Депрессия наступает? Кето-диета творит чудеса — ошеломляющие результаты нового исследования

Пилотное исследование, проведенное учеными из Университета штата Огайо, свидетельствует: кетогенная диета может стать мощным инструментом в борьбе с симптомами тяжелой депрессии у молодых людей. Всего за 10 недель соблюдения диеты у участников эксперимента было зафиксировано снижение симптомов депрессии почти на 70%, а также улучшение общего самочувствия и когнитивных функций.
Кетогенная диета характеризуется специфическим балансом нутриентов.
Такой рацион переводит организм в состояние кетоза, при котором он для получения энергии начинает сжигать жиры, а не углеводы. Это приводит к выработке кетоновых тел — альтернативного источника энергии для мозга, что, по мнению ученых, может положительно влиять на его функции.
В исследовании приняли участие 24 студента с диагностированным тяжелым депрессивным расстройством, 16 из которых завершили 10-12-недельную программу. Все они до начала диеты уже получали стандартное лечение (медикаменты и/или психотерапию). В ходе эксперимента участники получали персональные консультации по питанию и постоянную поддержку через приложение.
По словам ведущего исследователя, доктора Джеффа Волека, профессора гуманитарных наук, результаты оказались впечатляющими, пишет nova.bg.
Соавтор исследования, психиатр Райан Пател, подчеркивает актуальность работы для системы здравоохранения, особенно в университетских кампусах.
"Около 40% студентов сообщают о симптомах депрессии. Питание — это тот инструмент, которым мы можем помочь в больших масштабах", — сказал психиатр.
Ученые отмечают, что это пилотное исследование с небольшой выборкой и без контрольной группы. Стандартная терапия обычно дает около 50%-го улучшения за тот же период, что делает 70%-ный результат крайне многообещающим. Однако необходимы более масштабные и контролируемые исследования, чтобы подтвердить, является ли кето-диета самостоятельным лечением или эффективным дополнением к основной терапии.
Команда доктора Волека уже изучает биологические механизмы, стоящие за улучшениями: возможно, кетоз снижает воспаление, меняет сигналы в мозге или влияет на белки, связанные с депрессией.
"Это одно из первых хорошо контролируемых исследований такого рода. Конечно, есть ограничения, но обнадеживающие результаты побуждают нас продолжать работу в этом направлении", — резюмировал Волек.
Таким образом, кетогенная диета представляет собой новый перспективный, но требующий дальнейшего изучения подход к управлению симптомами депрессии, особенно в группах высокого риска, таких как студенты.
Уточнения
Кетогенная диета кетодиета (англ. Ketogenic diet) — низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков.
