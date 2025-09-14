Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Взломать иммунитет не получится: раскрыта удивительная правда о витамине С и БАДах осенью

Здоровье

Осенний прием ударных доз витамина С и БАДов для профилактики простуд - это не только бесполезная, но и потенциально опасная практика. Об этом рассказала профессор Светлана Каневская, терапевт и руководитель клиники внутренних болезней Европейского Медицинского Центра (EMC).

Ребенок держит таблетки
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Ребенок держит таблетки

Эксперт пояснила, что хотя витамин С и играет важную роль в поддержке иммунитета, его положительный эффект проявляется только при поддержании нормального уровня в организме. Превышение этой нормы не приносит дополнительной пользы, а излишки просто выводятся.

Профессор Каневская предупредила, что бесконтрольный прием добавок без назначения врача может иметь серьезные негативные последствия для здоровья.

Чем опасна передозировка витамина С и БАДов

  • Нагрузка на органы: Сверхдозы могут перегружать печень и почки, затрудняя их работу.
  • Дисбаланс микроэлементов: Избыток одних веществ (например, цинка) может блокировать усвоение других, нарушая тонкий баланс в организме.
  • Образование камней в почках: При переработке больших доз витамин С превращается в оксалаты, которые, соединяясь с кальцием, образуют кристаллы и повышают риск мочекаменной болезни.
  • Взаимодействие с лекарствами: Некоторые исследования показывают, что аскорбиновая кислота может снижать эффективность препаратов для разжижения крови.

Кому следует быть особенно осторожным

  • Людям с диагностированной мочекаменной болезнью.
  • Пациентам с нарушениями обмена железа (гемохроматоз).
  • Тем, кто принимает антикоагулянты.
  • Лицам с склонностью к аллергическим реакциям.

Иммунная система — это сложная и медленно формирующаяся защитная сеть. Ее нельзя "взломать" разовым приемом волшебной таблетки. Надежный иммунитет строится годами благодаря комплексным привычкам, пишет Газета.Ru.

Ключевые столпы устойчивого иммунитета

  • качественный сон,
  • сбалансированное питание (где витамины поступают в первую очередь из пищи),
  • регулярная физическая активность,
  • управление стрессом,
  • контроль хронических заболеваний.

"Таким образом, простуда становится не испытанием, а легкой тренировкой для иммунной системы", — заключила Светлана Каневская.

Уточнения

Аскорби́новая кислота́ (от др.-греч.  «не-» + лат. scorbutus «цинга») — органическое соединение с формулой C6H8O6, является одним из основных веществ в человеческом рационе, которое необходимо для нормального функционирования соединительной и костной ткани.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
