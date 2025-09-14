Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Баллада о маленьком игроке: почему роскошь и игра Фаррелла не спасли фильм от провала
Самая недооценённая аминокислота: без неё спорт, мозг и иммунитет ломаются по цепочке
В Госдуме предложили солидную прибавку к пенсиям — узнайте все подробности
Английское побережье охватила миграционная буря: отели вывешивают флаги, чтобы спасти репутацию
Обычные привычки ведут к диабету: эти ошибки питания и образа жизни опаснее всего
Китайский премиум берёт высоту: Voyah готовит дебют и нацеливается на лидеров класса
Живые зомби под водой: почему угри продолжают ползти без мозга и ломают законы природы
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Потерянный фундамент науки: секретный текст, который изменил бы ход истории

Лёг на диван после еды — готовься к неожиданным проблемам: привычка, которая разрушает организм

6:51
Здоровье

Засыпание после плотного ужина для многих кажется естественной привычкой: организм расслабляется, появляется чувство тяжести и тянет к дивану. Однако врачи предупреждают — такая манера поведения может обернуться серьёзными проблемами для здоровья. О том, какие именно риски скрывает сон после еды и почему важно выдерживать паузу перед ночным отдыхом, рассказала гастроэнтеролог и нутрициолог Екатерина Титова.

Дневной сон и озарение
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дневной сон и озарение

Сон сразу после ужина

Желудочно-кишечный тракт устроен так, что для правильного переваривания пищи необходима работа нескольких органов и мышечных структур. Одним из ключевых элементов является нижний пищеводный сфинктер — своеобразный "клапан" между пищеводом и желудком. Когда человек принимает горизонтальное положение, особенно с полным желудком, давление на сфинктер возрастает, а его работа нарушается.

"Не рекомендуется ложиться в течение 2-3 часов после еды. Потому что могут быть такие физиологические осложнения, как грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, проблемы со сфинктером и пищеводом", — сказала старший преподаватель кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии Пироговского университета Екатерина Титова.

По сути, желудочный сок вместе с пищей может попадать обратно в пищевод. Это состояние известно как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). Она проявляется изжогой, кислым привкусом во рту, дискомфортом в горле и даже кашлем. Если игнорировать такие симптомы, со временем возможно развитие воспалительных процессов и осложнений.

Когда сонливость — тревожный сигнал

Ощущение усталости после еды — не всегда безобидное явление. Да, пищеварение требует немалых затрат энергии, но чрезмерная сонливость может быть маркером проблем.

По словам гастроэнтеролога, к причинам относится хронический недосып, переутомление или скрытые заболевания желудочно-кишечного тракта. Дополнительным фактором служит тип пищи. Белковые и жирные блюда перевариваются медленнее, поэтому организм перенаправляет кровоток и ресурсы к ЖКТ, вызывая чувство вялости.

Интересно, что исследователи также связывают сонливость с колебаниями уровня сахара в крови. Быстрые углеводы вызывают резкий подъём глюкозы, а затем столь же резкое её падение, что и приводит к усталости.

Правильное поведение после ужина

Вместо сна врачи советуют выбирать мягкие формы активности. Это не значит, что нужно изнурять себя спортом, скорее наоборот — важен спокойный ритм.

"По-хорошему лучше не ложиться после еды, лучше в это время постоять, пойти что-то поделать, прогуляться", — пояснила врач.

Короткая прогулка на свежем воздухе способствует не только лучшему пищеварению, но и улучшает качество сна позже вечером. Также полезны лёгкие домашние дела или упражнения на растяжку. Главное — избегать перегрузки, которая создаст дополнительное давление на органы брюшной полости.

Спорт сразу после еды — плохая идея

Многие считают, что физическая активность поможет "сжечь" калории ужина. Но это распространённое заблуждение. Силовые тренировки, интенсивный фитнес и даже активные танцы сразу после еды мешают нормальной работе ЖКТ.

Во время нагрузок усиливается кровоток к мышцам, что конкурирует с потребностью органов пищеварения. Пища переваривается хуже, появляется риск спазмов, тошноты и вздутия.

