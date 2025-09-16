Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
TikTok погубит зрение? В зоопарке Китая приняли жесткие меры ради спасения уникального примата
Рак в образе простуды: три тревожных симптома, которые люди списывают на вирус — и теряют здоровье
Двойной подбородок — не приговор! Лёгкие методы для идеальной формы без уколов и операций
Пива из Европы станет больше на российских прилавках? Вот что стало с экспортом пенного
Как полуфабрикаты убивают годы жизни? Диетолог рассказал, как улучшить меню для долголетия
Топливный сюрприз: АЭС Козлодуй идёт на эксперимент с американской Westinghouse
Черные пятна на стенах превращают квартиру в подвал: что делать до того, как станет поздно
Секрет ухудшения памяти кроется в тарелке: всего 3 дня жирной еды меняют мозг
Добавьте авокадо с чили в рацион — и вы забудете о чувстве голода на несколько часов

Холодная еда осенью крадёт силы: что вернуть в рацион, чтобы не сдаться простуде

Здоровье

Осень — время перемен не только в природе, но и в нашем питании. Когда температура падает и день становится короче, организму требуется больше энергии для согревания и поддержания иммунитета. Летние привычки в виде холодных напитков, мороженого и лёгких салатов в прохладный сезон могут обернуться не только дискомфортом, но и болезнями. Чтобы сохранить здоровье, бодрость и хорошее настроение, важно пересмотреть рацион и адаптировать его к новому времени года.

Тёплый салат с печёной свеклой и козьим сыром
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тёплый салат с печёной свеклой и козьим сыром

Продукты, от которых стоит отказаться осенью

Холодные блюда и напитки

По словам нутрициолога, анти-эйдж терапевта Ларисы Никитиной, главная ошибка многих — питаться осенью так же, как летом.

"Холодные и сырые продукты, например, овощные салаты, окрошка, холодный свекольник, которые мы с радостью едим летом, осенью есть не рекомендуется", — предупредила Никитина.

Такая еда резко охлаждает организм изнутри. Чтобы восстановить баланс, телу приходится расходовать дополнительную энергию, что вызывает сильный аппетит и провоцирует переедание. Результат — набор лишнего веса и ослабленный иммунитет.

Фастфуд и переработанные продукты

Второй опасный пункт — полуфабрикаты и жирные блюда. Копчёности, сосиски, колбасы и фастфуд перегружают печень и желудочно-кишечный тракт.

"Печень — это наш главный фильтр. Вся пища, богатая консервантами и усилителями вкуса, заставляет её работать на износ", — отметила Никитина.

Регулярное употребление таких продуктов ведёт к замедлению обмена веществ и накоплению токсинов.

Сладости и рафинированные углеводы

Белая мука, сдобная выпечка и сахар усиливают воспалительные процессы, снижают защитные функции организма. Осенью это особенно опасно, ведь иммунитет и так испытывает нагрузку из-за холода и дефицита солнечного света.

Что включить в рацион осенью

Осеннее меню должно строиться на тёплой и питательной пище. Горячие блюда помогают согреться и поддерживают энергетику организма.

  • супы на костном или овощном бульоне;

  • тушёные овощи, рагу;

  • тёплые салаты из запечённых корнеплодов;

  • каши с добавлением масла или растительных напитков.

"Если вы едите прохладный салат, основное блюдо обязательно должно быть тёплым. Это поможет пищеварению и сохранит энергетический баланс", — советует Никитина.

Специи для иммунитета

Осень — идеальное время для пряностей. Они не только усиливают вкус, но и работают как природные лекарства:

  • куркума с чёрным перцем усиливает защиту от воспалений;

  • имбирь улучшает кровообращение;

  • корица регулирует уровень сахара;

  • чеснок и лук действуют как антибиотики;

  • кардамон и розмарин помогают пищеварению;

  • паприка и шафран укрепляют иммунитет и настроение.

Полезные напитки

Холодные напитки лучше заменить тёплыми чаями: с лимоном и мёдом, с облепихой и имбирём, с калиной или яблоками. Они не только согревают, но и снабжают организм витаминами.

Красное вино допустимо лишь в очень умеренных количествах — не более бокала. Благодаря ресвератролу оно действительно может быть полезно, но превышение нормы превращает напиток во врага печени.

Советы шаг за шагом

  1. Исключите холодные блюда из основного меню.

  2. Добавляйте специи почти в каждое блюдо — это усилит вкус и повысит иммунитет.

  3. Делайте упор на тёплые овощные супы и рагу.

