Депрессия наступает? Кето-диета творит чудеса — ошеломляющие результаты нового исследования

Здоровье

Пилотное исследование, проведенное учеными из Университета штата Огайо, свидетельствует: кетогенная диета может стать мощным инструментом в борьбе с симптомами тяжелой депрессии у молодых людей. Всего за 10 недель соблюдения диеты у участников эксперимента было зафиксировано снижение симптомов депрессии почти на 70%, а также улучшение общего самочувствия и когнитивных функций.

Мясо на решетке
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Ossewa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Мясо на решетке

Что такое кето-диета и как она работает?

Кетогенная диета характеризуется специфическим балансом нутриентов.

  • Высокое содержание жиров.
  • Умеренное количество белков.
  • Очень низкое содержание углеводов (обычно менее 50 граммов в день).

Такой рацион переводит организм в состояние кетоза, при котором он для получения энергии начинает сжигать жиры, а не углеводы. Это приводит к выработке кетоновых тел — альтернативного источника энергии для мозга, что, по мнению ученых, может положительно влиять на его функции.

Ход исследования и ключевые результаты

В исследовании приняли участие 24 студента с диагностированным тяжелым депрессивным расстройством, 16 из которых завершили 10-12-недельную программу. Все они до начала диеты уже получали стандартное лечение (медикаменты и/или психотерапию). В ходе эксперимента участники получали персональные консультации по питанию и постоянную поддержку через приложение.

По словам ведущего исследователя, доктора Джеффа Волека, профессора гуманитарных наук, результаты оказались впечатляющими, пишет nova.bg.

Основные положительные эффекты, отмеченные в исследовании

  • Значительное снижение симптомов депрессии: участники сообщили о 69%-ном улучшении, а оценка врачей показала снижение на 71%. Ни у одного из студентов симптомы не ухудшились.
  • Улучшение когнитивных функций: зафиксирован прогресс в памяти, скорости обработки информации и внимании.
  • Повышение общего благополучия: этот показатель увеличился почти в три раза.
  • Здоровое снижение веса: в среднем участники потеряли 4,5 кг и более 2% жира, без негативного влияния на уровень холестерина и триглицеридов.

Мнение экспертов и значение исследования

Соавтор исследования, психиатр Райан Пател, подчеркивает актуальность работы для системы здравоохранения, особенно в университетских кампусах.

"Около 40% студентов сообщают о симптомах депрессии. Питание — это тот инструмент, которым мы можем помочь в больших масштабах", — сказал психиатр.

Важные ограничения и будущие шаги

Ученые отмечают, что это пилотное исследование с небольшой выборкой и без контрольной группы. Стандартная терапия обычно дает около 50%-го улучшения за тот же период, что делает 70%-ный результат крайне многообещающим. Однако необходимы более масштабные и контролируемые исследования, чтобы подтвердить, является ли кето-диета самостоятельным лечением или эффективным дополнением к основной терапии.

Команда доктора Волека уже изучает биологические механизмы, стоящие за улучшениями: возможно, кетоз снижает воспаление, меняет сигналы в мозге или влияет на белки, связанные с депрессией.

"Это одно из первых хорошо контролируемых исследований такого рода. Конечно, есть ограничения, но обнадеживающие результаты побуждают нас продолжать работу в этом направлении", — резюмировал Волек.

Таким образом, кетогенная диета представляет собой новый перспективный, но требующий дальнейшего изучения подход к управлению симптомами депрессии, особенно в группах высокого риска, таких как студенты.

Уточнения

Кетогенная диета кетодиета (англ. Ketogenic diet) — низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
