Виноват не только фастфуд: неочевидные причины обострения гастрита

Здоровье

Стресс, вредные привычки и неправильное питание могут спровоцировать обострение гастрита. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Больной живот
Фото: Designed by Freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Больной живот

По словам специалиста, во время стресса пищеварительная система фактически "отключается".

"Когда человек постоянно находится в напряжении, организм вырабатывает больше стрессовых гормонов. Это приводит к спазмам, нарушению кровообращения и снижению выработки желудочного сока. В итоге пища переваривается хуже, а слизистая становится более уязвимой", — пояснила Соломатина.

Эксперт отметила, что усугубить ситуацию могут и нестероидные противовоспалительные препараты.

"Они снимают воспаление и боль, но одновременно разрушают защитный барьер желудка. В таких условиях некоторые бактерии легче повреждают слизистую, что в итоге может привести к язвам", — уточнила врач.

К факторам риска также относятся курение, алкоголь и нарушение кровообращения, которое мешает слизистой восстанавливаться.

"Нехватка витаминов дополнительно ослабляет защиту организма. Кроме того, обострения часто провоцирует неправильное питание: слишком острые блюда, большие перерывы между приемами пищи или злоупотребление жирным", — добавила Соломатина.

Она подчеркнула, что людям с предрасположенностью к гастриту важно соблюдать диету, питаться дробно и не допускать длительных голодных пауз.

"Желудочный сок в такие моменты начинает раздражать слизистую, что только усиливает воспаление. Поэтому профилактика гастрита — это, в первую очередь, регулярное и щадящее питание", — заключила эксперт.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
