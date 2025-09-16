Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тренируйтесь как жаворонок или сова: как биоритмы влияют на ваши спортивные достижения
Тайны Канар: учёные расшифровали генетический код древней чечевицы
Гастроли под запретом: каких стран лишилась Монеточка* из-за политической позиции
Стирка без потерь: гениальные лайфхаки для тех, кто устал от одиноких носков
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Херсонская область удивила — сотни НКО выросли за пару лет: что это значит для жителей
Зачем древние люди возводили вишапы: сенсационное открытие археологов
Кошка — лучший антидепрессант для будущей мамы: её мурлыканье успокаивает лучше любых советов
Здесь сверкают ярче: Звёздная вечеринка в Ханле — ежегодный фестиваль, который нельзя пропустить

Осень открывает сезон заболеваний: даже лёгкая простуда превращается в опасность

Здоровье

Осень традиционно становится временем роста заболеваемости ОРВИ. Когда температура воздуха падает и люди больше времени проводят в помещениях, вирусы распространяются активнее. Особенно это заметно среди детей в детских садах и школах: именно там формируются основные очаги заражения, а затем инфекции попадают и в семьи. По данным Минздрава России, до 95% всех инфекционных заболеваний в стране приходится именно на острые респираторные вирусные инфекции. Ежегодно ими болеют свыше 30 миллионов человек.

Болезнь
Фото: www.freepik.com by peoplecreations is licensed under Free More info
Болезнь

Какие вирусы вызывают ОРВИ

Возбудителей десятки: риновирусы, аденовирусы, парагрипп, респираторно-синцитиальный вирус, метапневмовирус, сезонные коронавирусы и другие. Несмотря на разнообразие, клиническая картина у большинства пациентов схожая: невысокая температура (часто до 37,5 °С), ломота в мышцах, кашель, насморк, боль в горле. Иногда добавляются кишечные расстройства или сыпь. Именно поэтому даже врачам бывает сложно определить, какой именно вирус вызвал болезнь.

Некоторые из этих инфекций способны приводить к тяжёлым осложнениям — от пневмонии до поражения сердца. Особенно уязвимы маленькие дети, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями.

Почему детские коллективы — главный очаг

Дети активно общаются друг с другом, часто касаются лица руками и не всегда соблюдают правила гигиены. Даже при ежедневных утренних фильтрах в садах и школах риск заражения остаётся высоким. Ребёнок может не заболеть сам, но стать носителем и принести вирус домой. Таким образом, под угрозой оказывается вся семья.

Как подготовиться к сезону простуд

Роспотребнадзор советует с раннего возраста формировать у детей простые привычки:

  • регулярно мыть руки;

  • не трогать лицо и нос грязными руками;

  • чихать и кашлять в сгиб локтя.

Поддержание иммунитета возможно за счёт режима сна, прогулок, правильного питания. Но один из самых действенных способов профилактики — вакцинация от гриппа. Каждый год состав вакцины обновляется с учётом ожидаемых штаммов. В нынешнем сезоне прогнозируются "свиной" и "гонконгский" варианты.

Прививки особенно важны для дошкольников, школьников, пожилых, беременных женщин и людей, часто находящихся в больших коллективах.

Что делать, если заболели

Минздрав России в августе обновил клинические рекомендации по лечению ОРВИ. Основные принципы:

  • подавление размножения вируса на ранних сроках болезни;

  • предотвращение осложнений и достижение полного выздоровления;

  • проведение дезинтоксикационной терапии для снятия симптомов интоксикации.

Важно начать лечение как можно раньше. Первой линией терапии признаны препараты с прямым противовирусным действием — умифеновир, энисамия йодид, имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты. Второй линией служат иммунотропные средства: препараты интерферона, бактериальные лизаты, меглюмина акридонацетат, а также азоксимера бромид ("Полиоксидоний").

Выбор препарата зависит от состояния пациента и делается только врачом. Самолечение в случае осложнений опасно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: переносить болезнь "на ногах".
    Последствие: риск осложнений на сердце и лёгкие.
    Альтернатива: оставаться дома и соблюдать режим.

