Сексуальная революция наоборот: интерес зумеров к интиму стремительно падает, и вот почему

Здоровье

Почему поколению зумеров больше не интересны сексуальные отношения? Кандидат психологических наук Александр Рикель рассказал, что в приоритете для молодых людей, которым сейчас максимум 25 лет.

Ведущие шоу "Утренняя зарядка" Иван Орлов-Смородин, Карина Кизеева
Ведущие шоу "Утренняя зарядка" Иван Орлов-Смородин, Карина Кизеева

В новом выпуске новостного шоу Mash "Утренняя зарядка” главной темой стало поколение зумеров и их отношение к сексуальности. Оказалось, интим их особо не интересует. Так, в США средний показатель — всего три акта в месяц. При этом молодеть признается, что не любит даже говорить на тему секса.

Ведущие шоу провели опрос в прямом эфире, который показал, что 60% зрителей считают нормальным откладывать первый сексуальный опыт на более поздний срок, 40% респондентов так не думают.

Кандидат психологических наук, доцент факультета психологии МГУ Александр Рикель заявил, что самое интересное поколение для исследований — зумеры. Самым старшим из них 25, а младшим — 13-14.

"Да, по всему миру фиксируется снижение интереса к теме секса. Россия за последние годы пережила три волны сексуальных революций, и всё то, что для всех было запретным плодом, для зумеров уже не является таковым. В этом смысле десакрализация секса, его доступность, секспросвет сделали секс обыденной практикой", — отметил Рикель.

Он добавил, что в России это поколение можно считать благополучнее, чем поколение миллениалов.

"А чем благополучнее среда, тем позже наступает возраст вступления в сексуальные отношения. Если наложить тотальную сексуализацию и общее благополучие — действительно, можно зафиксировать снижение интереса к сексу", — объяснил эксперт.

Рикель призывает не переживать по этому полову, так как "любовь является вечной ценностью, и пока это так — земной шарик ещё покрутится, поживёт".

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сексуальная революция наоборот: интерес зумеров к интиму стремительно падает, и вот почему
