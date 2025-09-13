Секрет долгожителей раскрыт, и это не спорт: как любовь напрямую влияет на продолжительность жизни

Состояние влюблённости знакомо каждому. Но мало кто задумывается, что оно влияет не только на настроение, но и на здоровье. Эндокринолог Екатерина Шереметьева объяснила, что любовь оказывает исключительно положительное воздействие на организм и даже способна продлить жизнь.
С медицинской точки зрения чувство влюблённости связано с целым каскадом реакций. В организме вырабатываются дофамин, серотонин и эндорфины, которые отвечают за ощущение радости и удовлетворения.
Именно эта "смесь гормонов" и создаёт состояние эйфории, которое может продолжаться от нескольких минут до нескольких лет. В этот период человек ощущает прилив сил, бодрость и стремление к активности.
Доктор Шереметьева отмечает, что влюблённые чаще соблюдают режим сна, уделяют внимание своему питанию и больше двигаются. Причина проста: в состоянии счастья люди стремятся выглядеть лучше и чувствовать себя энергичнее.
Физическая активность, пусть даже в виде прогулок или совместных занятий спортом, становится частью их жизни. Это положительно отражается на здоровье в целом.
Одно из ключевых преимуществ влюблённости — снижение уровня стресса. В такие периоды люди реже сталкиваются с апатией и тревожностью. Положительные эмоции стабилизируют работу нервной системы и укрепляют иммунитет.
"Счастье косвенно может защитить человека от сердечно-сосудистых заболеваний", — пояснила эндокринолог Екатерина Шереметьева.
Таким образом, любовь выступает своеобразным профилактическим фактором.
Учёные давно заметили: люди, находящиеся в отношениях, живут дольше. Эндокринолог подтверждает, что у влюблённых продолжительность жизни отличается в лучшую сторону. Эмоциональная поддержка, снижение стресса и более здоровый образ жизни напрямую влияют на этот показатель.
Напротив, у одиноких мужчин и женщин чаще наблюдаются проблемы с сердцем, включая повышенный риск инфаркта миокарда.
Влюблённость — это не только красивое чувство, но и мощный ресурс для здоровья. Она укрепляет психику, снижает стресс, улучшает привычки и защищает сердце. Жизнь в гармоничных отношениях помогает дольше оставаться активным и бодрым.
Таким образом, любовь можно смело назвать естественным лекарством, которое действует мягко, но эффективно.
Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.