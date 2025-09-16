Лекарства подождут: самые действенные средства от простуды — напитки, возвращающие силы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Простуда всегда приходит некстати: ломота в теле, насморк, боль в горле и упадок сил выбивают из привычного ритма. Лекарства помогают бороться с симптомами, но часто облегчение приносят самые простые и доступные средства — тёплые напитки. Они не только утоляют жажду, но и поддерживают организм в период болезни. Разберёмся, что именно стоит пить, а от чего лучше отказаться.

Напитки при простуде
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Напитки при простуде

Бульон, чай и другие тёплые напитки

Первое, что рекомендуют при простуде, — куриный бульон. Этот продукт остаётся классикой не случайно: в нём есть аминокислоты и минералы, которые помогают иммунной системе и снижают воспаление. Горячий бульон также облегчает дыхание и уменьшает усталость.

Чай — второй незаменимый вариант. Его пар смягчает дыхательные пути, а жидкости восполняют потери влаги. Для разнообразия можно заваривать ромашку, мяту, добавить имбирь или куркуму — они обладают противовоспалительными свойствами.

Вода с лимоном и мёдом

Организму в период болезни необходимо больше жидкости, особенно при высокой температуре. Простая вода — лучший выбор, но её можно улучшить лимоном и мёдом. Лимон добавляет витамин С, а мёд действует как природное средство от кашля, смягчает слизистую и помогает заснуть.

Морсы и соки

Ягодные напитки вроде морсов из клюквы, черники или малины дают антиоксиданты и витамины. Они поддерживают иммунитет и помогают легче переносить простуду. Гранатовый сок выделяется высоким содержанием полифенолов, которые борются с воспалением и микробами.

При этом важно помнить: магазинные соки содержат слишком много сахара. Лучше готовить морсы дома или разбавлять сок водой. Так напиток будет полезнее и не вызовет раздражения горла.

Чего стоит избегать

Некоторые напитки во время болезни приносят больше вреда, чем пользы. Кофеин обладает мочегонным эффектом и может усиливать обезвоживание. Алкоголь тоже обезвоживает и снижает защитные силы организма. Сладкая газировка раздражает горло и не несёт пользы. Поэтому врачи советуют временно отказаться от этих напитков.

Сравнение напитков

Напиток Польза Риски
Куриный бульон Снимает воспаление, облегчает дыхание Нет
Тёплый чай Увлажняет слизистые, согревает При крепком чае — избыток кофеина
Вода с лимоном и мёдом Витамин С, облегчение кашля Не подходит аллергикам на мёд
Морсы и гранатовый сок Антиоксиданты, поддержка иммунитета Высокое содержание сахара в магазинных соках
Кофе Бодрит Усиливает обезвоживание
Алкоголь Кратковременное расслабление Ослабление иммунитета
Газировка Утоляет жажду Раздражает горло, много сахара

Советы

  1. Начинайте день с чашки тёплой воды или травяного чая.
  2. Обед сопровождайте лёгким куриным бульоном.
  3. Между приёмами пищи пейте воду с лимоном и ложкой мёда.
  4. На вечер лучше приготовить морс из замороженных ягод.
  5. Исключите алкоголь и кофеиновые напитки до полного выздоровления.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пить кофе при температуре.
    → Последствие: усиление обезвоживания.
    → Альтернатива: цикорий или травяной чай.

  • Ошибка: употреблять магазинные сладкие соки.
    → Последствие: раздражение горла, нагрузка на организм.
    → Альтернатива: домашний морс или разбавленный сок.

  • Ошибка: использовать алкоголь "для прогрева".
    → Последствие: снижение иммунитета, усиление симптомов.
    → Альтернатива: горячий травяной напиток или имбирный чай.

Плюсы и минусы напитков при простуде

Категория Плюсы Минусы
Тёплые напитки Увлажняют, согревают, облегчают симптомы Не все подходят аллергикам
Морсы Витамины, антиоксиданты Нужно контролировать сахар
Вода с мёдом Успокаивает горло, помогает при кашле Противопоказано детям до года
Алкоголь Временно расслабляет Ослабляет иммунитет, обезвоживает

FAQ

Как выбрать лучший напиток при простуде?
Подойдут тёплые жидкости без сахара и алкоголя: вода, бульон, травяные чаи.

Сколько жидкости нужно пить при болезни?
В среднем 2-2,5 литра в день, но объём зависит от температуры и потери жидкости.

Что лучше: чай или морс?
Чай быстрее согревает, морс насыщает витаминами. Оба варианта хороши в комплексе.

Мифы и правда

  • Миф: алкоголь помогает "прогнать простуду".
    Правда: он лишь снижает защитные силы организма.

  • Миф: крепкий кофе бодрит и ускоряет выздоровление.
    Правда: он усиливает обезвоживание и мешает восстановлению.

  • Миф: магазинные соки полезны благодаря витаминам.
    Правда: избыток сахара нивелирует пользу.

Сон и психология

При простуде важно не только, что вы пьёте, но и как отдыхаете. Тёплое молоко или травяной чай перед сном помогают быстрее уснуть и снизить ночной кашель. Полноценный сон усиливает иммунитет и ускоряет выздоровление.

Интересные факты

  1. В Японии для борьбы с простудой популярны тёплые напитки с имбирём и мёдом, которые продаются даже в автоматах.
  2. В Древней Руси при простуде пили клюквенные и брусничные морсы, считая их природным лекарством.
  3. Учёные обнаружили, что горячий куриный бульон действует как мягкий противовоспалительный препарат.

При простуде важно не только принимать лекарства, но и правильно подбирать напитки. Простая тёплая вода, куриный бульон, травяные чаи, морсы и гранатовый сок помогают восполнить потери жидкости, поддержать иммунитет и облегчить такие симптомы, как кашель, насморк и боль в горле. А вот алкоголь, кофе и сладкая газировка только мешают восстановлению. Чем разнообразнее и полезнее будут ваши напитки, тем быстрее организм справится с вирусом и вернёт силы.

Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
