Из здорового в беспомощного: опасность, спрятавшаяся в еде и воде — кишечный грипп возвращается

6:07
Здоровье

Ротавирусная инфекция — одно из самых распространённых заболеваний пищеварительной системы, которое поражает людей любого возраста. В народе её часто называют "кишечным гриппом", хотя с респираторными вирусами болезнь не имеет ничего общего. Ротавирус атакует желудочно-кишечный тракт, вызывая тяжёлые расстройства пищеварения, и переносится настолько легко, что избежать заражения бывает непросто.

ребенок болеет
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ребенок болеет

Заболевание развивается стремительно: ещё утром человек может чувствовать себя здоровым, а уже вечером — страдать от тошноты, многократной рвоты и поноса. Обычно недуг длится около недели, но даже за это время он способен серьёзно истощить организм. Особенно тяжело болезнь переносится детьми и пожилыми людьми, у которых быстрее возникает обезвоживание.

Пути заражения и устойчивость вируса

Ротавирус известен своей живучестью. Он способен выживать на игрушках, дверных ручках, одежде и продуктах питания. Даже мороз не убивает его, а замороженные овощи, ягоды или мясо могут оставаться заражёнными.

"Ротавирусы слишком устойчивы во внешней среде, могут долго сохранять жизнеспособность в открытом водоеме, на различных поверхностях и пищевых продуктах", — отметила заведующая отделением гастроэнтерологии Волгоградской областной клинической больницы № 1 Лилия Ким.

Врачи предупреждают: кипячение и обработка дезинфицирующими средствами остаются единственными надёжными способами уничтожить вирус. Именно поэтому риск заражения высок при употреблении некипячёной воды или купании в загрязнённых водоёмах.

Среди основных источников инфекции — несоблюдение правил личной гигиены, использование общих полотенец, игрушек и посуды. Достаточно прикоснуться к заражённому предмету, а затем к лицу, чтобы вирус проник в организм.

Симптомы и особенности течения болезни

Инкубационный период длится всего 1-2 дня, после чего болезнь проявляется остро. Наиболее характерные признаки:

  • внезапная тошнота и рвота;
  • водянистый понос;
  • высокая температура;
  • сильная слабость, головная боль, ломота в теле.

У детей течение инфекции часто бывает более бурным: они становятся вялыми, отказываются от еды и питья, быстро теряют жидкость. У малышей обезвоживание развивается стремительно, что делает ротавирус особенно опасным.

Врачи напоминают: обратить внимание стоит на такие тревожные признаки, как сухость кожи и губ, редкое мочеиспускание, плач без слёз. Всё это указывает на дефицит жидкости и электролитов.

Самолечение опасно

Многие при первых симптомах тянутся к аптечке и начинают пить противовирусные препараты или антибиотики. Но при ротавирусе это не работает. Антибиотики воздействуют на бактерии, а не на вирусы, поэтому пользы не принесут. Противовирусные же средства неэффективны против ротавируса, а иногда и вовсе вызывают побочные реакции.

Ещё одна ошибка — употребление неподходящих продуктов. При рвоте и поносе организм и так ослаблен, а тяжёлая пища может спровоцировать новые спазмы. Медики подчёркивают: питание должно быть максимально щадящим.

Диета и восстановление организма

Рацион при ротавирусной инфекции играет огромную роль. Врачи рекомендуют:

  1. Исключить молочные продукты, особенно цельное молоко, так как оно усугубляет диарею.

  2. Отказаться от жирного, жареного, острого и сладкого.

  3. Питаться дробно: маленькие порции несколько раз в день.

  4. Включить в меню каши на воде, сухари, лёгкие супы, отварное мясо птицы.

Питьё - основа лечения. Нужно восполнять не только жидкость, но и соли. Для этого подойдут аптечные растворы для регидратации или домашние смеси из воды, сахара и соли.

Срочная медицинская помощь

Не во всех случаях лечение можно проводить дома. Если у пациента многократная рвота, понос более 10 раз в сутки, высокая температура не снижается, появляются судороги или признаки тяжёлого обезвоживания — необходимо немедленно обратиться к врачу или вызвать скорую помощь.

Особенно внимательно нужно следить за детьми младшего возраста: у них запас жидкости минимален, и обезвоживание развивается молниеносно. В стационаре пациентам назначают инфузионную терапию — внутривенные растворы, которые быстро восстанавливают баланс жидкости и электролитов.

Профилактика

Главное средство профилактики — это соблюдение элементарных правил гигиены. Регулярное мытьё рук, особенно перед едой и после посещения туалета, значительно снижает риск заражения.

Также важно:

  • всегда кипятить воду для питья;
  • тщательно мыть овощи и фрукты;
  • не купаться в сомнительных водоёмах;
  • обрабатывать поверхности в доме дезинфицирующими средствами.

В некоторых странах применяется вакцинация против ротавируса. Она особенно рекомендована детям, так как именно они наиболее уязвимы. Вакцина помогает сформировать иммунитет и снижает вероятность тяжёлого течения болезни.

Ротавирус — это не безобидная инфекция, а серьёзное испытание для организма. Болезнь изматывает и взрослых, и детей, а неправильное лечение может привести к осложнениям. Главное — не пытаться справиться самостоятельно с помощью антибиотиков или неподходящих лекарств, а вовремя обратиться к врачу, следить за водно-солевым балансом и соблюдать щадящую диету.

Чёткое выполнение этих рекомендаций поможет пройти через болезнь с минимальными потерями и быстрее восстановить силы.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
