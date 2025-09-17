Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Использование лосьона перед сывороткой: разбираем плюсы и минусы шага
Бензин снова золотой, но водители нашли хитрость: расход падает на треть — без тюнинга и лишних затрат
Тормоз идей и наркотик под прикрытием: как алкоголь превращает мозг в пустоту
Лошади — больше, чем просто животные: учёные сделали сенсационное открытие
Не допустим роста цен: депутаты берут ситуацию под контроль
Жирный фрукт, который стирает морщины и сантиметры на талии — и стоит как обычное яблоко
Ирригатор становится маст-хэвом: устройство меняет правила ухода за полостью рта
Голос как у юного соловья: Николай Басков раскрыл секрет вокального долголетия
Шокирующе просто: 5 способов превратить старую футболку в полезную вещь дома

Знания ломают барьеры старения: это образование открывает дверь к долголетию и здоровью

5:22
Здоровье

Учёные всё чаще находят подтверждения тому, что образование влияет не только на карьеру и доход, но и на здоровье. Новое исследование Университета Дьюка (США) показало: люди с высшим или средним профессиональным образованием имеют более низкий биологический возраст, чем их ровесники, окончившие только школу.

студенты
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
студенты

Биологический возраст и как его измеряют

Биологический возраст — это не цифра в паспорте, а реальное состояние организма. Его определяют по "молекулярным меткам" в генах: они показывают, насколько быстро стареют клетки и системы. В исследовании изучали данные более 14 тысяч американцев, родившихся в разные периоды.

Результаты оказались впечатляющими:

  • в конце 1980-х разница между выпускниками школ и обладателями дипломов колледжей составляла около 1 года;

  • к 2015-2018 годам этот разрыв вырос до 2-3 лет в пользу более образованных.
    Кроме того, отдельные исследования показали: каждый дополнительный год учёбы замедляет старение примерно на 2-3%.

Почему образование "омолаживает"

  1. Умение анализировать. Люди с высшим образованием чаще читают медицинскую информацию, умеют её проверять и применять на практике.

  2. Более ответственное отношение к здоровью. Такие люди чаще проходят профилактические обследования и обращаются к врачу при первых симптомах.

  3. Меньше хронического стресса. Знания и навыки помогают управлять стрессовыми ситуациями, что снижает нагрузку на организм.

  4. Финансовый фактор. Более высокий доход позволяет выбирать качественную медицину, питание и отдых.

  5. Особенности труда. Люди без образования чаще заняты тяжёлым физическим трудом, который ускоряет износ организма.

Советы шаг за шагом

  1. Включайте обучение в повседневность: проходите онлайн-курсы или лекции.

  2. Развивайте новые навыки — от языков до музыкальных инструментов.

  3. Используйте обучение как профилактику когнитивных нарушений.

  4. Планируйте ежегодные медицинские обследования.

  5. Учитесь управлять стрессом через техники дыхания и осознанности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что образование нужно только для работы.
    Последствие: упущенные возможности для здоровья.
    Альтернатива: воспринимать обучение как инвестицию в качество жизни.

  • Ошибка: прекращать учиться после получения диплома.
    Последствие: снижение когнитивных функций и риск деменции.
    Альтернатива: lifelong learning — непрерывное образование.

  • Ошибка: игнорировать профилактику здоровья.
    Последствие: позднее выявление болезней.
    Альтернатива: регулярные чекапы и внимательность к сигналам организма.

Плюсы и минусы "образовательного долголетия"

Плюсы Минусы
Замедление старения Требует времени и усилий
Снижение риска болезней Стоимость некоторых курсов
Улучшение когнитивных функций Не всегда доступ к ресурсам
Повышение качества жизни Зависимость от уровня дохода

FAQ

Образование реально продлевает жизнь?
Да, исследования показывают: у образованных людей ниже биологический возраст и меньше риск болезней.

Обязательно получать диплом?
Нет. Важно продолжать учиться в любом формате — курсы, лекции, чтение.

Сколько нужно учиться, чтобы был эффект?
Даже 1 дополнительный год обучения замедляет старение на 2-3%.

Мифы и правда

  • Миф: образование влияет только на карьеру.
    Правда: оно связано и с физическим, и с психическим здоровьем.

  • Миф: учиться после 40-50 лет поздно.
    Правда: обучение в любом возрасте снижает риск деменции.

  • Миф: только диплом имеет значение.
    Правда: важнее сам процесс постоянного развития.

3 интересных факта

  1. Люди с высшим образованием живут в среднем на 7-10 лет дольше.

  2. Непрерывное обучение снижает риск болезни Альцгеймера на 30%.

  3. В некоторых странах посещение образовательных курсов включено в программы здорового старения.

Исторический контекст

  • В 1980-е годы разрыв между образованными и необразованными составлял всего 1 год по биологическому возрасту.

  • К 2010-м годам он увеличился почти вдвое.

  • Сегодня учёные рассматривают образование как один из ключевых факторов долголетия, наряду с питанием и физической активностью.

"Знания — это инвестиция не только в карьеру, но и в долголетие", — отметила д. м. н., эндокринолог Зухра Павлова.

Образование становится не просто инструментом успеха, а частью стратегии здорового старения. Постоянное развитие, интерес к новому и внимательное отношение к себе помогают сохранить молодость дольше, чем это кажется возможным.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Экономия на сервисе начинается с выбора марки: лучшие китайские авто по качеству
Авто
Экономия на сервисе начинается с выбора марки: лучшие китайские авто по качеству
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Еда и рецепты
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Еда и рецепты
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Популярное
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна

Белые дюны и бирюзовые лагуны в Бразилии создают пустыню-парадокс: здесь среди песков рождаются озёра, полные рыбы.

Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Гораздо страшнее медведя: угроза без когтей и клыков подкрадывается незаметно — новый хозяина леса
Гораздо страшнее медведя: угроза без когтей и клыков подкрадывается незаметно — новый хозяина леса
Последние материалы
Лошади — больше, чем просто животные: учёные сделали сенсационное открытие
Не допустим роста цен: депутаты берут ситуацию под контроль
Жирный фрукт, который стирает морщины и сантиметры на талии — и стоит как обычное яблоко
Голос как у юного соловья: Николай Басков раскрыл секрет вокального долголетия
Ирригатор становится маст-хэвом: устройство меняет правила ухода за полостью рта
Шокирующе просто: 5 способов превратить старую футболку в полезную вещь дома
Цветы, сотканные из солнца: эти растения оживляют дачу и создают атмосферу радости осенью
Секрет идеального сливочного мороженого: добавьте клубнику в этот момент — вкуснее, чем из магазина
Кроссовер-призрак вернулся: знакомая Arkana под чужим именем рушит китайские ценники
Уход за зоной ушей вошёл в список обязательных бьюти-ритуалов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.