Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нефть — лишь предлог? Индия говорит нет американским товарам
Кошачий лоток или карьер для добычи гравия: разгадана странная одержимость домашних любимцев
Повернули время вспять: китайские учёные нашли способ бороться со старением
Приговор для бюрократии: Россия готовит эксперимент, который изменит всю отрасль строительства
Не дайте себя обмануть: обратите внимание на 5 признаков, которые выдадут несвежую рыбу
Планируем осенний релакс: как снизить расходы на 40% и оздоровиться одновременно
Началась другая история: Сергей Жуков рассказал, как старшие дети отнеслись к рождению младшего
Осенняя забота о саде: простые шаги, которые превращаются в урожайное лето
Где посадить вишню, чтобы дерево не погибло и давало урожай десятилетиями

Секрет долгожителей раскрыт, и это не спорт: как любовь напрямую влияет на продолжительность жизни

2:47
Здоровье

Состояние влюблённости знакомо каждому. Но мало кто задумывается, что оно влияет не только на настроение, но и на здоровье. Эндокринолог Екатерина Шереметьева объяснила, что любовь оказывает исключительно положительное воздействие на организм и даже способна продлить жизнь.

влюбленные парочка
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:In_the_wild._(Unsplash).jpg by Pablo Heimplatz
влюбленные парочка

Почему влюблённость делает нас счастливее

С медицинской точки зрения чувство влюблённости связано с целым каскадом реакций. В организме вырабатываются дофамин, серотонин и эндорфины, которые отвечают за ощущение радости и удовлетворения.

Именно эта "смесь гормонов" и создаёт состояние эйфории, которое может продолжаться от нескольких минут до нескольких лет. В этот период человек ощущает прилив сил, бодрость и стремление к активности.

Как любовь влияет на привычки

Доктор Шереметьева отмечает, что влюблённые чаще соблюдают режим сна, уделяют внимание своему питанию и больше двигаются. Причина проста: в состоянии счастья люди стремятся выглядеть лучше и чувствовать себя энергичнее.

Физическая активность, пусть даже в виде прогулок или совместных занятий спортом, становится частью их жизни. Это положительно отражается на здоровье в целом.

Защита от стресса и болезней

Одно из ключевых преимуществ влюблённости — снижение уровня стресса. В такие периоды люди реже сталкиваются с апатией и тревожностью. Положительные эмоции стабилизируют работу нервной системы и укрепляют иммунитет.

"Счастье косвенно может защитить человека от сердечно-сосудистых заболеваний", — пояснила эндокринолог Екатерина Шереметьева.

Таким образом, любовь выступает своеобразным профилактическим фактором.

Продолжительность жизни

Учёные давно заметили: люди, находящиеся в отношениях, живут дольше. Эндокринолог подтверждает, что у влюблённых продолжительность жизни отличается в лучшую сторону. Эмоциональная поддержка, снижение стресса и более здоровый образ жизни напрямую влияют на этот показатель.

Напротив, у одиноких мужчин и женщин чаще наблюдаются проблемы с сердцем, включая повышенный риск инфаркта миокарда.

Влюблённость — это не только красивое чувство, но и мощный ресурс для здоровья. Она укрепляет психику, снижает стресс, улучшает привычки и защищает сердце. Жизнь в гармоничных отношениях помогает дольше оставаться активным и бодрым.

Таким образом, любовь можно смело назвать естественным лекарством, которое действует мягко, но эффективно.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Амурский тигр остаётся королём, но трон под ним качается: почему тайга больше не даёт ему защиту
Домашние животные
Амурский тигр остаётся королём, но трон под ним качается: почему тайга больше не даёт ему защиту
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Украина перестала получать азербайджанский газ
Экономика и бизнес
Украина перестала получать азербайджанский газ
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Мёртвые живы до сих пор: что скрывал Тесла в своей фразе о бессмертии
Мгновенный эффект от тренировки: эти 3 упражнения изменят ваше тело
Мгновенный эффект от тренировки: эти 3 упражнения изменят ваше тело
Последние материалы
Мечта рухнула: сколько нужно денег, чтобы жить по-американски
Космическая загадка: Земля получила нового квазиспутника, о котором никто не знал
Как объединить две квартиры в одну: пошаговый план, о котором молчат застройщики
Не кладите это туда: как неправильное размещение багажа может испортить полёт
Секрет долгожителей раскрыт, и это не спорт: как любовь напрямую влияет на продолжительность жизни
Подготовка к зиме или билет в сервис: проверка авто, которую забывают водители
Хотите реакцию как у спортсмена? Эти простые тренировки доступны каждому
Милана Стар и её 13 миллионов на колёсах: как дочь Виталия Гогунского стала миллионершей
Почему все просят рецепт? Добавьте в картофельно-мясные котлеты всего 2 ложки этого — съедаются моментально
Редкий гигант из глубин шокировал Калифорнию: на пляж вместо мусора выкинуло существо из океанских легенд
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.