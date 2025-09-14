Магнитные бури накрыли сентябрь: Солнце проверяет, кто выдержит удар без последствий

Середина сентября этого года ознаменовалась очередным всплеском солнечной активности. Причиной стала крупная корональная дыра, из которой вырывается поток заряженных частиц. Эти частицы достигают магнитного поля Земли и вызывают его колебания. С 14 по 16 сентября специалисты прогнозируют магнитную бурю средней силы — до третьего уровня.

Для большинства людей подобные явления проходят незаметно. Но те, кто страдает хроническими заболеваниями, могут почувствовать ухудшение состояния. Особенно это касается гипертоников и гипотоников, а также пациентов с сердечно-сосудистыми проблемами и нарушениями дыхания.

"У людей с хроническими болезнями, особенно в эти дни, идет обострение этих болезней", — сказал доктор медицинских наук, заведующий кафедрой терапии НИИ общественного здоровья имени Н. А. Семашко Роман Горенков.

Реакция организма на магнитные бури

Медики до конца не выяснили, каким образом солнечная активность отражается на самочувствии. Существует несколько версий. Одни исследователи считают, что колебания магнитного поля влияют на кровообращение и вязкость крови, другие связывают реакцию организма с изменением уровня гормонов стресса. Есть данные, что в такие периоды у человека повышается уровень адреналина и кортизола, что провоцирует скачки давления и ухудшение сна.

Для метеозависимых людей это выражается в резкой утомляемости, головных болях, раздражительности. А для тех, у кого уже есть хронические диагнозы, такие колебания становятся серьёзным фактором риска.

Гипертоники и гипотоники под особым вниманием

Гипертоники — в числе наиболее уязвимых категорий. Во время магнитных бурь у них часто повышается давление, появляются шум в ушах, головная боль, мерцание перед глазами. Иногда ситуация развивается иначе: давление резко падает, и тогда возникают слабость, головокружение и обмороки.

"И тогда возникает слабость, головокружение, риск обморока, — предупредил доктор. — В эти дни гипертоникам очень важно тщательнее контролировать давление и, конечно, не заниматься самодеятельностью с дозами лекарств. Их нужно принимать строго по схеме", — подчеркнул Роман Горенков.

У гипотоников проблемы носят иной характер: вялость, сонливость, снижение работоспособности. Парадоксально, но у некоторых давление в такие дни даже поднимается. Чтобы поддерживать себя в тонусе, полезно соблюдать режим сна и бодрствования, включать в распорядок дня лёгкие прогулки, контрастный душ, чай или кофе.

Кто ещё может почувствовать недомогание

В зоне риска находятся не только пациенты с проблемами давления. У людей с ишемической болезнью сердца во время бурь могут чаще возникать приступы стенокардии. У страдающих аритмией появляются перебои в работе сердца.

Пациенты с бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью лёгких нередко отмечают усиление одышки или даже приступы удушья. Пожилые люди с артритами и ревматическими заболеваниями в такие дни жалуются на боли в суставах, которые становятся особенно чувствительными к перепадам магнитного поля.

"У кого-то появляются перебои в сердце, у кого-то — бессонница и тревога, а у кого-то — головные боли", — отметил Роман Горенков.

Как магнитные бури отражаются на психике

Наряду с физическими симптомами часто проявляются и психологические реакции. Многие пациенты отмечают раздражительность, тревожность, снижение концентрации внимания. Особенно тяжело приходится людям, чья работа связана с высоким уровнем ответственности и стрессом.

Медики рекомендуют в такие дни избегать эмоциональных перегрузок, отказаться от лишних конфликтов и серьёзных решений, если это возможно. Даже здоровые люди нередко жалуются на трудности с концентрацией и ощущение усталости, поэтому важно заранее планировать режим работы и отдыха.

Простые правила защиты

Чтобы снизить риск ухудшения здоровья в дни магнитных бурь, врачи советуют придерживаться нескольких простых правил:

Регулярно измерять давление и пульс. Следить за уровнем сахара при диабете. Избегать стрессов и эмоциональных всплесков. Стараться высыпаться и не сокращать время сна. Каждый день гулять на свежем воздухе. Умеренно заниматься физической активностью, исключив резкие нагрузки. Пить достаточно воды, но не злоупотреблять кофе и алкоголем. При необходимости держать под рукой назначенные врачом препараты.

Эти простые шаги помогают уменьшить вероятность осложнений и поддерживать организм в равновесии даже в периоды повышенной солнечной активности.

Бояться ли магнитных бурь

Медики подчеркивают: магнитная буря — это не катастрофа. Чаще всего она становится своеобразной проверкой на прочность организма. Если человек придерживается здорового образа жизни, вовремя принимает лекарства и соблюдает режим дня, серьёзных последствий обычно не возникает.

Тем не менее, людям из группы риска важно быть внимательнее к себе. Даже лёгкое ухудшение самочувствия не стоит игнорировать — лучше вовремя измерить давление, отдохнуть и при необходимости обратиться к врачу.