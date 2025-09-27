Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Парфюм живёт дольше любви: три ошибки, которые убивают даже самый дорогой аромат
Кабачок творит чудеса: самые сочные котлеты из простых овощей за 30 минут
Люди тренируются годами, а шимпанзе рождается готовым: что скрыто в его мускулах и костях
Фермеры теряют миллиарды: на Дону объявлена федеральная ЧС
Последние аплодисменты режиссёру: где и когда состоится прощание с Тиграном Кеосаяном
Тихие убийцы питомцев на подоконнике: эти популярные комнатные растения смертельны для животных
Руины вместо улиц: 3 города-призрака, в которые туристы едут со всего мира
Жизнь под прицелом: Том Холланд и Зендея тратят баснословные деньги на охрану – кто угрожает актёрам
Загар сошёл, а рисунки остались: осень открывает лучший момент для тайной битвы с пятнами на коже

Сладкая маска скрывает опасность: эти сахарозаменители разрушают сердце и сосуды

2:01
Здоровье

Многие считают, что отказ от сахара и переход на его заменители автоматически делает питание более здоровым. Однако врачи предупреждают: не все сахарозаменители одинаково безопасны. Некоторые из них при регулярном употреблении способны наносить вред организму, особенно людям с хроническими болезнями, детям и пожилым.

Подсластители и кофе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Подсластители и кофе

Чем заменяют сахар в продуктах

Производители нередко добавляют в десерты и напитки без сахара фруктозу, кукурузный или инвертный сироп. Несмотря на "облегчённое" название, такие компоненты действуют почти так же, как обычный сахар: повышают уровень глюкозы в крови, усиливают нагрузку на поджелудочную железу и могут ускорять развитие метаболических нарушений.

Существуют и синтетические заменители — аспартам, ацесульфам калия и другие искусственные подсластители.

"Аспартам и ацесульфам калия при регулярном употреблении также способны оказывать негативное воздействие", — отметила эндокринолог М. Матвеева.

По словам специалиста, именно их длительное использование может повлиять на ДНК и митохондрии, а потому людям с ослабленным здоровьем лучше избегать таких добавок.

Более безопасные варианты

Среди допустимых альтернатив чаще упоминаются стевия и эритрит. Это натуральные продукты, которые не повышают уровень глюкозы. Также можно использовать сахарные спирты — сорбит и ксилит. Но и с ними важно соблюдать умеренность: избыток способен вызвать вздутие и расстройства пищеварения.

Сравнение сахарозаменителей

Вид Преимущества Риски
Фруктоза, кукурузный сироп Дешёвые и доступные Повышают уровень сахара, ускоряют набор веса
Аспартам, ацесульфам калия Низкая калорийность Возможное влияние на ДНК и митохондрии
Эритрит, стевия Считаются безопасными, не повышают сахар В больших дозах — расстройства ЖКТ
Сорбит, ксилит Подходят диабетикам В избытке — слабительный эффект

Советы шаг за шагом

  1. Проверяйте состав продуктов: не все "sugar free" варианты одинаково полезны.

  2. Если выбираете заменитель, отдавайте предпочтение стевии или эритриту.

  3. Используйте подсластители точечно, а не ежедневно.

  4. Старайтесь включать в рацион больше натуральных продуктов: фрукты, овощи, кисломолочные изделия.

  5. Если есть хронические болезни, консультируйтесь с врачом перед выбором заменителя.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: бесконтрольное употребление "диетических" напитков с аспартамом.
    Последствие: нагрузка на нервную систему и возможное повреждение клеточных структур.
    Альтернатива: вода с лимоном или несладкий чай.

  • Ошибка: замена всего сахара фруктозой.
    Последствие: скачки глюкозы и набор веса.
    Альтернатива: ограниченное использование стевии.

  • Ошибка: чрезмерное употребление жевательных резинок с ксилитом.
    Последствие: вздутие и диарея.
    Альтернатива: натуральные фрукты в умеренных количествах.

А что если совсем отказаться?

Отказаться от подсластителей полностью удаётся немногим. Но ограничить их количество и переключиться на натуральные продукты возможно. Такой шаг помогает снизить риск развития диабета, улучшает работу кишечника и поддерживает здоровье сосудов.