  4. Используйте сезонные продукты: свёклу, морковь, тыкву, яблоки, бруснику.

  5. Откажитесь от магазинных сладостей, замените их печёными фруктами или орехами с мёдом.

  6. Пейте тёплую воду или чаи вместо газированных напитков.

  7. Планируйте питание заранее, чтобы не перекусывать фастфудом на ходу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: перекусывать холодным фастфудом.
    Последствие: перегрузка ЖКТ, снижение энергии.
    Альтернатива: тёплый суп-пюре или запеканка.

  • Ошибка: злоупотреблять сладостями.
    Последствие: воспаления, набор веса.
    Альтернатива: печёные яблоки с орехами и мёдом.

  • Ошибка: пить газировку со льдом.
    Последствие: переохлаждение и риск простуды.
    Альтернатива: травяные чаи или подогретый морс без сахара.

Пример меню на день

  • Завтрак: овсянка с печёным яблоком, ореховой пастой и корицей. Чай с имбирём.

  • Обед: суп-пюре из тыквы, тёплый салат из свеклы с козьим сыром.

  • Полдник: запечённое яблоко с творогом и орехами, чай с облепихой.

  • Ужин: тушёная индейка с морковью, кабачком и луком. Гарнир — гречка или киноа.

  • Напитки в течение дня: тёплая вода с лимоном, имбирно-куркумовый чай, морс из брусники.

Плюсы и минусы осеннего питания

Плюсы Минусы
Укрепляет иммунитет Требует больше времени на готовку
Поддерживает энергетику организма Сложнее отказаться от сладостей
Ускоряет восстановление после простуды Не всегда удобно при плотном графике
Снижает нагрузку на печень и ЖКТ Нужно планировать меню заранее

FAQ

Какую кашу лучше есть осенью?
Гречка и овсянка — оптимальные варианты. Они насыщают и дают энергию надолго.

Можно ли есть салаты в прохладный сезон?
Да, но только в качестве дополнения к тёплым блюдам. Основу рациона должны составлять горячие продукты.

Какие специи наиболее эффективны для иммунитета?
Имбирь, куркума, чеснок и корица — универсальные помощники в осенний период.

Мифы и правда

  • Миф: тёплая пища делает человека сонным.
    Правда: она наоборот улучшает работу ЖКТ и даёт энергию.

  • Миф: алкоголь помогает согреться.
    Правда: спиртное лишь создаёт иллюзию тепла, а на деле ослабляет организм.

  • Миф: специи раздражают желудок.
    Правда: при умеренном употреблении они улучшают пищеварение и защищают от вирусов.

3 интересных факта

  1. Куркума используется в аюрведической медицине более 2000 лет как средство для укрепления иммунитета.

  2. Облепиховый чай традиционно считался в Сибири "витаминной бомбой" для холодного сезона.

  3. Печёные яблоки упоминались ещё в русских поваренных книгах XIX века как лучшее средство от простуды.

Исторический контекст

  • В крестьянской России осенью варили наваристые щи и каши — блюда, которые помогали согреваться в поле.

  • В Европе в этот сезон начинались праздники урожая с пирогами, горячими напитками и тушёным мясом.

  • Современные диетологи продолжают использовать эти традиции, адаптируя их к ритму жизни мегаполиса.

Осень — идеальное время для того, чтобы выстроить новые полезные привычки. Согревающая еда, специи и тёплые напитки не только поддержат здоровье, но и помогут пережить пасмурные дни с хорошим настроением и энергией.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Садоводство, цветоводство
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Наука и техника
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Популярное
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд

Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.

Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Последние материалы
Вулкан плюнул в небо, Землю затопило и высушило одновременно: климат сломался с треском
Жена Брюса Уиллиса нашла способ понимать тяжелобольного актёра без слов: вот что она делает
Осень раздевает кожу: два секрета, которые вернут свежесть — и оба невероятно просты
Социальная и материальная пропасть в ЕС: какие страны оказались на дне
Топливо с разным октановым числом разводит водителей: когда переплата даёт комфорт, а не экономию
Зеленый фильтр для квартиры подает сигнал SOS: что хочет сказать ваш хлорофитум
Дети превратили стены в альбом для рисования? Каракули восковыми мелками удалит этот прибор
Холодная еда осенью крадёт силы: что вернуть в рацион, чтобы не сдаться простуде
Монстр древних морей, который стал жертвой собственных размеров
Алтайский шедевр природы: где находятся Чуйские меандры и как туда попасть
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.