, кто переболел COVID-19, особенно в возрасте до 40 лет, очень важно следить за своим состоянием и регулярно обращаться к специалистам для профилактического обследования. Это поможет вовремя выявить осложнения и минимизировать их последствия для здоровья.