Война поколений на работе: как ChatGPT мирит старших и младших коллег

Цифровизация рабочих процессов кардинально меняет не только инструменты, но и сам стиль общения в коллективах. Согласно исследованию "Контур.Толк", более половины россиян (57%) уже использовали ChatGPT или другие нейросети для формулировки рабочих сообщений. Параллельно с этим переписка в чатах становится комфортнее живого общения для 52% сотрудников, что создает новые вызовы и возможности для бизнеса.

Искусственный интеллект

Поколенческий разрыв: источник конфликта или сотрудничества?

Подавляющее большинство опрошенных (77%) отмечают разницу в коммуникационных привычках коллег разных возрастов. Основные точки напряжения:

  • Стиль общения: Старшие сотрудники (бумеры и поколение X) часто предпочитают формальные письма и звонки, в то время как зумеры чувствуют себя естественнее в неформальных чатах и мессенджерах.
  • Ожидание скорости ответа: Для одних мгновенная реакция — норма, другие считают допустимым ответить в течение рабочего дня.
  • Тон сообщений: 35% респондентов сталкиваются с недопониманием, когда один воспринимает тон как излишне сухой, а другой — как слишком фамильярный.

В этой ситуации миллениалы, выросшие на стыке эпох, нередко выступают "переводчиками" и посредниками между поколениями, уточняет Газета.Ru.

Как компании наводят мосты?

Организации активно ищут способы сгладить недопонимание. Самые популярные методы:

  • Внедрение удобных корпоративных чатов (24%).
  • Организация неформальных мероприятий (23%) для сплочения команды.
  • Программы наставничества и обмена опытом (18%).
  • Разработка и внедрение правил цифрового этикета (17%), которые регламентируют время для сообщений, уместные форматы обращения и другие нюансы.

Роль ИИ: от инструмента к посреднику

Нейросети все активнее встраиваются в рабочие процессы. Пока их используют в основном для подбора удачных формулировок, но потенциал гораздо шире. Отношение к ИИ сильно зависит от возраста:

  • Миллениалы - самые активные пользователи (14% используют постоянно).
  • Зумеры обращаются к нему эпизодически "для проверки идеи".
  • Поколение X наиболее консервативно: 42% никогда не использовали ИИ для переписки.

Как отмечает Павел Скрипниченко, руководитель по инновациям продуктовой группы Толк в "Контуре", теория поколений выявляет статистические закономерности, но не диктует правила каждому. Конфликт рождается тогда, когда не совпадают ожидания.

"ИИ здесь может стать не просто инструментом, а помощником в коммуникации — например, автоматически готовя протоколы встреч и фиксируя договорённости, тем самым сокращая разрыв между ожиданиями коллег", — сказал Скрипниченко.

Полезные советы: как наладить коммуникацию в команде из разных поколений

Чтобы минимизировать недопонимание и сделать общение более эффективным, можно внедрить несколько простых правил.

Для сотрудников:

  1. Уточняйте срочность. Если вам нужен быстрый ответ, прямо напишите об этом ("Срочный вопрос, ответ нужен до конца дня"). Это снимает напряжение у тех, кто привык планировать время.
  2. Закрепляйте важное письмом. Устные договоренности или решения, принятые в чате, лучше кратко продублировать в формальном письме. Это избежит разночтений и послужит напоминанием.
  3. Уважайте личные границы. Старайтесь не писать в мессенджеры и рабочие чаты поздним вечером, в выходные или во время отпуска коллеги. Используйте функцию отложенной отправки.

Для руководителей и HR-специалистов:

  1. Создайте "дресс-код переписки". Разработайте и согласуйте с командой простые правила цифрового этикета: как обращаться, в какое время можно писать, какие каналы использовать для срочных и несрочных задач.
  2. Поощряйте живое общение. Организуйте регулярные неформальные встречи (кофе-брейки, тимбилдинги), где коллеги смогут пообщаться лицом к лицу в непринужденной обстановке.
  3. Внедряйте ИИ с умом. Предложите команде мастер-класс по использованию нейросетей для рутинных задач (написание писем, протоколирование), чтобы показать их практическую пользу и снять страх перед новыми технологиями.

