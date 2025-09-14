Хватит винить себя в переедании: ученые нашли скрытую причину лишнего веса

Более половины взрослого населения России сегодня имеет избыточный вес, а диагноз "ожирение" (ИМТ ≥ 30) поставлен уже каждому четвертому. Эта проблема приобретает масштабы глобальной эпидемии: по прогнозам аналитиков, к 2035 году число людей с лишним весом в мире превысит 3,3 миллиарда человек.

Вопреки распространенному мифу, ожирение — это не просто следствие лени и переедания, а сложное заболевание, основанное на глубоких метаболических нарушениях. Об этом рассказала Марина Рыкова, к. м.н., заместитель генерального директора "Герофарм".

Почему сила воли бессильна: мнение эксперта

Как объясняет Марина Рыкова, у большинства пациентов нарушены естественные механизмы регуляции аппетита. Сигналы насыщения от жировой ткани поступают в мозг с опозданием, из-за чего человек переедает, не осознавая этого, пишет Газета.Ru.

"Современная медицина рассматривает ожирение как хроническое рецидивирующее заболевание, требующее комплексного подхода и, зачастую, медикаментозной терапии", — подчеркивает эксперт.

Роль физической активности: важное уточнение

Эндокринолог и нутрициолог Наина Богданова отмечает важный факт: еще в 2003 году ВОЗ исключила физическую активность из перечня методов снижения веса.

Главная цель спорта: поддержание мышечной массы, здоровья костей и суставов, повышение выносливости.

поддержание мышечной массы, здоровья костей и суставов, повышение выносливости. Распространенная ошибка: попытка "отработать" в зале съеденные калории. Это неэффективно для похудения, так как энергозатраты от тренировок часто переоцениваются.

Чем опасно ожирение: главные риски

Эксперты единогласны: лишний вес — это не эстетическая проблема, а прямой фактор риска для развития тяжелых заболеваний.

Ожирение существенно повышает вероятность:

Сердечно-сосудистых патологий (инфаркты, инсульты, гипертония).

Сахарного диабета 2-го типа.

Онкологических заболеваний.

Жирового гепатоза печени.

Болезней суставов и подагры.

Преждевременной смерти.

Как работают современные методы лечения ожирения

Новые препараты (на основе тирзепатида, семаглутида) действуют именно на причину нарушения, а не на следствие.

Их действие комплексно:

Контроль аппетита: ускоряют чувство насыщения и снижают патологическую тягу к жирной пище. Влияние на метаболизм: помогают контролировать уровень сахара в крови, улучшают показатели липидного профиля. Уменьшение воспаления: воздействуют непосредственно на жировую ткань, уменьшая хроническое воспаление, которое она провоцирует.

Ключевой вывод экспертов: лекарства — не "волшебная таблетка", а инструмент, который под наблюдением врача помогает перестроить пищевые привычки и закрепить результат на всю жизнь.

Важное предупреждение

Самолечение подобными препаратами с целью быстро сбросить вес крайне опасно. Их должен назначать только врач после обследования, если польза от снижения веса превышает потенциальные риски. Терапия требует регулярного контроля для своевременного выявления и коррекции возможных побочных эффектов.

Позитивная статистика: Даже умеренное снижение веса (на 5-10%) уже дает значительный оздоровительный эффект: снижает артериальное давление, позволяет уменьшить дозировки других лекарств (например, от гипертонии или гормонов щитовидной железы) и заметно сокращает риски развития сопутствующих заболеваний.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

