Курильщики в ловушке: три коварных фактора, которые не дают отказаться от табака

Эффективное избавление от никотиновой зависимости требует комплексного подхода и работы с эмоциональным состоянием. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал нарколог, специалист по реабилитации наркоманов и алкоголиков Яков Маршак.
"Никотиновая зависимость формируется привычкой, а вещество гармин, проникая в мозг, моментально повышает настроение и усиливает тягу к курению, особенно в стрессовых ситуациях", — пояснил эксперт.
Маршак отметил роль препаратов на основе цитизина и никотиновых пластырей.
"Цитизин в спреях частично блокирует никотиновые рецепторы и предотвращает действие никотина, при этом помогая человеку чувствовать себя относительно комфортно. Никотиновые пластыри работают по схожему принципу — вместо вдыхания никотин проникает через кожу", — рассказал нарколог.
Он также обратил внимание на важность работы с физиологическим и эмоциональным состоянием человека.
"Часто курение — это поиск быстрого способа удовлетворения при эмоциональном дискомфорте. Для устойчивого результата необходимо выявить причины этого состояния и корректировать систему самоощущения", — отметил Маршак.
Эксперт подчеркнул, что самостоятельные попытки отказа от курения ограничены.
"Без специалиста сложно полностью разобраться в причинах зависимости и подобрать эффективные методы. Консультация с профессионалом позволяет работать с генетикой, эмоциональным состоянием и привычками пациента", — заключил нарколог.
Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.