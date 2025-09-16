Как полуфабрикаты убивают годы жизни? Диетолог рассказал, как улучшить меню для долголетия

Ученые выяснили, что любители ультрапереработанных продуктов — снеков, газировки, полуфабрикатов — больше подвергаются воспалению в организме. Из-за этого и появляются сердечно-сосудистые заболевания, диабет и даже рак.
Больше всего рискуют люди с лишним весом, которые чаще всего и питаются такими продуктами.
Американские исследователи проанализировали информацию о здоровье, питании и образе жизни 9 254 взрослых, чтобы выяснить, как связаны уровень воспаления в организме и питание.
В фокусе внимания оказался высокочувствительный С-реактивный белок (hs-CRP) — ключевой показатель воспаления, который печень вырабатывает в ответ на любые проблемы в организме. Высокий уровень С-реактивного белка — это явный предвестник проблем с сердцем и сосудами.
Исследователи подсчитали, сколько в меню каждого человека занимают ультрапереработанные продукты (УПП). Это не просто обработанная еда (как, например, замороженные овощи), а промышленные изделия, "сдобренные" добавками: сахарные хлопья, колбасы, чипсы, сладкая газировка, магазинные соусы и готовые блюда для микроволновки.
Оказалось, что в группе максимального потребления "вредной еды" (60-79% калорий в сутки) риск воспаления был на 11% выше, чем у тех, кто питался правильно.
Умеренные любители переработанных продуктов (40-59% калорий): риск был повышен уже на 14%. Скорее всего, эту группу составили те люди, чей рацион был беден полезными веществами.
Наиболее уязвимые группы: риск взлетал до 26% у людей в возрасте 50-59 лет, а лишний вес увеличивал вероятность воспаления на 80%, курение — на 17%.
С чего лучше начать менять свой рацион, чтобы организм сказал "спасибо"?
Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.