Плюсы и минусы сахарозаменителей

Плюсы Минусы
Позволяют снизить калорийность рациона Возможные побочные эффекты
Подходят для диабетического питания Риск злоупотребления "диетическими" продуктами
Могут помочь контролировать вес Некоторые вызывают расстройства ЖКТ
Удобство и доступность Не формируют правильных привычек питания

FAQ

Какие сахарозаменители самые безопасные?
Наиболее изученные и относительно безопасные — стевия и эритрит.

Можно ли детям давать продукты с подсластителями?
Нет, детям лучше полностью исключить искусственные подсластители.

Что лучше: уменьшить сахар или перейти на заменители?
Самый здоровый вариант — снизить общий уровень сладкого в рационе, а не заменять его искусственными добавками.

Мифы и правда

  • Миф: "Все сахарозаменители полезнее сахара".
    Правда: часть из них действует на организм так же, как сахар.

  • Миф: "Подсластители помогают быстро похудеть".
    Правда: при злоупотреблении они могут мешать контролю аппетита.

  • Миф: "Если написано "без сахара", продукт безопасен".
    Правда: в составе могут быть сиропы или химические добавки.

Сон и психология

Скачки глюкозы и злоупотребление сладкими продуктами, даже "диетическими", влияют на настроение и сон. После напитков с подсластителями возможны раздражительность, трудности с засыпанием и быстрая утомляемость. Ограничение сладкого способствует стабилизации нервной системы.

Три интересных факта

  1. Аспартам был открыт случайно в 1965 году химиком, который искал лекарство от язвы.

  2. В Японии стевию используют с 1970-х годов, и она считается одним из самых популярных натуральных подсластителей.

  3. Эритрит содержится в арбузах и грушах в естественном виде, но в промышленности его получают из кукурузного крахмала.

Исторический контекст

Массовое производство искусственных подсластителей началось в середине XX века, когда сахар стал ассоциироваться с ожирением и диабетом. Первым широко применяемым заменителем был сахарин. Позже появились аспартам и ацесульфам калия, а в 2000-х их начали активно добавлять в "диетические" газировки. Сегодня всё больше исследований ставит под сомнение их безвредность и акцентирует внимание на натуральных альтернативах.

Уточнения

Са́харозамени́тели - вещества и химические соединения, придающие пищевым продуктам сладкий вкус и применяемые вместо сахара и близких ему подслащивающих продуктов.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Домашние животные
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Прогулка с собакой превратилась в открытие века: 12-летний мальчик наткнулся на древнее сокровище
Наука и техника
Прогулка с собакой превратилась в открытие века: 12-летний мальчик наткнулся на древнее сокровище
Популярное
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река

Волга — "матушка-река" России. Но если верить гидрологии, её величие основано на подмене. Кто же на самом деле главная река?

Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Два рекорда одним махом: экстремальный трюк бразильского скейтбордиста удивил мир спорта
Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев ГАЗ и Сайбер: был шанс, но он ускользнул — вот почему Сергей Милешкин Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина
Волшебный горшочек: пшённая каша с молочной корочкой, о которой мечтают дети
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Последние материалы
Фермеры теряют миллиарды: на Дону объявлена федеральная ЧС
Последние аплодисменты режиссёру: где и когда состоится прощание с Тиграном Кеосаяном
Сладкая маска скрывает опасность: эти сахарозаменители разрушают сердце и сосуды
Тихие убийцы питомцев на подоконнике: эти популярные комнатные растения смертельны для животных
Руины вместо улиц: 3 города-призрака, в которые туристы едут со всего мира
Жизнь под прицелом: Том Холланд и Зендея тратят баснословные деньги на охрану – кто угрожает актёрам
Загар сошёл, а рисунки остались: осень открывает лучший момент для тайной битвы с пятнами на коже
Павел Прилучный о Зепюр Брутян: единственная слабость жены, которую он помогает ей усмирить
Точка невозврата: почему актриса Виролайнен решилась на развод со звездой сериала Король и Шут
Впервые за историю: межзвёздная комета весом, равным горе, вошла в Солнечную систему
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.