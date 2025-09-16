Подростковый бунт: что скрывается за стеной непонимания

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Подростковое поведение во многом определяется сочетанием биологических изменений и психологических факторов, и понимание этих особенностей помогает родителям выстраивать доверительное общение с детьми. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала профессор, кандидат психологических наук, руководитель сектора исследования одаренности Виктория Юркевич.

Подростковый бунт
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подростковый бунт

Эксперт подчеркнула, что в переходном возрасте подростки часто демонстрируют раздражительность и грубость, что связано с гормональными и психологическими изменениями, а также с поиском собственного места в мире.

"Часто подростки сталкиваются с тем, что родители и учителя продолжают обращаться к ним, как к детям, при этом требуя взрослого поведения. Такое противоречие усиливает напряжение и может приводить к конфликтам", — пояснила Юркевич.

Она также отметила важность уважительного и внимательного общения со стороны взрослых.

"Учителя и родители, которые умеют обращаться к подросткам с достаточным уважением, но при этом сохраняют требования и дисциплину, получают более открытые и доверительные отношения с детьми. Дети реагируют на сочетание понимания и ясных рамок", — добавила специалист.

Юркевич подчеркнула, что социальные причины трудностей подростков также значимы.

"В разных странах уровень конфликтности с подростками отличается. В странах, где дети не сталкиваются с жестким встраиванием в общество и высоким давлением, уровень агрессии и замкнутости ниже. Это значит, что часть проблем можно корректировать через понимание и поддержку", — пояснила она.

Эксперт рекомендовала родителям и педагогам использовать проверенные психологические методики и литературу, а также поддерживать баланс между требованиями и вниманием, чтобы подросток чувствовал себя и взрослым, и в то же время получал необходимую поддержку.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
