Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Потерянный фундамент науки: секретный текст, который изменил бы ход истории
Лёг на диван после еды — готовься к неожиданным проблемам: привычка, которая разрушает организм
Когда-то их стыдливо прятали, а теперь носят звёзды: эти джинсы 2000-х снова штурмуют гардеробы модниц
Армия невидимых врагов атакует поля: битва за урожай длится столетиями и не заканчивается
Не просто кино: как Сентиментальная ценность заставляет пересмотреть отношения с близкими
Яичница как в ресторане — это просто: три секрета, которые превратят ваш завтрак в шедевр
Блохи живут месяцами без еды, но есть простой приём, который разрушает их цикл
Москва для всей семьи: сколько стоит отдых в столице и что включают туры
Давление Запада оставило свой след: Индия требует огромные скидки на российскую нефть

Магнитные бури накрыли сентябрь: Солнце проверяет, кто выдержит удар без последствий

5:49
Здоровье

Середина сентября этого года ознаменовалась очередным всплеском солнечной активности. Причиной стала крупная корональная дыра, из которой вырывается поток заряженных частиц. Эти частицы достигают магнитного поля Земли и вызывают его колебания. С 14 по 16 сентября специалисты прогнозируют магнитную бурю средней силы — до третьего уровня.

солнце, корональные дыры
Фото: Wikimedia Commons by Amy Moran is licensed under Public domain
солнце, корональные дыры

Для большинства людей подобные явления проходят незаметно. Но те, кто страдает хроническими заболеваниями, могут почувствовать ухудшение состояния. Особенно это касается гипертоников и гипотоников, а также пациентов с сердечно-сосудистыми проблемами и нарушениями дыхания.

"У людей с хроническими болезнями, особенно в эти дни, идет обострение этих болезней", — сказал доктор медицинских наук, заведующий кафедрой терапии НИИ общественного здоровья имени Н. А. Семашко Роман Горенков.

Реакция организма на магнитные бури

Медики до конца не выяснили, каким образом солнечная активность отражается на самочувствии. Существует несколько версий. Одни исследователи считают, что колебания магнитного поля влияют на кровообращение и вязкость крови, другие связывают реакцию организма с изменением уровня гормонов стресса. Есть данные, что в такие периоды у человека повышается уровень адреналина и кортизола, что провоцирует скачки давления и ухудшение сна.

Для метеозависимых людей это выражается в резкой утомляемости, головных болях, раздражительности. А для тех, у кого уже есть хронические диагнозы, такие колебания становятся серьёзным фактором риска.

Гипертоники и гипотоники под особым вниманием

Гипертоники — в числе наиболее уязвимых категорий. Во время магнитных бурь у них часто повышается давление, появляются шум в ушах, головная боль, мерцание перед глазами. Иногда ситуация развивается иначе: давление резко падает, и тогда возникают слабость, головокружение и обмороки.

"И тогда возникает слабость, головокружение, риск обморока, — предупредил доктор. — В эти дни гипертоникам очень важно тщательнее контролировать давление и, конечно, не заниматься самодеятельностью с дозами лекарств. Их нужно принимать строго по схеме", — подчеркнул Роман Горенков.

У гипотоников проблемы носят иной характер: вялость, сонливость, снижение работоспособности. Парадоксально, но у некоторых давление в такие дни даже поднимается. Чтобы поддерживать себя в тонусе, полезно соблюдать режим сна и бодрствования, включать в распорядок дня лёгкие прогулки, контрастный душ, чай или кофе.

Кто ещё может почувствовать недомогание

В зоне риска находятся не только пациенты с проблемами давления. У людей с ишемической болезнью сердца во время бурь могут чаще возникать приступы стенокардии. У страдающих аритмией появляются перебои в работе сердца.

Пациенты с бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью лёгких нередко отмечают усиление одышки или даже приступы удушья. Пожилые люди с артритами и ревматическими заболеваниями в такие дни жалуются на боли в суставах, которые становятся особенно чувствительными к перепадам магнитного поля.

"У кого-то появляются перебои в сердце, у кого-то — бессонница и тревога, а у кого-то — головные боли", — отметил Роман Горенков.

Как магнитные бури отражаются на психике

Наряду с физическими симптомами часто проявляются и психологические реакции. Многие пациенты отмечают раздражительность, тревожность, снижение концентрации внимания. Особенно тяжело приходится людям, чья работа связана с высоким уровнем ответственности и стрессом.

Медики рекомендуют в такие дни избегать эмоциональных перегрузок, отказаться от лишних конфликтов и серьёзных решений, если это возможно. Даже здоровые люди нередко жалуются на трудности с концентрацией и ощущение усталости, поэтому важно заранее планировать режим работы и отдыха.

Простые правила защиты

Чтобы снизить риск ухудшения здоровья в дни магнитных бурь, врачи советуют придерживаться нескольких простых правил:

  1. Регулярно измерять давление и пульс.
  2. Следить за уровнем сахара при диабете.
  3. Избегать стрессов и эмоциональных всплесков.
  4. Стараться высыпаться и не сокращать время сна.
  5. Каждый день гулять на свежем воздухе.
  6. Умеренно заниматься физической активностью, исключив резкие нагрузки.
  7. Пить достаточно воды, но не злоупотреблять кофе и алкоголем.
  8. При необходимости держать под рукой назначенные врачом препараты.

Эти простые шаги помогают уменьшить вероятность осложнений и поддерживать организм в равновесии даже в периоды повышенной солнечной активности.

Бояться ли магнитных бурь

Медики подчеркивают: магнитная буря — это не катастрофа. Чаще всего она становится своеобразной проверкой на прочность организма. Если человек придерживается здорового образа жизни, вовремя принимает лекарства и соблюдает режим дня, серьёзных последствий обычно не возникает.

Тем не менее, людям из группы риска важно быть внимательнее к себе. Даже лёгкое ухудшение самочувствия не стоит игнорировать — лучше вовремя измерить давление, отдохнуть и при необходимости обратиться к врачу.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Наука и техника
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Амурский тигр остаётся королём, но трон под ним качается: почему тайга больше не даёт ему защиту
Домашние животные
Амурский тигр остаётся королём, но трон под ним качается: почему тайга больше не даёт ему защиту
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Последние материалы
Когда-то их стыдливо прятали, а теперь носят звёзды: эти джинсы 2000-х снова штурмуют гардеробы модниц
Армия невидимых врагов атакует поля: битва за урожай длится столетиями и не заканчивается
Не просто кино: как Сентиментальная ценность заставляет пересмотреть отношения с близкими
Магнитные бури накрыли сентябрь: Солнце проверяет, кто выдержит удар без последствий
Яичница как в ресторане — это просто: три секрета, которые превратят ваш завтрак в шедевр
Москва для всей семьи: сколько стоит отдых в столице и что включают туры
Блохи живут месяцами без еды, но есть простой приём, который разрушает их цикл
Давление Запада оставило свой след: Индия требует огромные скидки на российскую нефть
Мышцы будут гореть: эти 7 упражнений сделают живот подтянутым без диет
Немец ворвался в Россию: премиальная новинка удивила ценой и набором технологий
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.