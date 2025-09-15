Забудьте о таблетках: копеечный метод защитит от осенних болезней — секрет в вашем носу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Осень — традиционный сезон простуд. Причины этого не только в резких перепадах температуры и большом скоплении людей в помещениях, но и в ослаблении нашего естественного защитного барьера — слизистой оболочки носа. Именно она первой встречает патогены и решает, заболеем мы или нет. О том, как сохранить эту защиту крепкой, рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

Фото: freepik.com by Drazen Zigic
Почему слизистая так важна?

"Слизистая — это не просто что-то липкое на ощупь. Это то, в чем может завязнуть вирус", — объясняет Алексей Хухрев.

Врач отмечает, что в слизистой содержится множество иммуноглобулинов (IgA), которые обездвиживают вирусы, не давая им проникнуть глубже. Эффективность этой защиты напрямую зависит от здоровья и увлажненности слизистой, подчеркивает Газета.Ru.

Главные враги нашей защиты

  • Сухой воздух. Слизистая на 90% состоит из воды. Когда влажность в помещении падает до 30%, ее защитные свойства резко снижаются.
  • Постназальный затек. Стекание секрета из пазух в носоглотку раздражает и высушивает слизистую.
  • Рефлюкс. Желудочный сок может обжигать слизистую, вызывая воспаление и сухость.

Как укрепить местный иммунитет: рекомендации эксперта

По словам Алексея Хухрева, укрепление первой линии обороны — это лучшая стратегия, чем борьба с уже начавшейся болезнью. Специалист дает несколько ключевых советов.

1. Создайте правильный микроклимат

  • Используйте увлажнитель воздуха хотя бы в спальне. Если прибора нет, его временно заменит мокрое махровое полотенце на батарее или крупные комнатные растения.
  • Регулярно проветривайте помещения и делайте влажную уборку не реже одного раза в неделю. Это удаляет частицы пыли и капли, на которых "путешествуют" вирусы.

2. Практикуйте промывание носа

Эта процедура помогает увлажнить слизистую и удалить избыток секрета. Врач рекомендует:

  • Изотонический раствор (0,9%) — для ежедневного поддержания гигиены.
  • Гипертонический раствор — для более интенсивного очищения (примерно &frac14 чайной ложки соли на стакан воды).
  • Промывать нос достаточно 1-2 раза в день, аккуратно и без усилий, чтобы не спровоцировать отит.

3. Обеспечьте организм ресурсами

  • Белок — строительный материал для иммуноглобулинов. В сезон простолд необходимо потреблять не менее 70 граммов белка в день. Включайте в рацион бобовые, рыбу, орехи, птицу и мясо.
  • Контролируйте уровень витамина D. Его дефицит подрывает противовоспалительную защиту. Но принимать витамин нужно только после консультации с врачом, чтобы избежать передозировки.

4. Не забывайте о вакцинации

Прививка от гриппа особенно важна для детей до 7 лет, взрослых старше 65 и людей с хроническими заболеваниями. Оптимальное время для вакцинации — с сентября до середины ноября.

Короткий список мер для крепкого иммунитета этой осенью

  1. Увлажнитель воздуха и проветривание.
  2. Промывание носа при необходимости.
  3. Сбалансированное питание с достаточным количеством белка.
  4. Своевременная вакцинация.

Следование этим простым, но эффективным рекомендациям эксперта значительно снизит риск подхватить ОРВИ или грипп и поможет оставаться здоровым даже в самый промозглый сезон.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
