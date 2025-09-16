Стресс убивает мозг: как 15 минут в день могут спасти ситуацию

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:50
Здоровье

В современном мире мы часто пытаемся просто игнорировать стресс, надеясь, что он пройдет сам. Однако новые данные от доктора Венди Сузуки, известного нейробиолога из Нью-Йоркского университета, показывают, что такая тактика может быть опасной. В интервью для подкаста Джей Шетти она объяснила, что хронический стресс наносит не только эмоциональный, но и реальный физический ущерб ключевым областям мозга, отвечающим за память, обучение и принятие решений.

Женщина со смартфоном
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина со смартфоном

Как стресс буквально разрушает мозг?

Главный механизм разрушения — гормон кортизол, который в больших количествах выделяется во время стресса.

  • Проникает в мозг: кортизол легко преодолевает гематоэнцефалический барьер.
  • Повреждает клетки: постоянно высокий уровень этого гормона со временем повреждает и даже убивает клетки мозга.
  • Атакует ключевые зоны: наиболее уязвимыми являются две критически важные области:

1. Гиппокамп - центр памяти и обучения. Его повреждение является одним из первых признаков болезни Альцгеймера.

2. Префронтальная кора — отвечает за концентрацию, принятие решений и контроль импульсов. Её ухудшение ведет к хаотичному мышлению и потере продуктивности.

"Это две области, которые необходимо защищать любой ценой", — предупреждает доктор Сузуки, которого цитирует m.economictimes.com.

Повседневные привычки, которые усугубляют проблему

Мы сами бессознательно подпитываем хронический стресс через цифровые привычки:

  • Утренний скроллинг соцсетей и новостных лент.
  • Постоянные уведомления и информационная перегрузка.
  • Отсутствие границ между работой и отдыхом в  цифровом пространстве.

"Трудно отложить телефон, но это может кардинально изменить ситуацию", — отмечает нейробиолог.

Молодое поколение, постоянно находящееся в сети, особенно уязвимо, подчеркивает эксперт.

Стратегии защиты: как снизить ущерб от стресса?

Доктор Сузуки предлагает конкретные и действенные шаги, чтобы дать мозгу восстановиться.

1. Создайте "цифровой буфер" после пробуждения

Не хватайтесь за телефон сразу после сигнала будильника. Дайте мозгу 15-30 минут спокойно "проснуться": сделайте легкую растяжку, приготовьте завтрак, просто посмотрите в окно. Это перенастраивает нервную систему на менее тревожный режим работы.

2. Осознанно ограничивайте потребление новостей

Выделите определенное время для просмотра новостей (например, 20 минут вечером), а не проверяйте ленту постоянно в течение дня. Это заметно снижает уровень фоновой тревоги.

3. Делайте ставку на живое общение

"Разговор с живым человеком — это огромная радость и привилегия", — говорит Сузуки.

Реальные социальные связи — мощнейший антидот против цифрового стресса. Встреча с другом, разговор с близкими или даже короткая беседа с коллегой активируют в мозге центры удовольствия и снижают уровень кортизола.

4. Регулярная физическая активность

Это не просто общая рекомендация. Как подчеркивает доктор Сузуки (и это подтверждено ее исследованиями), аэробные упражнения (бег, плавание, быстрая ходьба) — один из самых эффективных способов стимулировать нейропластичность и фактически вырастить новые клетки гиппокампа, борясь с последствиями стресса.

Не только мозг: последствия стресса для всего организма

Важно помнить, что последствия хронического стресса выходят далеко за пределы мозга. Исследования показывают, что он может вызывать:

  • Преждевременное старение и седину: стресс истощает стволовые клетки, отвечающие за пигмент волос.
  • Ослабление иммунитета: повышает восприимчивость к инфекциям.
  • Сердечно-сосудистые проблемы: способствует повышению кровяного давления и воспалению.
  • Проблемы с ЖКТ: может усугублять синдром раздраженного кишечника.

Стрессом нужно управлять, а не игнорировать его

Работа доктора Сузуки — это четкий научный сигнал: управление стрессом это не роскошь и не дань моде, а жизненная необходимость для сохранения здоровья мозга и тела. В эпоху перегрузок необходимо сознательно создавать себе "буферные зоны", отдавать приоритет реальному, а не цифровому общению и давать мозгу время на восстановление. Это инвестиция в ваше когнитивное долголетие и качество жизни.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
