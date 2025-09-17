Лёгкое свиньи дышит в человеке: как наука стерла границу между биологическими видами

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Медицина сделала ещё один шаг к будущему, которое ещё недавно казалось фантастикой. Международная команда учёных и хирургов во главе с китайскими специалистами впервые пересадила человеку лёгкое, выращенное в организме свиньи. Эксперимент провели на 39-летнем пациенте с диагностированной смертью мозга, и донорский орган смог функционировать целых девять дней. Это событие стало настоящей вехой в ксенотрансплантологии — науке о пересадке органов от животных к человеку.

Уникальная операция в Подмосковье
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уникальная операция в Подмосковье

Как удалось провести операцию

Донором стала свинья породы Бама Сян. Эти животные специально разводятся в стерильных условиях, редко достигают веса выше 70 кг и имеют органы, близкие по размеру к человеческим. Их называют "биореакторами" для медицины.

Учёные использовали технологию CRISPR-Cas9:

  • "выключили" гены свиньи, которые вызывают острое отторжение (GGTA1, B4GALNT2, CMAH);

  • добавили человеческие гены (CD55, CD46, TBM), чтобы "замаскировать" орган;

  • провели криоконсервирование для сохранности лёгкого.

После пересадки врачи вводили пациенту сильные иммуносупрессоры, динамически меняя дозы. Несмотря на осложнения, трансплантат оставался жизнеспособным более недели — без признаков сверхострого отторжения и инфекций.

Сравнение ксенотрансплантаций последних лет

Орган Страна / дата Результат
Сердце свиньи США, 2022 Пациент прожил 2 месяца
Почки свиньи США, 2021, 2024 Работали до 32 дней, без острого отторжения
Печень свиньи Китай, 2024 Первый успешный эксперимент
Лёгкое свиньи Китай, 2025 Функционировало 9 дней

Почему это важно

  1. Решение дефицита органов. Тысячи людей умирают, так и не дождавшись трансплантации.

  2. "Временный мост". Даже несколько дней работы чужого органа могут поддержать жизнь пациента.

  3. Прорыв в иммунологии. Полученные данные помогут улучшить схемы иммуносупрессии.

  4. Путь к искусственным органам. Генетическое редактирование приближает эру персонализированных доноров.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что технология готова к массовому применению.
    Последствие: ложные надежды пациентов.
    Альтернатива: понимать, что это пока эксперименты, пусть и успешные.

  • Ошибка: думать, что чужой орган "идеально" подходит.
    Последствие: риск осложнений и инфекций.
    Альтернатива: строгий контроль иммунитета и стерильности.

  • Ошибка: игнорировать этическую сторону вопроса.
    Последствие: социальные споры и недоверие к науке.
    Альтернатива: прозрачность исследований и диалог с обществом.

Советы шаг за шагом: как развивается ксенотрансплантация

  1. Подбираются породы животных с органами, близкими по размеру к человеческим.

  2. Вносятся генетические изменения для снижения отторжения.

  3. Проводятся эксперименты на пациентах со смертью мозга.

  4. Анализируются иммунные реакции и осложнения.

  5. Постепенно готовится база для клинических испытаний на живых пациентах.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы
Потенциально неограниченный ресурс органов Риск заражения вирусами животных
Снижение смертности в листах ожидания Ограниченный срок работы трансплантата
Возможность временной поддержки Высокая стоимость технологий
Научный прорыв в генетике Этические вопросы использования животных

FAQ

Можно ли уже пересаживать такие органы всем нуждающимся?
Нет, пока это только экспериментальные операции.

Есть ли риск заразиться свиными вирусами?
Да, поэтому доноров выращивают в стерильных условиях, а органы тщательно проверяют.

Чем ксенотрансплантация отличается от искусственных органов?
Органы животных биологически живые, а искусственные — это механизмы или биопринтинг.

Мифы и правда

  • Миф: свиной орган может прижиться навсегда.
    Правда: пока удаётся поддерживать его работу ограниченное время.

  • Миф: пересадка опасна для врачей.
    Правда: вирусы животных не передаются человеку при контролируемых условиях.

  • Миф: ксенотрансплантация заменит донорство.
    Правда: пока это лишь дополнение и экспериментальное направление.

3 интересных факта

  1. Свиней выбрали не случайно: их органы по размеру и физиологии ближе всего к человеческим.

  2. CRISPR-Cas9 позволяет точечно "выключать" и "включать" нужные гены.

  3. В Китае порода Бама Сян считается символом здоровья и чистоты.

Исторический контекст

  • В 1990-е в Швеции пытались пересадить клетки поджелудочной железы свиньи диабетикам.

  • В 2021–2022 годах прошли первые успешные пересадки почек и сердца.

  • В 2025 году впервые трансплантировали лёгкое, открыв новую страницу в медицине.

"Удалось продемонстрировать техническую осуществимость пересадки лёгкого от свиньи человеку", — отметил врач-терапевт Алексей Водовозов.

Эксперименты ещё далеки от практики, но уже сегодня очевидно: ксенотрансплантация способна изменить медицину будущего и дать шанс миллионам пациентов.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
