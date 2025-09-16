Когда каждое утро становится опасным: пять распространённых привычек, что бьют по сосудам сильнее жира

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

В течение долгого времени именно красное мясо и сливочное масло считались главными врагами сердца. Но новые данные показывают: куда более серьёзные угрозы таятся в повседневных привычках, о которых мы даже не задумываемся. Они незаметно снижают уровень оксида азота — вещества, поддерживающего работу сосудов и предотвращающего их закупорку. Когда его становится мало, риск инсульта, инфаркта и гипертонии возрастает в разы.

Кашляющий мужчина
Фото: Wikipedia by Irfansevket2905, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кашляющий мужчина

Рафинированный сахар — сладкий враг сосудов

Сладости, газировка, соусы и даже хлопья для завтрака содержат сахар, который разрушает эндотелий — внутренний слой сосудов.

  • Быстро повышает уровень глюкозы.
  • Запускает воспалительные процессы.
  • Усиливает окислительный стресс, уничтожая молекулы оксида азота.
  • В долгосрочной перспективе приводит к инсулинорезистентности.

Рафинированные крахмалы: скрытый сахар

Белый хлеб, крекеры, печенье и сдобная выпечка работают по тому же принципу, что и сахар. Они мгновенно распадаются на глюкозу, перегружают организм и мешают сосудам нормально функционировать. В отличие от цельнозерновых продуктов, в них нет клетчатки и антиоксидантов, которые могли бы защитить сердце.

Промышленные растительные масла

Кукурузное, соевое и подсолнечное масла повсеместно встречаются в фастфуде и полуфабрикатах. Их слабые места:

  • избыток омега-6 жирных кислот, провоцирующих хроническое воспаление;
  • нестабильность при нагревании — масла легко окисляются, выделяя токсичные соединения;
  • снижение эластичности артерий при регулярном употреблении.

Курение — удар по оксиду азота

Табачный дым и пары от вейпов разрушают эндотелий сосудов и снижают уровень ферментов, ответственных за выработку оксида азота. У курильщиков сосуды быстрее теряют эластичность, что напрямую связано с риском инфарктов и инсультов.

Антисептический ополаскиватель для рта

Звучит неожиданно, но сильные ополаскиватели убивают не только вредные, но и полезные бактерии во рту. А ведь именно они превращают пищевые нитраты в оксид азота. При ежедневном применении нарушается этот процесс, повышается давление и увеличивается нагрузка на сердце.

Что помогает организму вырабатывать оксид азота

Поддерживать здоровье сосудов можно и без лекарств. Организм благодарно реагирует на продукты и привычки, стимулирующие синтез этой молекулы:

  • шпинат, руккола, капуста;
  • свёкла и свекольный сок;
  • цитрусовые, особенно лимоны и апельсины;
  • гранат, чеснок, лук;
  • орехи и семена;
  • тёмный шоколад с высоким содержанием какао.

Образ жизни тоже играет ключевую роль. Аэробные тренировки, прогулки на солнце, полноценный сон и снижение уровня стресса через дыхательные практики помогают держать сердце в форме.

Плюсы и минусы привычек

Привычка/продукт Плюсы Минусы
Рафинированный сахар Быстрая энергия Воспаление, разрушение эндотелия
Рафинированный крахмал Доступность, вкус Скачки сахара, снижение выработки оксида азота
Растительные масла (рафинированные) Удобство в готовке Хроническое воспаление, токсичные соединения
Курение Нет Разрушение сосудов, снижение оксида азота
Антисептический ополаскиватель Чистота рта Уничтожение полезных бактерий, рост давления

Советы шаг за шагом

  • Замените белый хлеб на цельнозерновой.
  • Сведите к минимуму газировку и магазинные сладости.
  • Отдавайте предпочтение оливковому маслу холодного отжима.
  • Найдите альтернативу сильным ополаскивателям для полости рта.
  • Если курите — ищите поддержку для отказа от привычки.

Мифы и правда

  • Миф: масло и красное мясо — главные враги сердца.
  • Правда: куда опаснее ежедневный сахар, фастфуд и скрытые привычки.
  • Миф: ополаскиватель для рта всегда полезен.
  • Правда: некоторые составы повышают риск проблем с сосудами.

FAQ

Что лучше для сердца: сливочное или растительное масло

  • Сливочное масло в умеренных количествах безопаснее, чем рафинированные масла с омега-6.

Сколько стоит заменить питание на более сердечное

  • Цельнозерновые, овощи и свёкла стоят не дороже фастфуда, но дают долговременную пользу.

Можно ли полностью отказаться от сахара

  • Полный отказ не обязателен, но стоит заменить его на фрукты и натуральные подсластители.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Употребление сладкой газировки → скачок сахара и воспаление → вода с лимоном.
  • Использование ополаскивателя с антисептиком → повышение давления → мягкий травяной настой для полоскания.
  • Курение → разрушение эндотелия → никотин-заместительная терапия, спорт.

А что если…

Мы будем думать о сердце не только в старости? Если привычки менять постепенно, результат почувствуется через несколько недель: давление стабилизируется, появится энергия, улучшится сон.

Исторический контекст

Ещё 30 лет назад основным фактором риска считался избыток жира. Сегодня медицина шагнула дальше: оказалось, что ключевую роль играют сахар и переработанные продукты.

Три факта

  • Оксид азота был открыт как молекула года в 1992-м за его роль в поддержании здоровья сосудов.
  • У спортсменов уровень оксида азота выше, что частично объясняет их выносливость.
  • Сок из свёклы повышает его уровень уже через 30 минут после употребления.

Берегите сердце каждый день — маленькие привычки влияют на него куда сильнее, чем кажется на первый взгляд.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
