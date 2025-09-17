Тропики преподносят сюрпризы: редкая лихорадка добралась до России через путешественника

Лихорадка чикунгунья — тропическое вирусное заболевание, которое всё чаще фиксируют у путешественников из Азии и Африки. Первый завозной случай недавно выявили в Москве: заболевший мужчина вернулся из Шри-Ланки и был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Роспотребнадзор подчёркивает: распространения вируса в России не будет, так как он передаётся только через укусы определённых видов комаров, которых у нас нет.
Инфекция быстро распространяется в тёплых странах, включая Индию, Шри-Ланку, Таиланд, а также государства Африки и Южной Америки. От человека к человеку вирус не передаётся ни через рукопожатие, ни воздушно-капельным путём.
Симптомы появляются спустя 4-8 дней после укуса заражённого комара:
высокая температура;
сильные боли в мышцах и суставах;
головная боль;
сыпь;
тошнота и усталость.
Особенно тяжело болезнь переносят пожилые люди, дети и пациенты с хроническими заболеваниями.
|Заболевание
|Основные симптомы
|Опасность для жизни
|Чикунгунья
|Лихорадка, боли в суставах
|Обычно не смертельна
|Денге
|Сильная температура, кровотечения
|Может быть смертельной
|Малярия
|Приступы озноба, анемия
|Высокая смертность без лечения
|Жёлтая лихорадка
|Лихорадка, желтуха
|Высокая летальность
Ошибка: думать, что чикунгунья передаётся как грипп.
Последствие: паника и ненужные ограничения.
Альтернатива: помнить, что переносчики — только комары.
Ошибка: игнорировать укусы насекомых на отдыхе.
Последствие: риск заражения вирусами и паразитами.
Альтернатива: использовать репелленты и защитную одежду.
Ошибка: не сообщить врачу о поездке в тропики.
Последствие: поздняя диагностика и осложнения.
Альтернатива: при первых симптомах рассказывать о недавних путешествиях.
Пользуйтесь репеллентами на коже и одежде.
Носите светлую одежду с длинными рукавами и брюками.
Выбирайте отели с москитными сетками или спите под пологом.
Избегайте скопления комаров вблизи водоёмов.
При симптомах после поездки обращайтесь к врачу.
|Плюсы
|Минусы
|Экзотика, тёплый климат, новые впечатления
|Риск тропических инфекций
|Доступные фрукты и морепродукты
|Укусы насекомых, необходимость защиты
|Возможность расширить кругозор
|Опасность для детей и пожилых при заражении
Можно ли заразиться чикунгуньей в России?
Нет, у нас нет переносчиков вируса.
Насколько опасна болезнь?
Обычно не смертельна, но вызывает сильные боли и осложнения у ослабленных людей.
Можно ли предотвратить инфекцию прививкой?
На данный момент вакцины от чикунгуньи нет, профилактика — защита от укусов комаров.
Миф: чикунгунья передаётся через контакт с больным.
Правда: заразиться можно только через укусы комаров.
Миф: болезнь смертельна для всех.
Правда: у большинства протекает тяжело, но без угрозы жизни.
Миф: репелленты малоэффективны.
Правда: современные средства надёжно снижают риск укусов.
Название "чикунгунья" с одного из африканских языков переводится как "скрюченный от боли".
Вирус впервые зафиксировали в Танзании в 1952 году.
Болезнь может вызывать хронические боли в суставах, напоминающие артрит.
Первые вспышки чикунгуньи произошли в Африке в середине XX века.
В XXI веке болезнь начала активно распространяться по Азии и Латинской Америке.
Сегодня ВОЗ относит её к числу наиболее значимых тропических инфекций.
Лихорадка чикунгунья напоминает: путешествия в тёплые страны требуют внимательности и мер защиты. Один флакон репеллента и москитная сетка могут стать лучшей профилактикой опасной болезни.