  • Ошибка: сбивать невысокую температуру сразу.
    Последствие: замедление борьбы организма с инфекцией.
    Альтернатива: снижать температуру только при плохом самочувствии или выше 38 °С.

  • Ошибка: бесконтрольный приём антибиотиков.
    Последствие: нарушение микрофлоры и устойчивость бактерий.
    Альтернатива: использовать антибиотики только по назначению врача.

Плюсы и минусы вакцинации

Плюсы Минусы
Снижает риск заражения и осложнений Возможны кратковременные побочные эффекты
Защищает уязвимые группы населения Нужна ежегодная ревакцинация
Формирует коллективный иммунитет Требует организации и времени

Советы шаг за шагом

  1. Сделайте прививку от гриппа до конца октября.

  2. Укрепляйте иммунитет с помощью сна, питания и прогулок.

  3. При первых симптомах оставайтесь дома и вызовите врача.

  4. Пейте достаточно жидкости, используйте тёплые напитки.

  5. Следуйте назначениям специалиста и завершайте курс лечения.

FAQ

Можно ли отличить грипп от обычного ОРВИ?
Грипп обычно протекает тяжелее, с резким подъёмом температуры и выраженной слабостью.

Стоит ли детям делать прививку от гриппа?
Да, вакцинация снижает риск осложнений и тяжёлого течения болезни.

Помогают ли витамины при простуде?
Они поддерживают иммунитет, но не лечат инфекцию. Основное — режим и назначенные препараты.

Мифы и правда

  • Миф: если температура невысокая, лечиться не нужно.
    Правда: даже лёгкое течение может привести к осложнениям.

  • Миф: противовирусные не работают.
    Правда: при правильном назначении в первые 48 часов они сокращают длительность болезни.

  • Миф: грипп — это "сильная простуда".
    Правда: это отдельное заболевание с высоким риском осложнений.

3 интересных факта

  1. ОРВИ — самая распространённая группа болезней в мире, ими болеет каждый человек несколько раз в год.

  2. Вирусы способны менять структуру и появляться в новых штаммах ежегодно.

  3. Первые вакцины от гриппа появились в 1940-х годах и спасли миллионы жизней.

Исторический контекст

  • В XX веке пандемии гриппа (например, "испанка" 1918 года) унесли десятки миллионов жизней.

  • Сегодня современные препараты позволяют ежегодно адаптировать вакцину под актуальные штаммы.

ОРВИ остаются вызовом для здравоохранения, но простые меры профилактики, вакцинация и своевременное лечение помогают значительно снизить риски. Осенью особенно важно заботиться о себе и своих близких, чтобы сезон простуд прошёл максимально спокойно.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Еда и рецепты
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Красота и стиль
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Наука и техника
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Популярное
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна

Белые дюны и бирюзовые лагуны в Бразилии создают пустыню-парадокс: здесь среди песков рождаются озёра, полные рыбы.

Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Гораздо страшнее медведя: угроза без когтей и клыков подкрадывается незаметно — новый хозяина леса
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Последние материалы
Тренируйтесь как жаворонок или сова: как биоритмы влияют на ваши спортивные достижения
Тайны Канар: учёные расшифровали генетический код древней чечевицы
Гастроли под запретом: каких стран лишилась Монеточка* из-за политической позиции
Стирка без потерь: гениальные лайфхаки для тех, кто устал от одиноких носков
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Херсонская область удивила — сотни НКО выросли за пару лет: что это значит для жителей
Зачем древние люди возводили вишапы: сенсационное открытие археологов
Кошка — лучший антидепрессант для будущей мамы: её мурлыканье успокаивает лучше любых советов
Здесь сверкают ярче: Звёздная вечеринка в Ханле — ежегодный фестиваль, который нельзя пропустить
Интервальное голодание и ноль эффекта: вот что на самом деле мешает терять вес
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.