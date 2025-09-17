Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ипотека станет легче: правительство готовится поддержать многодетные семьи
Простую садовую хитрость называют секретным оружием: эффект, который трудно переоценить
Автолюбители в СССР спасали кузов без детейлинга: 4 странных совета, которые работают и сегодня
5 яблок — и ароматный датский десерт покорит всех: раскройте секрет пирога Эблекаге
Не понимаю женщин: Алёна Водонаева прошлась по внешности задержанного в Грузии афериста из Tinder
Фитнес-гуру молчат: как тренировки натощак меняют тело после 50 лет на самом деле
Насекомые исчезают быстрее, чем мы думали: горы теряют свой последний оплот
Филлеры в подбородок: эффект, показания и возможные риски
Ошибка Renault? Что привело к отказу в регистрации товарного знака в России

Тысяча лет в одной жизни: феномен долгожителей разрушает привычные представления

Здоровье

Долголетие остаётся одной из самых загадочных тем в медицине. В разных странах исследователи находят необычные факторы, которые помогают некоторым людям доживать до 100 лет и старше, сохраняя активность и ясность ума. Итальянский профессор-иммунолог Клаудио Франчески, основатель теории "воспалительного старения", более 30 лет изучает феномен долгожителей. Его наблюдения разрушили многие стереотипы и показали неожиданные особенности "рекордсменов по возрасту".

Пожилой мужчина бегает
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пожилой мужчина бегает

Парадоксы долгожителей

"Мы по сто раз проверяли ДНК людей, живущих 105 и более лет. Никакого "гена долголетия" обнаружить не удалось", — сказал профессор Клаудио Франчески.

Учёные не нашли универсальной наследственной мутации, которая продлевает жизнь. Однако исследования показали: у долгожителей лучше работает система репарации ДНК, то есть "ремонт" клеточных повреждений, и значительно меньше опасных мутаций.

Загадки щитовидной железы

Одно из открытий Франчески связано с гормональным фоном. У людей старше 100 лет часто наблюдается менее активная работа щитовидной железы. Предполагается, что это замедляет обмен веществ, снижает накопление клеточного "мусора" и повреждений. Такой эффект может защищать организм от тяжёлых возрастных болезней.

Но врачи подчеркивают: это не значит, что сниженная функция щитовидки полезна для всех. У долгожителей есть уникальные защитные механизмы, которых нет у большинства людей, поэтому отказываться от терапии при заболеваниях щитовидной железы нельзя.

Лишний вес: вред или польза?

Второй парадокс связан с массой тела. Практически у всех 100-летних, которых изучала команда Франчески, был небольшой избыток жировой ткани.

Учёный объясняет это так: в старшем возрасте подкожный жир может выполнять защитную функцию, так как жировая ткань работает как эндокринный орган, регулирующий обмен веществ. Однако это касается только людей старше 85-90 лет. Для более молодых избыточный вес остаётся фактором риска инфарктов, инсультов и диабета.

Микрофлора кишечника

Франчески называет богатую микрофлору кишечника одной из главных "тайн" долгожителей. С возрастом разнообразие бактерий обычно снижается, но у людей старше 100 лет оно сохраняется на высоком уровне. Это помогает организму бороться с воспалениями и защищает от болезней.

Основной способ поддерживать микробиом — питание: больше овощей, фруктов, бобовых, ягод, а также ферментированные продукты — квашеная капуста, йогурт, кефир, мочёные яблоки.

Роль режима дня

Ещё одна особенность долгожителей — строгое соблюдение режима питания.

"Если вы завтракаете, обедаете и ужинаете в одно и то же время, то ваши циркадные ритмы хорошо регулируются", — пояснил профессор.

Такая привычка стабилизирует работу внутренних органов и поддерживает баланс энергии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полностью копировать образ жизни долгожителей.
    Последствие: игнорирование индивидуальных особенностей здоровья.
    Альтернатива: использовать общие принципы (режим, питание, общение), но адаптировать под себя.

