Один сбой — десятки проблем: тайный источник женских страданий от бессонницы до низкого либидо

4:56
Здоровье

Многие женщины годами воспринимают отеки лица, тяжелый ПМС, усталость и снижение либидо как "естественные" проблемы организма. Однако всё больше специалистов отмечают: за этими симптомами нередко стоит кишечник, точнее — его нарушения.

Девушка грустит
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушка грустит

Кишечник — дирижёр всего организма

Врачи называют кишечник центром управления здоровьем. Он отвечает не только за переваривание пищи, но и за усвоение витаминов, синтез гормонов и работу иммунной системы. Малейший сбой в этой системе запускает эффект домино: ухудшается усвоение нутриентов, развивается дефицит гормонов, растет уровень воспаления.

Эндокринологи подтверждают: отеки сигнализируют о нарушениях в работе кортизола и альдостерона, снижение либидо связано с нехваткой тестостерона и прогестерона, а усталость — с дефицитом витамина D, цинка и железа.

Почему у женщин проявления сильнее

У представительниц женского организма связь кишечника с другими системами особенно заметна. Дисбаланс эстрогенов, возникающий из-за нарушенной микробиоты, усиливает боли и перепады настроения во время ПМС, а также снижает сексуальное желание.

Хроническое воспаление кишечника может запускать гипотиреоз, а значит — отеки, зябкость и запоры. Получается замкнутый круг: кишечник страдает от дисбиоза, а организм недополучает магний, железо, витамины группы В и серотонин, который на 95% синтезируется именно в кишечнике.

Плюсы и минусы системного подхода

Плюсы Минусы
Восстановление энергии и сна Требует комплексной диагностики
Улучшение гормонального фона Не даёт мгновенного результата
Снижение ПМС и отеков Нужна дисциплина и регулярность
Долгосрочный эффект Возможны временные ограничения в питании

Сравнение подходов

Подход Результат
Лечение только симптомов Временное облегчение
Системная работа с кишечником Долгосрочное восстановление организма

Советы шаг за шагом

  • Пройти обследование кишечника: исключить дисбиоз, СИБР, хроническое воспаление.
  • Проверить гормональный фон и уровень нутриентов (витамин D, B12, цинк, железо, магний).
  • Подобрать пробиотики и витамины под индивидуальные дефициты.
  • Включить регулярную активность: йога, плавание, прогулки.
  • Пересмотреть питание: больше клетчатки и кисломолочных продуктов, меньше сахара и ультра-обработанной еды.
  • Контролировать результаты каждые несколько месяцев и корректировать терапию.

Мифы и правда

  • Миф: отеки связаны только с почками.
    Правда: часто их корень в кишечнике и гормональном фоне.

  • Миф: снижение либидо — чисто психологическая проблема.
    Правда: чаще это дефицит гормонов и нутриентов.

  • Миф: пробиотики помогают всем одинаково.
    Правда: они подбираются строго индивидуально.

FAQ

Можно ли вылечить ПМС только витаминами

  • Нет, нужна работа с кишечником и гормональным фоном, а витамины — лишь часть терапии.

Сколько времени занимает восстановление микробиоты

  • В среднем от 3 до 6 месяцев, в зависимости от состояния организма.

Что лучше: аптечные пробиотики или кисломолочные продукты

  • Они дополняют друг друга: пробиотики корректируют состав микробиоты, а ферментированные продукты поддерживают результат.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: лечить только отеки мочегонными.
    Последствие: дефицит минералов и ухудшение состояния.
    Альтернатива: комплексная диагностика кишечника и коррекция питания.

  • Ошибка: игнорировать усталость и бессонницу.
    Последствие: хроническое воспаление и гормональные сбои.
    Альтернатива: корректировка микробиоты и витаминов.

  • Ошибка: полагаться только на БАДы.
    Последствие: неустойчивый эффект.
    Альтернатива: сочетание питания, активности и медицинской поддержки.

Если начать работать с кишечником, можно не только избавиться от отеков и ПМС, но и улучшить кожу, волосы, настроение и даже продлить молодость.

Интересные факты

  • В кишечнике содержится больше нейронов, чем в спинном мозге.
  • 95% серотонина — гормона счастья — синтезируется именно там.
  • Состояние микробиоты напрямую связано с качеством сна и склонностью к тревожности.

Забота о кишечнике — это не просто профилактика болезней, а инвестиция в красоту, энергию и гармонию всего организма.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
