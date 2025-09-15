Чашка чая с утра может испортить весь день: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 людей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Для начала важно понимать, что выбор между чёрным и зелёным чаем — это не просто вопрос вкусовых предпочтений. Этот напиток способен не только зарядить энергией на весь день, но и существенно повлиять на здоровье в зависимости от того, когда и как его пить. Оба вида чая имеют свои особенности, и каждое из этих свойств может оказывать влияние на состояние организма.

Зелёный чай: лёгкость и ясность мышления

Зелёный чай является отличным выбором для тех, кто хочет оставаться активным и сосредоточенным. Его действие на организм более мягкое, чем у чёрного чая. Это связано с наличием в зелёном чае L-теанина — аминокислоты, которая помогает снижать резкость воздействия кофеина, обеспечивая мягкую стимуляцию без резких скачков давления.

Этот чай способствует концентрации, не перегружая нервную систему, что делает его хорошим выбором для утреннего времени. Вместо того чтобы быстро пробуждать и так же быстро утомлять, зелёный чай помогает настроиться на долгий рабочий день, при этом не вызывает усталости и чувства разбитости.

Кроме того, зелёный чай активно влияет на метаболизм, ускоряя процессы жиросжигания. Это открытие особенно полезно для людей, которые занимаются утренними физическими упражнениями. Исследования показывают, что употребление зелёного чая за час до тренировки может повысить эффективность занятий на 15-20%.

Чёрный чай: бодрость и короткий всплеск энергии

Чёрный чай, с другой стороны, действует более агрессивно. Он может привести к резкому всплеску энергии, но этот эффект, как правило, носит кратковременный характер. После того как энергия на пике, часто наступает спад, что делает его менее подходящим для людей, чувствительных к колебаниям давления.

Этот напиток содержит больше дубильных веществ, что помогает ему лучше тонизировать, но также может мешать усвоению железа. Особенно это важно для тех, кто страдает от анемии или имеет низкий уровень гемоглобина. В таких случаях предпочтение стоит отдать зелёному чаю, который менее влияет на усвоение полезных веществ.

Температура заваривания и добавки

Для того чтобы получить все преимущества от зелёного чая, важно правильно его заваривать. Оптимальная температура воды для заваривания зелёного чая составляет около 80°C. Кипяток разрушает катехины — антиоксиданты, которые ответственны за многие положительные эффекты чая. Температура выше 80°C может привести к тому, что вкус чая станет слишком терпким, а его полезные свойства значительно снизятся.

Зелёный чай рекомендуется пить без добавок, поскольку лимон помогает усваивать антиоксиданты, а вот молоко, наоборот, нейтрализует их. Для людей старшего возраста рекомендуется умеренность в употреблении зелёного чая — не больше двух-трёх чашек в день с интервалами. Это поможет избежать вымывания кальция из организма и поддержит здоровье костей.

Когда и как пить чай

Если вы решите начать день с чашки чая, лучше всего выбрать зелёный. Он поможет активизировать метаболизм и поддержит бодрость без перегрузки организма. Важно помнить, что зелёный чай следует пить через 40-60 минут после еды, чтобы не вызвать раздражение слизистой желудка. Это правило особенно актуально для тех, у кого повышенная чувствительность к кислотам.

Однако для тех, кто предпочитает чёрный чай, можно пить его в первой половине дня, когда организм ещё не испытывает излишнего напряжения и может справляться с кратковременным всплеском энергии.

Выбор между чёрным и зелёным чаем зависит от множества факторов, включая личные предпочтения, особенности организма и цели, которые ставятся на день. Зелёный чай является мягким и полезным выбором для поддержания энергии и концентрации, в то время как чёрный чай — это сильный энергетик для тех, кто ищет резкое возбуждение. Важно помнить, что не стоит злоупотреблять чаем, особенно в первой половине дня, чтобы не создать нагрузки на организм.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
