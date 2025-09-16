Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пресняков снова назвал Краснову женой: что скрывает его болезненное признание после развода
Вторая жизнь для вашей одежды: 5 способов использовать старую куртку в быту
Секреты идеальной изгороди: какие растения выдержат мороз и дадут красоту
Пять резидентов уже работают, ещё два на подходе: что дальше ждёт индустриальный парк
Прохор Шаляпин не каждому по карману: раскрыты причины резкого скачка цен на его выступления
Осенний шерстепад — лишь верхушка айсберга: что на самом деле происходит с вашей кошкой
Кеды и балетки под запретом: плоская подошва и риски для здоровья
Боковые наклоны: простое упражнение, которое укрепляет пресс и спасает позвоночник
Малышка в списке врагов: Украина внесла 2-летнюю россиянку в Миротворец*

Вирус никуда не ушел: как COVID-19 тайно живёт в организме и разрушает его спустя годы

4:37
Здоровье

Переболевшие коронавирусом люди часто сталкиваются с долгосрочными последствиями заболевания, даже если болезнь прошла в лёгкой форме. Особое внимание стоит уделить тому, что молодёжь также подвергается риску различных осложнений, даже спустя несколько лет после перенесённой инфекции. Об этом в интервью для Москвы 24 рассказала врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

врач в больнице
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
врач в больнице

Персистирующая вирусная инфекция

COVID-19 представляет собой не просто краткосрочную инфекцию, а вирус, который может оставаться в организме человека и продолжать его разрушать после завершения острой фазы заболевания. По словам Людмилы Лапы, вирус обладает агрессивной природой, а уровень антител в организме может достигать критических показателей. Например, у пациентов антитела могут быть в 100-300 раз выше нормы, что свидетельствует о высоком уровне белковой интоксикации.

"Перенесённый COVID-19 часто провоцирует обострение аутоиммунных заболеваний, особенно у молодых людей", — пояснила врач.

Аутоиммунные процессы, как правило, начинаются на фоне бактериальной или вирусной инфекции, которая может длиться годами, разрушая организм.

Новый подход в лечении

Врачи предлагают новый подход к лечению таких осложнений. Он заключается в комплексной терапии, которая включает не только иммунные препараты, но и длительный курс противовирусных средств. Так, аналогичные методы лечения применяются для борьбы с тяжёлыми формами герпеса. Такой комплексный подход помогает вывести заболевание в ремиссию.

"Мы применяем протокол, который сочетает противовирусные препараты с иммунными. Это позволяет пациентам не просто смягчить симптомы, но и выйти на стадию ремиссии, когда инфекция не продолжает разрушать организм", — уточнила Людмила Лапа.

Дополнительно в терапию добавляют золедроновую кислоту. Этот препарат помогает восстановить структуру костной ткани, которая может быть нарушена вследствие воспалительных процессов. Также золедроновая кислота способствует нормализации уровня кальция в организме, что важно для восстановления метаболизма.

Возрастная группа и риски

Особенность осложнений от COVID-19 в том, что они затрагивают не только пожилых людей, но и сравнительно молодых. Часто с такими проблемами сталкиваются люди в возрасте 30-40 лет, которые перенесли вирус несколько лет назад. Среди тех, кто страдает от долгосрочных последствий, чаще всего женщины. Это может быть связано с тем, что женщины более внимательны к своему здоровью и чаще обращаются к врачам, а также с тем, что болевой синдром в их случае может быть более выраженным.

Симптомы, при которых необходимо обратиться к врачу

Важно обращать внимание на ряд симптомов, которые могут указывать на продолжающееся воздействие инфекции на организм. Среди них — сильная усталость, постоянная слабость, дискомфорт, ощущение "разваливающегося" организма. Также тревожными сигналами могут стать такие симптомы, как потеря или искажение обоняния, боли и скованность в суставах, кашель с мокротой жёлтого или зелёного цвета, одышка, а также внутренняя дрожь, предшествующая повышению температуры, сообщает Москва 24.

Если такие симптомы сохраняются или усиливаются, необходимо обратиться к врачу для проведения комплексного обследования, выявления очагов воспаления и составления индивидуального плана лечения. Важно как можно быстрее устранить персистирующую инфекцию, чтобы избежать дальнейшего разрушения организма.

Прогнозы и рекомендации

Современная медицина имеет средства для борьбы с долгосрочными последствиями COVID-19, но для этого необходимы ранняя диагностика и комплексный подход к лечению. Лечение должно быть направлено не только на устранение симптомов, но и на восстановление метаболических процессов, нарушенных вследствие инфекции.

Для тех, кто переболел COVID-19, особенно в возрасте до 40 лет, очень важно следить за своим состоянием и регулярно обращаться к специалистам для профилактического обследования. Это поможет вовремя выявить осложнения и минимизировать их последствия для здоровья.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Домашние животные
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Наука и техника
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Популярное
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна

Белые дюны и бирюзовые лагуны в Бразилии создают пустыню-парадокс: здесь среди песков рождаются озёра, полные рыбы.

Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Гораздо страшнее медведя: угроза без когтей и клыков подкрадывается незаметно — новый хозяина леса
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Последние материалы
Малышка в списке врагов: Украина внесла 2-летнюю россиянку в Миротворец*
Арония на пике зрелости: ключ к правильному сбору, который обеспечит вам максимум пользы
Меган Маркл в курсе? Гарри рискует импотенцией ради волос, пока брак трещит по швам
Героиня Украины с грязными руками: подруга главного вора ВСУ попала в Forbes
Пропавшие сводки: украинская армия в панике из-за молниеносного наступления РФ
Лёгкий как перо, но капризный как спортсмен: вот почему магний правит в автоспорте
Вирус никуда не ушел: как COVID-19 тайно живёт в организме и разрушает его спустя годы
Лекарства подождут: самые действенные средства от простуды — напитки, возвращающие силы
Ложная тревога: Транснефть предупредила об информационной войне, связанной с нефтью
Проверьте рацион ребёнка — газировка, чипсы и печенье стали основной угрозой его здоровью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.