Кроме того, давление в брюшной и грудной полостях увеличивается, что дополнительно провоцирует рефлюкс и перегрузку диафрагмы. Поэтому минимальная пауза перед тренировкой должна составлять не менее двух часов.

Влияние ужина на сны

Помимо физиологических осложнений, поздние перекусы отражаются и на качестве сна. Учёные отмечают: тяжёлая пища перед ночным отдыхом усиливает вероятность ночных кошмаров и беспокойных сновидений.

Ранее исследование показало, что особенно сильный эффект даёт употребление сыра. Такой продукт медленно переваривается и влияет на нервную систему, что становится причиной ярких или тревожных снов.

Это объясняет, почему многие люди после ночного перекуса жалуются не только на тяжесть в желудке, но и на ухудшение качества сна.

Грыжа пищеводного отверстия: скрытая угроза

Одним из серьёзных осложнений привычки спать после еды может стать грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Это состояние, при котором часть желудка смещается в грудную полость.

Причиной может быть повышенное внутрибрюшное давление, которое возникает именно при сне с полным желудком или при физических перегрузках после еды. Симптомы включают изжогу, боль в груди и ощущение кома в горле.

Хотя заболевание лечится, оно требует долгой терапии, а иногда и хирургического вмешательства. Именно поэтому профилактика играет решающую роль.

Полезные привычки

Чтобы минимизировать риски, врачи советуют простые правила:

  1. Не ложиться минимум 2-3 часа после плотного ужина.
  2. Отдавать предпочтение лёгким блюдам на ночь: овощам, нежирному белку, кашам.
  3. Исключить обильные жирные и острые блюда вечером.
  4. Устраивать короткие прогулки после еды.
  5. Планировать тренировки так, чтобы между приёмом пищи и занятиями было время на переваривание.

Такие шаги помогают не только предотвратить осложнения, но и улучшить общее самочувствие, качество сна и уровень энергии днём.

Взгляд шире: важно слушать организм

Желание поспать после еды — это сигнал, который не стоит игнорировать. Иногда он указывает на неправильный рацион, перегрузку организма или уже существующие нарушения работы ЖКТ.

Регулярная сонливость после каждого ужина — повод обратиться к врачу. Современные методы диагностики позволяют выявить гастрит, язву, синдром раздражённого кишечника и другие заболевания на ранней стадии.

Сон после еды кажется безобидной привычкой, но на деле он способен привести к целому ряду проблем: от изжоги и нарушений сна до хронических заболеваний ЖКТ. Лучший способ избежать осложнений — дать организму время на переваривание и заменить отдых в кровати на лёгкую активность.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Амурский тигр остаётся королём, но трон под ним качается: почему тайга больше не даёт ему защиту
Домашние животные
Амурский тигр остаётся королём, но трон под ним качается: почему тайга больше не даёт ему защиту
Секретная империя Алиева в РФ: двойная игра азербайджанской элиты
Мир. Новости мира
Секретная империя Алиева в РФ: двойная игра азербайджанской элиты
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Домашние животные
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Последние материалы
Когда-то их стыдливо прятали, а теперь носят звёзды: эти джинсы 2000-х снова штурмуют гардеробы модниц
Армия невидимых врагов атакует поля: битва за урожай длится столетиями и не заканчивается
Не просто кино: как Сентиментальная ценность заставляет пересмотреть отношения с близкими
Магнитные бури накрыли сентябрь: Солнце проверяет, кто выдержит удар без последствий
Яичница как в ресторане — это просто: три секрета, которые превратят ваш завтрак в шедевр
Москва для всей семьи: сколько стоит отдых в столице и что включают туры
Блохи живут месяцами без еды, но есть простой приём, который разрушает их цикл
Давление Запада оставило свой след: Индия требует огромные скидки на российскую нефть
Мышцы будут гореть: эти 7 упражнений сделают живот подтянутым без диет
Немец ворвался в Россию: премиальная новинка удивила ценой и набором технологий
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.