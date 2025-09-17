Интервальное голодание: вот что произойдет с телом, если откажетесь от ужина

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:22
Здоровье

Доктор Судхир Кумар, невролог из Хайдарабада, углубился в тему интервального голодания, чтобы выяснить, какой из двух популярных режимов питания — пропуск ужина или отказ от завтрака — более благоприятен для обмена веществ. Его выводы, основанные на анализе современных исследований, проясняют, как время приёма пищи влияет на наше здоровье.

Интервальное голодание
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Интервальное голодание

Согласно выводам доктора Кумару, который поделился своим анализом в соцсетях, при схеме 16/8 (16 часов голодания и 8-часовое окно для еды) окно с 8:00 до 16:00 (с пропуском ужина) имеет несколько метаболических преимуществ перед окном с 12:00 до 20:00 (с пропуском завтрака).

Преимущества раннего окна для приёма пищи (8:00 — 16:00)

По словам эксперта, выбор в пользу раннего ужина или полного отказа от него может дать следующие положительные эффекты:

  • Улучшение контроля сахара в крови. Приём пищи в первую половину дня способствует лучшей чувствительности к инсулину.
  • Более эффективное снижение веса. Некоторые исследования показывают, что такой режим приводит к более значительной потере веса и жировой массы.
  • Снижение артериального давления. Отмечается положительное влияние, в частности, на диастолическое давление.
  • Общее улучшение метаболических маркеров. Включая снижение воспаления и повышение разнообразия микробиома кишечника.

Что важно учитывать: нюансы и ограничения

Доктор Кумар подчёркивает, что данные не абсолютны и у каждого подхода есть свои нюансы.

  • Неоднозначные результаты: Не во всех исследованиях обнаружены существенные различия между ранним и поздним окном. Например, потеря веса иногда происходит одинаково, а влияние на уровень холестерина (липидов) требует дальнейшего изучения.
  • Необходимы дополнительные исследования: Учёным предстоит выяснить долгосрочные эффекты, влияние на мышечную массу, качество жизни и то, как хронотип человека ("сова" или "жаворонок") влияет на результат.

Ключевые рекомендации от доктора Кумара

Специалист делает несколько важных оговорок, которые необходимо учесть перед тем, как выбрать режим, уточняет hindustantimes.com.

1. Учитывайте свой образ жизни и хронотип

"Если человек — "сова" или у него есть социальные/рабочие обязанности вечером, придерживаться раннего окна может быть сложно", — предупреждает врач.

Устойчивость — ключ к успеху, поэтому режим должен быть комфортным.

2. Качество питания остаётся главным фактором

Баланс питательных веществ, общая калорийность и состав макроэлементов не теряют своей важности. Интервальное голодание — это не повод питаться неправильно в отведённые часы.

3. Учитывайте состояние здоровья

Людям с определёнными заболеваниями (например, диабетом) или работающим в ночную смену следует подходить к интервальному голоданию с осторожностью и только после консультации с врачом.

4. Проконсультируйтесь с врачом

  • Это обязательно при наличии хронических заболеваний, особенно диабета, проблем с щитовидной железой или ЖКТ. Интервальное голодание может скорректировать потребность в лекарствах.
  • Беременным, кормящим женщинам и подросткам этот режим питания не рекомендуется.

5. Начинайте постепенно

  • Не бросайтесь в омут с головой. Для начала попробуйте более мягкий режим 14/10 (14 часов голодания, 10 часов для еды), чтобы дать организму адаптироваться.
  • Сначала сосредоточьтесь на том, чтобы просто сместить окно приёма пищи на более раннее время, не меняя резко рацион.

На основании имеющихся данных, пропуск ужина и приём пищи в раннее окно (с 8:00 до 16:00) кажется более предпочтительным для улучшения метаболического здоровья. Однако идеального решения для всех не существует — конечный выбор должен быть индивидуальным и взвешенным.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
