Ослепляющий комфорт: 3 тревожных симптома того, что контактные линзы играют против вас

Контактные линзы стали популярной альтернативой очкам: они удобны, незаметны и позволяют вести активный образ жизни. Но при неправильном уходе или игнорировании тревожных симптомов линзы могут нанести серьёзный вред глазам. Врачи напоминают: важно знать, когда нужно немедленно отказаться от их использования и обратиться к специалисту.
Существуют признаки, которые нельзя игнорировать. Они могут указывать на воспаление, инфекцию или другие осложнения:
выраженное покраснение глаз;
ощущение инородного тела;
слезоточивость и жжение;
повышенная чувствительность к свету.
"При появлении таких симптомов нужно прекратить использование контактных линз и обратиться к офтальмологу", — предупредила врач Мария Чурганова.
Если продолжать носить линзы в подобных условиях, можно получить серьёзные повреждения роговицы.
Чтобы снизить риски, офтальмологи рекомендуют соблюдать строгую гигиену:
надевать линзы только до умывания;
всегда тщательно мыть руки перед использованием;
хранить линзы исключительно в контейнере со специальным раствором;
никогда не промывать их водопроводной водой;
регулярно менять контейнер для хранения.
Контактные линзы подходят не всем. Абсолютными противопоказаниями считаются:
простудные и инфекционные заболевания глаз;
воспалительные процессы и аллергические реакции;
новообразования на поверхности глаза;
беременность и психические расстройства;
синдром Шегрена и другие системные болезни.
В этих случаях использование линз может усугубить проблему.
|Критерий
|Контактные линзы
|Очки
|Удобство при спорте
|Высокое
|Среднее
|Видимое поле зрения
|Широкое, без искажений
|Ограничено оправой
|Риск осложнений
|Есть (инфекции, повреждения)
|Минимальный
|Уход
|Требует регулярной гигиены
|Простая чистка
|Эстетика
|Незаметны
|Видны окружающим
Перед использованием всегда мойте руки и вытирайте их полотенцем без ворса.
Используйте только свежий раствор для контейнера.
Никогда не спите в линзах, если это не специализированная модель.
Снимайте линзы при первых признаках дискомфорта.
Проходите профилактический осмотр у офтальмолога минимум раз в год.
Храните запасные очки и используйте их, если линзы вызывают раздражение.
Ошибка: промывать линзы обычной водой.
Последствие: риск заражения микроорганизмами.
Альтернатива: только специальный раствор.
Ошибка: носить линзы дольше рекомендованного срока.
Последствие: повреждение роговицы и воспаление.
Альтернатива: замена линз по инструкции.
Ошибка: использовать линзы при простуде или воспалении глаз.
Последствие: обострение болезни.
Альтернатива: временный переход на очки.
Даже лёгкие неприятные ощущения — повод временно отказаться от линз. Продолжать носить их "через силу" опасно. Это может привести к инфицированию и повреждениям роговицы, требующим длительного лечения. Лучше снять линзы и временно перейти на очки, а затем проконсультироваться с врачом.
|Плюсы
|Минусы
|Незаметны и удобны
|Требуют строгой гигиены
|Подходят для спорта
|Риск осложнений при неправильном уходе
|Широкое поле зрения
|Дороже очков
|Современные материалы обеспечивают комфорт
|Не подходят при ряде заболеваний
|Возможность выбора (цветные, терапевтические)
|Не всегда совместимы с образом жизни
Можно ли спать в линзах?
Только в специальных моделях с пометкой "для непрерывного ношения".
Как часто нужно менять контейнер для линз?
Каждые 1-3 месяца, чтобы избежать заражения бактериями.
Можно ли использовать линзы во время простуды?
Нет, при болезнях глаз или инфекциях лучше временно перейти на очки.
Миф: "Линзы портят зрение".
Правда: при правильном использовании они безопасны.
Миф: "Их можно промывать водой".
Правда: это повышает риск инфекции.
Миф: "Линзы можно носить без ограничений".
Правда: у каждого типа есть свой срок использования.
Люди, которые чувствуют дискомфорт от линз, часто становятся более раздражительными и уставшими из-за постоянного напряжения глаз. Переход на очки в период восстановления снижает стресс и улучшает общее самочувствие.
Первые прототипы контактных линз появились ещё в XIX веке и были сделаны из стекла.
Современные линзы из гидрогеля и силикона обеспечивают кислородопроницаемость, чего не было у старых моделей.
В некоторых случаях линзы используются в лечебных целях — например, для замедления прогрессирования близорукости у детей.
Идея контактных линз принадлежит Леонардо да Винчи: он впервые описал принцип изменения оптических свойств глаза с помощью жидкости. В XX веке появились стеклянные линзы, затем пластиковые и мягкие гидрогелевые. Сегодня линзы стали массовым продуктом, но правила их ношения и ухода остаются важнейшими условиями безопасности.
