В России грядет локдаун из-за эпидемии ОРВИ? Как пережить сезон болезней без карантина

Здоровье

Рост числа случаев ОРВИ и гриппа в России наблюдается, однако пока ситуация не представляет критической угрозы. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала профессор, доктор медицинских наук, клинический иммунолог Наталья Калинина.

Девушка больна
Фото: Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ранее "Абзац" сообщил, что заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина предупредила о возможном частичном или полном локдауне в России из-за надвигающейся эпидемии ОРВИ и гриппа. По словам парламентария, вспышка заболеваний в этом году началась значительно раньше ожидаемых сроков.

Комментируя ситуацию, Калинина подчеркнула, что, несмотря на рост числа заболеваний, говорить об эпидемии пока преждевременно.

"Количество заболевших действительно увеличилось, но это не обязательно означает, что все заражения вызваны гриппом или COVID-19. На сегодняшний день, по моему мнению, речь идет скорее о профилактических мерах — ограничении контактов с большим количеством людей и соблюдении стандартных правил гигиены", — пояснила иммунолог.

Она также обратила внимание на важность поддерживающей терапии и приема витаминов.

"С сентября по апрель рекомендовано принимать поливитамины, включающие A, B, C, D и антиоксиданты. Особенно важно пройти хотя бы 30-дневный курс для укрепления иммунитета", — заключила Калинина.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
