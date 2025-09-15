Маленький шаг вместо большой задачи: эта хитрость ломает цикл прокрастинации

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:23
Здоровье

Прокрастинация часто связана не с ленью, а с нехваткой ресурсов и переутомлением. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала семейный системный психолог Алена Леонова.

Лень
Фото: Freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лень

По словам специалиста, важно сначала понять причину откладывания дел.

"Иногда человек берет на себя слишком много задач и не может с ними справиться физически. В других случаях прокрастинация возникает из-за усталости или страха перед возможными негативными последствиями выполнения задачи", — пояснила психолог.

Эксперт советует разбивать большие дела на мелкие шаги и фиксировать их выполнение наглядно — в блокноте или специальной программе.

"Когда видишь прогресс, даже небольшой, появляется мотивация двигаться дальше", — отметила Леонова.

Еще один прием — поощрять себя за завершенные этапы.

"Это может быть что-то маленькое, но приятное — прогулка, любимое лакомство или отдых. Такой подход помогает закрепить ощущение успеха", — добавила психолог.

Леонова подчеркнула, что главное — просто начать.

"Даже если нет сил на выполнение всей задачи, достаточно сделать первый шаг: открыть документ, взять ручку, написать одно предложение. Часто именно так человек постепенно втягивается в работу", — заключила эксперт.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
