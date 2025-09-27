Спина выбирает шаги вместо таблеток: почему неспешная ходьба работает лучше

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Современный ритм жизни часто лишает нас движения: много часов за компьютером, короткие поездки на автомобиле вместо пеших маршрутов, лифт вместо лестницы. Но именно регулярная ходьба способна стать самым доступным и действенным инструментом для профилактики болей в пояснице. К такому выводу пришли учёные из Норвежского университета науки и технологий, исследовавшие более 11 тысяч человек.

Боль в бедре
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Боль в бедре

В чём суть открытия

Физическая активность участников отслеживалась с помощью датчиков. Анализ данных показал: для здоровья спины не имеет решающего значения скорость шага. Гораздо важнее общее время, проведённое в движении. Даже неспешная прогулка укрепляет позвоночник, если она регулярна и длится не менее полутора часов в день.

"У людей, которые ходят более 100 минут каждый день, риск возникновения проблем с поясницей на 23% ниже, чем у тех, кто ходит 78 минут или меньше", — сказал соавтор исследования, аспирант Райан Хаддадж.

Почему это работает

Ходьба мягко стимулирует кровообращение, улучшает питание мышц и связок, помогает сохранять подвижность суставов. В отличие от силовых тренировок, она не перегружает позвоночник и подходит даже тем, кто имеет ограничения по здоровью. Благодаря равномерной нагрузке мышцы кора становятся сильнее, а это главная защита от боли в пояснице.

Сравнение: ходьба и другие виды активности

Вид активности Влияние на спину Ограничения
Ходьба Улучшает кровообращение, укрепляет мышцы без перегрузки Подходит всем возрастам
Бег Сильная нагрузка на суставы и позвоночник Противопоказан при проблемах с коленями и спиной
Силовые тренировки Укрепляют мышцы, но при неправильной технике могут травмировать Требуется контроль специалиста
Йога и пилатес Улучшают гибкость и осанку Не всем подходит из-за сложности упражнений

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте с 20-30 минут ходьбы в день — утром или вечером.

  2. Постепенно увеличивайте длительность до 90-100 минут.

  3. Используйте шагомер или фитнес-приложение, чтобы отслеживать прогресс.

  4. Делите время на несколько коротких выходов — суммарный эффект сохранится.

  5. Выбирайте удобную обувь с мягкой амортизацией, чтобы снизить нагрузку на суставы.

  6. Старайтесь ходить в парках или по грунтовым дорожкам, а не только по асфальту.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: редкие, но слишком интенсивные прогулки.
    Последствие: усталость, перегрузка суставов.
    Альтернатива: регулярные умеренные прогулки каждый день.

  • Ошибка: полностью заменять ходьбу силовыми тренировками.
    Последствие: риск травм позвоночника.
    Альтернатива: сочетать лёгкие силовые упражнения с ежедневной ходьбой.

  • Ошибка: ходить только в выходные.
    Последствие: недостаточная поддержка мышц и сосудов.
    Альтернатива: даже короткие прогулки по будням.

А что если времени совсем мало?

В этом случае выручат маленькие хитрости. Выйдите на одну остановку раньше, прогуляйтесь в обеденный перерыв или устройте вечернюю прогулку после ужина. Даже три подхода по 20 минут суммируются и дают тот же эффект, что и полтора часа непрерывной ходьбы.

Плюсы и минусы привычки ходить каждый день

Плюсы Минусы
Снижение риска болей в пояснице Требует дисциплины
Улучшение работы сердца и сосудов Может быть сложно в плохую погоду
Стабилизация веса Требуется удобная обувь
Улучшение сна и настроения Не всегда удаётся выделить время
Доступность для всех возрастов Результаты заметны не сразу

FAQ

Сколько шагов нужно делать в день?
Классическая цель — 10 000 шагов, но важнее время. Полтора часа неспешной ходьбы приравниваются к этой норме.

Можно ли заменить ходьбу велотренажёром?
Частично да, но именно вертикальная нагрузка при ходьбе полезна для позвоночника.

Когда лучше ходить — утром или вечером?
Зависит от вашего расписания. Главное — регулярность, а не время суток.

Мифы и правда

  • Миф: "Ходьба не тренирует мышцы".
    Правда: укрепляются мышцы кора и ног, что важно для спины.

  • Миф: "Эффект есть только от быстрой ходьбы".
    Правда: даже медленная прогулка полезна, если она длительная.

  • Миф: "В возрасте ходить уже поздно".
    Правда: регулярная ходьба подходит пожилым людям и улучшает их подвижность.

Сон и психология

Ходьба помогает снять стресс и улучшает сон. Доказано, что люди, которые гуляют вечером хотя бы 30 минут, засыпают быстрее и спят глубже. Прогулки на природе дополнительно снижают уровень тревожности и улучшают настроение.

Три интересных факта

  1. В Японии многие компании организуют "корпоративные прогулки" для сотрудников, чтобы снизить количество больничных.

  2. В Италии традиция вечерних променадов — "пассе­джата" — считается не только отдыхом, но и профилактикой проблем со здоровьем.

  3. В скандинавских странах популярна "ходьба с палками" (нордическая), которая ещё больше укрепляет мышцы спины.

Уточнения

Спина́ — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
