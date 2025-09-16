Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Геополитика вновь раскачивает нефтяные качели: цена Brent превысила отметку в 67 долларов за баррель
Грибок будет в шоке: полведра этого порошка превращают мёртвую землю в плодородный ковер
Аромат на всю кухню: эти лепешки с зеленью и чесноком исчезают со стола в мгновение ока
Деньги вернут даже после мошенников: главное условие для клиентов
Сырость в погребе отступит навсегда: наши деды знали этот взрывной метод — соседи обзавидуются
Энергия бьет ключом: когда ложиться спать, чтобы тренировки приносили радость
Секрет автомобилистов: как придать салону приятный аромат с помощью обычной прищепки
Лучше в твоей жизни не будет: Водонаева обругала Колсона Бейкера за предательство Меган Фокс
Масло вместо спирта: духи, которые не раздражают кожу и держатся весь день

Повышенное давление у ребёнка — скрытая угроза: риск ранней смерти возрастает кратно

5:52
Здоровье

Учёные из Северо-Западного университета в Чикаго доказали: повышенное давление в детстве может привести к трагическим последствиям во взрослом возрасте. По данным исследования, опубликованного в журнале JAMA, у людей, у которых в 7 лет фиксировали высокое артериальное давление, значительно выше риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний ещё до 50 лет.

Тонометр
Фото: volgograd.ru by Администрация Волгоградской области is licensed under ttribution-ShareAlike 3.0 Unported
Тонометр

Как проводилось исследование

В основу работы легли материалы Совместного перинатального проекта — одного из крупнейших американских исследований о влиянии факторов беременности и раннего детства на здоровье человека. В нём приняли участие 38 тысяч детей, которым в возрасте 7 лет измерили артериальное давление. За их состоянием наблюдали несколько десятилетий — вплоть до 2016 года.

К этому времени из жизни ушли 2837 участников, и в 504 случаях причиной стали осложнения со стороны сердца и сосудов. Анализ показал: именно детская гипертония оказалась весомым предиктором преждевременной смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

"В этом исследовании изучалась связь между АД в возрасте 7 лет и смертностью от ССЗ в большой, разнообразной выборке детей из США, с последующим наблюдением до шестого десятилетия жизни", — пояснили авторы статьи.

Почему детское давление так важно

Повышенное артериальное давление в раннем возрасте формирует патологические изменения в сосудах. Они становятся менее эластичными, быстрее повреждаются и стареют. Это повышает риск:

  • инсульта,

  • инфаркта миокарда,

  • хронической сердечной недостаточности,

  • атеросклероза.

Если проблему не выявить вовремя, изменения становятся необратимыми, и к 30-40 годам у человека может развиться тяжёлая форма гипертонии.

Плюсы и минусы ранней диагностики

Плюсы Минусы
Позволяет вовремя скорректировать образ жизни ребёнка Требует регулярного контроля давления
Снижает риск тяжёлых заболеваний в будущем Возможен стресс для родителей
Помогает сформировать правильные привычки с детства Не всегда удаётся сразу объяснить ребёнку важность процедур

Сравнение: гипертония у детей и взрослых

Параметр Дети Взрослые
Причины Наследственность, лишний вес, малоподвижность, неправильное питание Стресс, возрастные изменения, хронические болезни
Симптомы Чаще скрытые, слабость, головные боли Повышенное давление, одышка, головокружение
Последствия Быстрое старение сосудов, высокий риск ранних ССЗ Инсульт, инфаркт, хроническая гипертония
Прогноз при коррекции Высокий шанс нормализации давления Требует длительной терапии и лекарств

Советы шаг за шагом для родителей

  1. Регулярно измеряйте ребёнку давление, особенно если есть наследственная предрасположенность.

  2. Контролируйте вес и физическую активность. Дети должны двигаться не менее часа в день.

  3. Ограничьте количество соли и сладких газировок в рационе.

  4. Формируйте привычку пить достаточно чистой воды.

  5. Обращайтесь к врачу при жалобах на усталость, головные боли или одышку.

Мифы и правда

  • Миф: гипертония бывает только у взрослых.
    Правда: всё чаще её фиксируют у детей и подростков.

  • Миф: высокое давление у ребёнка "само пройдёт".
    Правда: без коррекции оно может закрепиться и стать хроническим.

  • Миф: достаточно только лекарств.
    Правда: образ жизни и питание играют ключевую роль в коррекции давления.

FAQ

Как часто нужно измерять давление у ребёнка?
При отсутствии жалоб достаточно 1-2 раз в год, а при наследственной предрасположенности — чаще.

Можно ли вылечить гипертонию в детстве?
В большинстве случаев да, особенно если вовремя скорректировать вес, питание и уровень активности.

Какие специалисты занимаются проблемой?
Педиатр, детский кардиолог и эндокринолог.

Исторический контекст

Ещё в середине XX века высокое давление у ребёнка считали редкостью. Но с ростом числа детей с лишним весом и малоподвижным образом жизни гипертония стала встречаться чаще. Сегодня её диагностируют уже у дошкольников, и это ставит задачу перед системой здравоохранения — начинать профилактику не во взрослом возрасте, а с первых лет жизни.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать детские жалобы на головные боли.
    Последствие: пропуск ранних признаков гипертонии.
    Альтернатива: измерять давление и обращаться к врачу.

  • Ошибка: надеяться, что ребёнок "перерастёт" болезнь.
    Последствие: формирование хронической гипертонии.
    Альтернатива: коррекция питания и активности с детства.

  • Ошибка: полагаться только на таблетки.
    Последствие: недостаточный эффект без изменения образа жизни.
    Альтернатива: комплексный подход — лекарства, спорт, диета.

А что если вовремя заметить проблему

Тогда риск преждевременной смерти можно снизить в разы. Дети, у которых корректируют давление на раннем этапе, во взрослом возрасте реже сталкиваются с инфарктами и инсультами.

Повышенное давление у детей — сигнал тревоги, который нельзя игнорировать. Именно от ранней диагностики зависит не только здоровье, но и продолжительность жизни.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Экономия на сервисе начинается с выбора марки: лучшие китайские авто по качеству
Авто
Экономия на сервисе начинается с выбора марки: лучшие китайские авто по качеству
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Наука и техника
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Популярное
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд

Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.

Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Собчак запела Буланову, и тут появился Виторган: его комментарий заставляет краснеть или хохотать
Собчак запела Буланову, и тут появился Виторган: его комментарий заставляет краснеть или хохотать
Последние материалы
Геополитика вновь раскачивает нефтяные качели: цена Brent превысила отметку в 67 долларов за баррель
Грибок будет в шоке: полведра этого порошка превращают мёртвую землю в плодородный ковер
Аромат на всю кухню: эти лепешки с зеленью и чесноком исчезают со стола в мгновение ока
Деньги вернут даже после мошенников: главное условие для клиентов
Сырость в погребе отступит навсегда: наши деды знали этот взрывной метод — соседи обзавидуются
Секрет автомобилистов: как придать салону приятный аромат с помощью обычной прищепки
Энергия бьет ключом: когда ложиться спать, чтобы тренировки приносили радость
Лучше в твоей жизни не будет: Водонаева обругала Колсона Бейкера за предательство Меган Фокс
Повышенное давление у ребёнка — скрытая угроза: риск ранней смерти возрастает кратно
Масло вместо спирта: духи, которые не раздражают кожу и держатся весь день
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.