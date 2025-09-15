Хотите красивые волосы и чистую кожу? Включите эти продукты в свой рацион

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Правильное питание помогает улучшить состояние кожи и волос, обеспечивая организм необходимыми питательными веществами. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала интегративный нутрициолог Юлия Шарапова.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Выпадение волос

По словам эксперта, основа здоровья кожи и волос — полноценный белок и аминокислоты.

"Желательно включать в рацион куриный, мясной или рыбный бульон с костями, содержащий коллаген. Также полезны жирные сорта рыбы, такие как скумбрия и сельдь, которые являются источниками витаминов E и D, а также растительные масла и авокадо", — пояснила Шарапова.

Она отметила важность контроля уровня железа.

"Дефицит железа можно скорректировать употреблением печени, красного мяса и листовой зелени. Кроме того, для здоровья кожи и волос нужны цинк и магний — их можно получать из орехов и тыквенных семечек, а антиоксиданты — из ягод разного цвета. В рацион также важно включать витамины группы B, например, из цельных круп, таких как гречка", — добавила нутрициолог.

Эксперт подчеркнула, что ежедневное потребление мяса и других источников питательных веществ помогает поддерживать волосы и кожу. При этом проблемы, такие как акне или выпадение волос, могут сигнализировать о внутренних дисбалансах.

"Если есть латентный дефицит железа или анемия, одних продуктов уже недостаточно — необходим более точный подход для восполнения потребностей организма", — заключила Шарапова.