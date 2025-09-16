Как полуфабрикаты убивают годы жизни? Диетолог рассказал, как улучшить меню для долголетия

Ученые выяснили, что любители ультрапереработанных продуктов — снеков, газировки, полуфабрикатов — больше подвергаются воспалению в организме. Из-за этого и появляются сердечно-сосудистые заболевания, диабет и даже рак.

Больше всего рискуют люди с лишним весом, которые чаще всего и питаются такими продуктами.

Как проходило исследование?

Американские исследователи проанализировали информацию о здоровье, питании и образе жизни 9 254 взрослых, чтобы выяснить, как связаны уровень воспаления в организме и питание.

В фокусе внимания оказался высокочувствительный С-реактивный белок (hs-CRP) — ключевой показатель воспаления, который печень вырабатывает в ответ на любые проблемы в организме. Высокий уровень С-реактивного белка — это явный предвестник проблем с сердцем и сосудами.

Исследователи подсчитали, сколько в меню каждого человека занимают ультрапереработанные продукты (УПП). Это не просто обработанная еда (как, например, замороженные овощи), а промышленные изделия, "сдобренные" добавками: сахарные хлопья, колбасы, чипсы, сладкая газировка, магазинные соусы и готовые блюда для микроволновки.

Результат исследования

Оказалось, что в группе максимального потребления "вредной еды" (60-79% калорий в сутки) риск воспаления был на 11% выше, чем у тех, кто питался правильно.

Умеренные любители переработанных продуктов (40-59% калорий): риск был повышен уже на 14%. Скорее всего, эту группу составили те люди, чей рацион был беден полезными веществами.

Наиболее уязвимые группы: риск взлетал до 26% у людей в возрасте 50-59 лет, а лишний вес увеличивал вероятность воспаления на 80%, курение — на 17%.

Как поменять рацион питания?

С чего лучше начать менять свой рацион, чтобы организм сказал "спасибо"?

Сократите потребление ультраобработанных продуктов. Скажите себе: "Я буду есть минимум полуфабрикатов, колбас и сладкой выпечки". Ешьте от 500 граммов овощей и фруктов в день, чтобы вам хватало клетчатки (норма 25-30 г/день) и антиоксидантов. Одно яблоко, порция салата, тарелка овощного супа — и норма будет выполнена. Меньше сахара и соли. Соль можно успешно заменять специями (орегано, чеснок, паприка, можно использовать сок лимона вместо соли). А сахар перестаньте добавлять в каши, напитки. Соблюдайте режим питания. Должны быть 3 основных приема пищи и 2 небольших перекуса, чтобы предотвратить резкие скачки инсулина. Важен и ночной перерыв в 8-10 часов без еды, пишет KP. RU.