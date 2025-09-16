Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Таблетка, запитая чаем — игра в лотерею: привычка, которая запускает скрытую угрозу для здоровья
Этот костюм похоронил дресс-код: вещь, которую считали скучной, сегодня выглядит дерзко и манит сильнее мини
Египтяне опоздали: мумию научились создавать за 12 тысяч лет до них — сенсация, перевернувшая историю
Листья сохнут, хотя вы поливаете регулярно: в чём настоящая вина воды из-под крана
Мигрень начинается не с нервов: названы настоящие причины головной боли
Невидимые убийцы дна: эти рыбы превращают пляж в смертельную ловушку
Отменили бронь в день заезда: как защитить себя и не остаться без жилья на отдыхе
Максимум мышц, минимум риска: идеальная программа тренировок для тех, кому за 40
Искра бьёт мимо цели: как свечи уничтожают топливо и сокращают жизнь мотора

Ужин без фастфуда: бомба замедленного действия, которую вы запускаете сами — парадокс питания

4:34
Здоровье

Мы привыкли считать: если еда без сахара, фастфуда и жира, значит — полезная. Особенно это касается белка. Курица, творог, яйца, рыба — продукты, которые принято называть "правильным ужином". Но врачи предупреждают: именно они могут спровоцировать ночной инфаркт, если употреблять их за пару часов до сна.

Ограниченное питание
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ограниченное питание

Организм ночью

Ночью сердце должно отдыхать: давление снижается, метаболизм замедляется, нервная система переходит в режим восстановления. Но белковый ужин ломает этот сценарий. Переваривание требует ферментов, активного кровообращения и большого количества кислорода. Дополнительно белок стимулирует выброс адреналина и норадреналина, из-за чего давление и пульс растут. Для людей с гипертонией или скрытым атеросклерозом это серьёзный риск.

Зона риска

  1. Люди старше 40-45 лет.
  2. Те, кто ведёт малоподвижный образ жизни.
  3. Люди с хроническим стрессом и повышенным давлением.
  4. Те, кто ужинает белком за 1-2 часа до сна.
  5. Те, кто часто просыпается с тревогой, головной болью и учащённым сердцебиением.

FAQ

Как правильно распределять белок?
Лучше всего — на завтрак и обед. Вечером ограничьтесь лёгкой едой.

Сколько стоит перестроить рацион?
Замена ужина на кефир, овощи или кашу не требует затрат — это доступные продукты.

Что лучше: перекусить фруктом или поужинать мясом?
Фрукт или стакан кефира безопаснее для сердца вечером, чем белковая еда.

Плюсы и минусы белкового ужина

Плюсы Минусы
Снижает чувство голода Перегружает ЖКТ ночью
Даёт строительный материал для мышц Повышает давление и пульс
Ускоряет восстановление после тренировки Нарушает сон и отдых сердца
Помогает при диетах Может провоцировать инфаркт у людей 40+

Сравнение: белок днём и вечером

Время суток Эффект
Завтрак и обед Белок активно усваивается, поддерживает энергию и мышцы
Ужин (поздний) Сильная нагрузка на сердце и ЖКТ, риск давления и бессонницы

Советы шаг за шагом

  1. Делайте паузу минимум 3–4 часа между ужином и сном.
  2. Переносите белковые продукты на первую половину дня.
  3. На ужин выбирайте лёгкие блюда: овощи, кефир, травяной чай.
  4. После тренировки используйте аминокислоты на воде вместо еды.
  5. Следите за сигналами тела: тревога и учащённый пульс после ужина — повод пересмотреть рацион.

Мифы и правда

  • Миф: творог на ночь помогает мышцам.
    Правда: после 40 лет такой ужин чаще вредит сердцу и нарушает сон.
  • Миф: лёгкий белковый ужин — всегда безопасен.
    Правда: даже небольшие порции могут спровоцировать нагрузку на сосуды.
  • Миф: ужин без сахара и жиров — гарантия здоровья.
    Правда: белок тоже может быть фактором риска.

Сон и психология

Белковая пища вечером стимулирует нервную систему. Человек дольше засыпает, сон становится поверхностным. В итоге мозг не отдыхает, появляются утренние головные боли и чувство тревоги.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: съесть курицу или яйца за час до сна.
    Последствие: нагрузка на сердце и бессонница.
    Альтернатива: стакан кефира или травяной чай.

  • Ошибка: перекус творогом после тренировки поздно вечером.
    Последствие: скачки давления и плохое восстановление.
    Альтернатива: аминокислоты на воде и расслабляющий душ.

Интересные факты

  1. Сердце ночью сокращается на 20% медленнее, чем днём — если его не перегружать едой.

  2. У японцев с традиционным лёгким ужином уровень инфарктов ночью ниже в 1,8 раза.

  3. Даже яблоко на ночь усваивается легче, чем кусок курицы: фрукт переваривается 30–40 минут, мясо — до 4 часов.

Белковый ужин — не универсальное благо. В молодости он помогает формировать мышцы, но после 40 лет может стать тихим врагом для сердца. Лучший выбор — лёгкая еда вечером и перенос белка на первую половину дня.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Домашние животные
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Личинки-оборотни: у науки нет ответа на то, во что превратятся эти личинки
Наука и техника
Личинки-оборотни: у науки нет ответа на то, во что превратятся эти личинки
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Авто
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Популярное
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд

Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.

Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Собчак запела Буланову, и тут появился Виторган: его комментарий заставляет краснеть или хохотать
Собчак запела Буланову, и тут появился Виторган: его комментарий заставляет краснеть или хохотать
Последние материалы
Этот костюм похоронил дресс-код: вещь, которую считали скучной, сегодня выглядит дерзко и манит сильнее мини
Египтяне опоздали: мумию научились создавать за 12 тысяч лет до них — сенсация, перевернувшая историю
Листья сохнут, хотя вы поливаете регулярно: в чём настоящая вина воды из-под крана
Мигрень начинается не с нервов: названы настоящие причины головной боли
16 сентября: озоновый слой, пожар в Москве и подвиг пловца
Отменили бронь в день заезда: как защитить себя и не остаться без жилья на отдыхе
Невидимые убийцы дна: эти рыбы превращают пляж в смертельную ловушку
Максимум мышц, минимум риска: идеальная программа тренировок для тех, кому за 40
Искра бьёт мимо цели: как свечи уничтожают топливо и сокращают жизнь мотора
Ядерная реальность: США признали невозможность быстрого отказа от российского урана
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.