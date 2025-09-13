Секрет долгожителей раскрыт, и это не спорт: как любовь напрямую влияет на продолжительность жизни

Состояние влюблённости знакомо каждому. Но мало кто задумывается, что оно влияет не только на настроение, но и на здоровье. Эндокринолог Екатерина Шереметьева объяснила, что любовь оказывает исключительно положительное воздействие на организм и даже способна продлить жизнь.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:In_the_wild._(Unsplash).jpg by Pablo Heimplatz влюбленные парочка

Почему влюблённость делает нас счастливее

С медицинской точки зрения чувство влюблённости связано с целым каскадом реакций. В организме вырабатываются дофамин, серотонин и эндорфины, которые отвечают за ощущение радости и удовлетворения.

Именно эта "смесь гормонов" и создаёт состояние эйфории, которое может продолжаться от нескольких минут до нескольких лет. В этот период человек ощущает прилив сил, бодрость и стремление к активности.

Как любовь влияет на привычки

Доктор Шереметьева отмечает, что влюблённые чаще соблюдают режим сна, уделяют внимание своему питанию и больше двигаются. Причина проста: в состоянии счастья люди стремятся выглядеть лучше и чувствовать себя энергичнее.

Физическая активность, пусть даже в виде прогулок или совместных занятий спортом, становится частью их жизни. Это положительно отражается на здоровье в целом.

Защита от стресса и болезней

Одно из ключевых преимуществ влюблённости — снижение уровня стресса. В такие периоды люди реже сталкиваются с апатией и тревожностью. Положительные эмоции стабилизируют работу нервной системы и укрепляют иммунитет.

"Счастье косвенно может защитить человека от сердечно-сосудистых заболеваний", — пояснила эндокринолог Екатерина Шереметьева.

Таким образом, любовь выступает своеобразным профилактическим фактором.

Продолжительность жизни

Учёные давно заметили: люди, находящиеся в отношениях, живут дольше. Эндокринолог подтверждает, что у влюблённых продолжительность жизни отличается в лучшую сторону. Эмоциональная поддержка, снижение стресса и более здоровый образ жизни напрямую влияют на этот показатель.

Напротив, у одиноких мужчин и женщин чаще наблюдаются проблемы с сердцем, включая повышенный риск инфаркта миокарда.

Влюблённость — это не только красивое чувство, но и мощный ресурс для здоровья. Она укрепляет психику, снижает стресс, улучшает привычки и защищает сердце. Жизнь в гармоничных отношениях помогает дольше оставаться активным и бодрым.

Таким образом, любовь можно смело назвать естественным лекарством, которое действует мягко, но эффективно.