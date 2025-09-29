Один лишний градус — и мир подсаживается на сладкое: как ожирение становится эпидемией

Климатические изменения чаще всего обсуждают в контексте экологии: таяния льдов, засухи, лесные пожары. Но всё больше исследований подтверждают, что глобальное потепление напрямую затрагивает здоровье человека. Недавняя работа, опубликованная в Nature Climate Change, показала: повышение температуры способно изменять пищевые привычки и провоцировать рост ожирения.
Жара влияет не только на самочувствие, но и на выбор еды и напитков. В тёплую погоду люди чаще тянутся к газировке, мороженому, сладким сокам. Эти продукты быстро создают ощущение прохлады и утоляют жажду, но в них много сахара.
Согласно анализу покупательских данных, каждый дополнительный градус в диапазоне от 12 до 30 °C увеличивает среднесуточное потребление сахара на 0,7 г. Особенно заметно это среди людей с низким доходом: им проще купить сладкий газированный напиток, чем дорогую минеральную воду или свежие фрукты.
Учёные прогнозируют: при неблагоприятном сценарии к концу XXI века ежедневное потребление сахара может вырасти на 5 г. В масштабах одного человека это кажется мелочью, но если учитывать миллионы людей, картина становится тревожной.
"Рост температур дополнительно нагружает систему здравоохранения", — отмечают авторы исследования.
Рост потребления сахара связан с ожирением, диабетом 2-го типа, гипертонией и сердечно-сосудистыми болезнями. Эти патологии уже входят в число ведущих причин преждевременной смертности. Прибавка даже нескольких граммов сахара ежедневно способна заметно увеличить нагрузку на здравоохранение и экономику.
|Фактор
|Жара
|Холод
|Выбор напитков
|Сладкая газировка, соки, мороженое
|Чай, кофе, калорийная еда
|Потребление сахара
|Выше нормы
|Ниже
|Риск ожирения
|Повышенный
|Меньше, но растёт риск переедания жирного
|Влияние на здоровье
|Диабет, болезни сердца
|Проблемы с сосудами, набор веса зимой
При повышении температуры отдавайте предпочтение простой воде.
Используйте домашние лимонады без сахара с лимоном, мятой или ягодами.
Заменяйте мороженое на охлаждённые фрукты — арбуз, дыню, ягоды.
Носите с собой многоразовую бутылку с водой, чтобы не покупать газировку.
Следите за уровнем сахара в крови, особенно при наследственной предрасположенности.
Старайтесь ограничивать употребление сладких напитков до 1 порции в неделю.
Ошибка: утолять жажду газировкой.
Последствие: быстрый рост сахара в крови, риск ожирения.
Альтернатива: вода или домашний компот без сахара.
Ошибка: заменять обед мороженым.
Последствие: переедание сладкого, нехватка питательных веществ.
Альтернатива: холодный суп или салат с овощами.
Ошибка: думать, что сок полезнее газировки.
Последствие: избыток сахара из фруктозы.
Альтернатива: свежие фрукты и овощи.
Если привычка пить сладкие напитки в жару сохранится, рост заболеваемости ожирением и диабетом станет одной из ключевых проблем ближайших десятилетий. При этом именно страны с низким уровнем дохода окажутся наиболее уязвимыми, ведь доступ к здоровым альтернативам там ограничен.
|Плюсы
|Минусы
|Быстрое утоление жажды
|Высокий уровень сахара
|Доступность и низкая цена
|Риск ожирения и диабета
|Освежающий вкус
|Нагрузка на сердце и сосуды
|Широкий выбор
|Усиление обезвоживания при избытке сахара
Почему в жару тянет на сладкое?
Организм ищет быстрый источник энергии, а сладкие напитки дают её мгновенно.
Можно ли полностью заменить газировку соком?
Нет, так как соки тоже содержат много сахара. Лучше выбирать воду или несладкий чай.
Сколько сахара допустимо в день?
ВОЗ рекомендует не более 25 г добавленного сахара для взрослого человека.
Миф: "Мороженое полезно в жару".
Правда: оно охлаждает, но содержит много сахара и жиров.
Миф: "Соки всегда полезнее газировки".
Правда: в пакетированных соках сахара не меньше, чем в лимонаде.
Миф: "Жара сама по себе снижает аппетит, значит ожирение не грозит".
Правда: хотя есть действительно хочется меньше, сладкие напитки компенсируют лишние калории.
Чрезмерное употребление сахара в жару влияет и на психику: резкие скачки глюкозы вызывают раздражительность, апатию и быструю утомляемость. Устойчивый уровень энергии возможен только при правильном балансе — больше воды, овощей и фруктов.
В тропических странах потребление газированных напитков в среднем в 2 раза выше, чем в холодных регионах.
Арбузы и огурцы состоят из воды более чем на 90 %, поэтому они помогают бороться с жаждой не хуже напитков.
По оценкам ВОЗ, избыточное потребление сахара ежегодно связано с миллионами случаев диабета.
Ещё в середине XX века газированные напитки считались "праздничной роскошью". Но с ростом промышленного производства и доступности они превратились в часть повседневного рациона. Параллельно увеличилась и распространённость ожирения. Сегодня глобальное потепление лишь усиливает эту тенденцию, подталкивая людей к выбору быстрых, но вредных источников утоления жажды.
