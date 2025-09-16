Курильщики в ловушке: три коварных фактора, которые не дают отказаться от табака

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Эффективное избавление от никотиновой зависимости требует комплексного подхода и работы с эмоциональным состоянием. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал нарколог, специалист по реабилитации наркоманов и алкоголиков Яков Маршак.

Сигарета
Фото: 500px.com by Lindsay Fox, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Сигарета

"Никотиновая зависимость формируется привычкой, а вещество гармин, проникая в мозг, моментально повышает настроение и усиливает тягу к курению, особенно в стрессовых ситуациях", — пояснил эксперт.

Маршак отметил роль препаратов на основе цитизина и никотиновых пластырей.

"Цитизин в спреях частично блокирует никотиновые рецепторы и предотвращает действие никотина, при этом помогая человеку чувствовать себя относительно комфортно. Никотиновые пластыри работают по схожему принципу — вместо вдыхания никотин проникает через кожу", — рассказал нарколог.

Он также обратил внимание на важность работы с физиологическим и эмоциональным состоянием человека.

"Часто курение — это поиск быстрого способа удовлетворения при эмоциональном дискомфорте. Для устойчивого результата необходимо выявить причины этого состояния и корректировать систему самоощущения", — отметил Маршак.

Эксперт подчеркнул, что самостоятельные попытки отказа от курения ограничены.

"Без специалиста сложно полностью разобраться в причинах зависимости и подобрать эффективные методы. Консультация с профессионалом позволяет работать с генетикой, эмоциональным состоянием и привычками пациента", — заключил нарколог.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
