Тропики преподносят сюрпризы: редкая лихорадка добралась до России через путешественника

Лихорадка чикунгунья — тропическое вирусное заболевание, которое всё чаще фиксируют у путешественников из Азии и Африки. Первый завозной случай недавно выявили в Москве: заболевший мужчина вернулся из Шри-Ланки и был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Роспотребнадзор подчёркивает: распространения вируса в России не будет, так как он передаётся только через укусы определённых видов комаров, которых у нас нет.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Комар Aedes aegypti

Что такое чикунгунья

Инфекция быстро распространяется в тёплых странах, включая Индию, Шри-Ланку, Таиланд, а также государства Африки и Южной Америки. От человека к человеку вирус не передаётся ни через рукопожатие, ни воздушно-капельным путём.

Симптомы появляются спустя 4-8 дней после укуса заражённого комара:

высокая температура;

сильные боли в мышцах и суставах;

головная боль;

сыпь;

тошнота и усталость.

Особенно тяжело болезнь переносят пожилые люди, дети и пациенты с хроническими заболеваниями.

Сравнение чикунгуньи с другими тропическими инфекциями

Заболевание Основные симптомы Опасность для жизни Чикунгунья Лихорадка, боли в суставах Обычно не смертельна Денге Сильная температура, кровотечения Может быть смертельной Малярия Приступы озноба, анемия Высокая смертность без лечения Жёлтая лихорадка Лихорадка, желтуха Высокая летальность

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: думать, что чикунгунья передаётся как грипп.

Последствие: паника и ненужные ограничения.

Альтернатива: помнить, что переносчики — только комары.

Ошибка: игнорировать укусы насекомых на отдыхе.

Последствие: риск заражения вирусами и паразитами.

Альтернатива: использовать репелленты и защитную одежду.

Ошибка: не сообщить врачу о поездке в тропики.

Последствие: поздняя диагностика и осложнения.

Альтернатива: при первых симптомах рассказывать о недавних путешествиях.

Советы шаг за шагом: как защититься в поездке

Пользуйтесь репеллентами на коже и одежде. Носите светлую одежду с длинными рукавами и брюками. Выбирайте отели с москитными сетками или спите под пологом. Избегайте скопления комаров вблизи водоёмов. При симптомах после поездки обращайтесь к врачу.

Плюсы и минусы отдыха в тропиках

Плюсы Минусы Экзотика, тёплый климат, новые впечатления Риск тропических инфекций Доступные фрукты и морепродукты Укусы насекомых, необходимость защиты Возможность расширить кругозор Опасность для детей и пожилых при заражении

FAQ

Можно ли заразиться чикунгуньей в России?

Нет, у нас нет переносчиков вируса.

Насколько опасна болезнь?

Обычно не смертельна, но вызывает сильные боли и осложнения у ослабленных людей.

Можно ли предотвратить инфекцию прививкой?

На данный момент вакцины от чикунгуньи нет, профилактика — защита от укусов комаров.

Мифы и правда

Миф: чикунгунья передаётся через контакт с больным.

Правда: заразиться можно только через укусы комаров.

Миф: болезнь смертельна для всех.

Правда: у большинства протекает тяжело, но без угрозы жизни.

Миф: репелленты малоэффективны.

Правда: современные средства надёжно снижают риск укусов.

3 интересных факта

Название "чикунгунья" с одного из африканских языков переводится как "скрюченный от боли". Вирус впервые зафиксировали в Танзании в 1952 году. Болезнь может вызывать хронические боли в суставах, напоминающие артрит.

Исторический контекст

Первые вспышки чикунгуньи произошли в Африке в середине XX века.

В XXI веке болезнь начала активно распространяться по Азии и Латинской Америке.

Сегодня ВОЗ относит её к числу наиболее значимых тропических инфекций.

Лихорадка чикунгунья напоминает: путешествия в тёплые страны требуют внимательности и мер защиты. Один флакон репеллента и москитная сетка могут стать лучшей профилактикой опасной болезни.