  • Ошибка: считать лишний вес полезным на любом этапе.
    Последствие: риск сердечно-сосудистых заболеваний.
    Альтернатива: контролировать вес до 85 лет, а в старшем возрасте ориентироваться на рекомендации врача.

  • Ошибка: думать, что гены решают всё.
    Последствие: отказ от работы над образом жизни.
    Альтернатива: развивать привычки, поддерживающие здоровье.

Советы шаг за шагом

  1. Поддерживайте регулярный режим питания и сна.

  2. Включайте в рацион ферментированные продукты и клетчатку.

  3. Следите за весом и уровнем физической активности.

  4. Общайтесь и развивайтесь интеллектуально — это профилактика деменции.

  5. Проходите ежегодные обследования и доверяйте врачам.

Плюсы и минусы образа жизни долгожителей

Плюсы Минусы
Сохраняют активность до глубокой старости Их физиология уникальна, не всегда применима к другим
Устойчивы к болезням Многие привычки формировались десятилетиями
Богатая микрофлора защищает от воспалений Секреты долголетия до конца не изучены

FAQ

Есть ли ген долголетия?
Нет. Главную роль играют образ жизни и механизмы защиты организма.

Можно ли считать лишний вес полезным?
Только у людей старше 85 лет и в пределах нормы. Для остальных он вреден.

Что самое важное для долгой жизни?
Регулярность, разнообразное питание, поддержка микробиома, активное общение.

Мифы и правда

  • Миф: все долгожители худые и стройные.
    Правда: у многих есть небольшой избыток жировой ткани.

  • Миф: долголетие — это только генетика.
    Правда: важны образ жизни, питание, социальная активность.

  • Миф: строгие диеты продлевают жизнь.
    Правда: долгожители не ограничивают себя чрезмерно, но придерживаются режима.

3 интересных факта

  1. Первую "голубую зону" долголетия открыли на Сардинии, в провинции Нуоро.

  2. Лёгкая гипофункция щитовидной железы у долгожителей может защищать от старения.

  3. Разнообразная микрофлора кишечника у 100-летних — лучшая среди всех изученных.

Исторический контекст

  • В 1980-е Франчески начал исследовать долгожителей Италии.

  • Он первым предложил теорию "воспалительного старения" — старение как результат хронического воспаления.

  • Сегодня его открытия подтверждают новые международные исследования.

"Важно не бояться того, что вы стареете. Старайтесь, чтобы жизнь была насыщена общением и радостью", — отметил профессор Клаудио Франчески.

Долгожители демонстрируют, что секреты долгой жизни нельзя свести к одной причине — гены, питание или вес. Их организм сочетает уникальные физиологические особенности с простыми привычками: регулярный режим, богатое разнообразием питание, общение и активность. Для большинства людей главный урок заключается в том, что забота о микрофлоре кишечника, умеренность и позитивное отношение к жизни способны значительно повысить шансы на здоровье в старости.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Авто
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Домашние животные
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Обычная гиря даёт больше, чем кажется: упражнения, которые прокачают всё тело
Новости спорта
Обычная гиря даёт больше, чем кажется: упражнения, которые прокачают всё тело
Популярное
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна

Белые дюны и бирюзовые лагуны в Бразилии создают пустыню-парадокс: здесь среди песков рождаются озёра, полные рыбы.

Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Последние материалы
Простую садовую хитрость называют секретным оружием: эффект, который трудно переоценить
Автолюбители в СССР спасали кузов без детейлинга: 4 странных совета, которые работают и сегодня
5 яблок — и ароматный датский десерт покорит всех: раскройте секрет пирога Эблекаге
Тысяча лет в одной жизни: феномен долгожителей разрушает привычные представления
Не понимаю женщин: Алёна Водонаева прошлась по внешности задержанного в Грузии афериста из Tinder
Фитнес-гуру молчат: как тренировки натощак меняют тело после 50 лет на самом деле
Насекомые исчезают быстрее, чем мы думали: горы теряют свой последний оплот
Филлеры в подбородок: эффект, показания и возможные риски
Ошибка Renault? Что привело к отказу в регистрации товарного знака в России
Находка из почвы: учёные заставили бактерии производить разные виды пластика
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.