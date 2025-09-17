Тысяча лет в одной жизни: феномен долгожителей разрушает привычные представления

Долголетие остаётся одной из самых загадочных тем в медицине. В разных странах исследователи находят необычные факторы, которые помогают некоторым людям доживать до 100 лет и старше, сохраняя активность и ясность ума. Итальянский профессор-иммунолог Клаудио Франчески, основатель теории "воспалительного старения", более 30 лет изучает феномен долгожителей. Его наблюдения разрушили многие стереотипы и показали неожиданные особенности "рекордсменов по возрасту".
"Мы по сто раз проверяли ДНК людей, живущих 105 и более лет. Никакого "гена долголетия" обнаружить не удалось", — сказал профессор Клаудио Франчески.
Учёные не нашли универсальной наследственной мутации, которая продлевает жизнь. Однако исследования показали: у долгожителей лучше работает система репарации ДНК, то есть "ремонт" клеточных повреждений, и значительно меньше опасных мутаций.
Одно из открытий Франчески связано с гормональным фоном. У людей старше 100 лет часто наблюдается менее активная работа щитовидной железы. Предполагается, что это замедляет обмен веществ, снижает накопление клеточного "мусора" и повреждений. Такой эффект может защищать организм от тяжёлых возрастных болезней.
Но врачи подчеркивают: это не значит, что сниженная функция щитовидки полезна для всех. У долгожителей есть уникальные защитные механизмы, которых нет у большинства людей, поэтому отказываться от терапии при заболеваниях щитовидной железы нельзя.
Второй парадокс связан с массой тела. Практически у всех 100-летних, которых изучала команда Франчески, был небольшой избыток жировой ткани.
Учёный объясняет это так: в старшем возрасте подкожный жир может выполнять защитную функцию, так как жировая ткань работает как эндокринный орган, регулирующий обмен веществ. Однако это касается только людей старше 85-90 лет. Для более молодых избыточный вес остаётся фактором риска инфарктов, инсультов и диабета.
Франчески называет богатую микрофлору кишечника одной из главных "тайн" долгожителей. С возрастом разнообразие бактерий обычно снижается, но у людей старше 100 лет оно сохраняется на высоком уровне. Это помогает организму бороться с воспалениями и защищает от болезней.
Основной способ поддерживать микробиом — питание: больше овощей, фруктов, бобовых, ягод, а также ферментированные продукты — квашеная капуста, йогурт, кефир, мочёные яблоки.
Ещё одна особенность долгожителей — строгое соблюдение режима питания.
"Если вы завтракаете, обедаете и ужинаете в одно и то же время, то ваши циркадные ритмы хорошо регулируются", — пояснил профессор.
Такая привычка стабилизирует работу внутренних органов и поддерживает баланс энергии.
Ошибка: полностью копировать образ жизни долгожителей.
Последствие: игнорирование индивидуальных особенностей здоровья.
Альтернатива: использовать общие принципы (режим, питание, общение), но адаптировать под себя.
Ошибка: считать лишний вес полезным на любом этапе.
Последствие: риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Альтернатива: контролировать вес до 85 лет, а в старшем возрасте ориентироваться на рекомендации врача.
Ошибка: думать, что гены решают всё.
Последствие: отказ от работы над образом жизни.
Альтернатива: развивать привычки, поддерживающие здоровье.
Поддерживайте регулярный режим питания и сна.
Включайте в рацион ферментированные продукты и клетчатку.
Следите за весом и уровнем физической активности.
Общайтесь и развивайтесь интеллектуально — это профилактика деменции.
Проходите ежегодные обследования и доверяйте врачам.
|Плюсы
|Минусы
|Сохраняют активность до глубокой старости
|Их физиология уникальна, не всегда применима к другим
|Устойчивы к болезням
|Многие привычки формировались десятилетиями
|Богатая микрофлора защищает от воспалений
|Секреты долголетия до конца не изучены
Есть ли ген долголетия?
Нет. Главную роль играют образ жизни и механизмы защиты организма.
Можно ли считать лишний вес полезным?
Только у людей старше 85 лет и в пределах нормы. Для остальных он вреден.
Что самое важное для долгой жизни?
Регулярность, разнообразное питание, поддержка микробиома, активное общение.
Миф: все долгожители худые и стройные.
Правда: у многих есть небольшой избыток жировой ткани.
Миф: долголетие — это только генетика.
Правда: важны образ жизни, питание, социальная активность.
Миф: строгие диеты продлевают жизнь.
Правда: долгожители не ограничивают себя чрезмерно, но придерживаются режима.
Первую "голубую зону" долголетия открыли на Сардинии, в провинции Нуоро.
Лёгкая гипофункция щитовидной железы у долгожителей может защищать от старения.
Разнообразная микрофлора кишечника у 100-летних — лучшая среди всех изученных.
В 1980-е Франчески начал исследовать долгожителей Италии.
Он первым предложил теорию "воспалительного старения" — старение как результат хронического воспаления.
Сегодня его открытия подтверждают новые международные исследования.
"Важно не бояться того, что вы стареете. Старайтесь, чтобы жизнь была насыщена общением и радостью", — отметил профессор Клаудио Франчески.
Долгожители демонстрируют, что секреты долгой жизни нельзя свести к одной причине — гены, питание или вес. Их организм сочетает уникальные физиологические особенности с простыми привычками: регулярный режим, богатое разнообразием питание, общение и активность. Для большинства людей главный урок заключается в том, что забота о микрофлоре кишечника, умеренность и позитивное отношение к жизни способны значительно повысить шансы на здоровье в старости.
