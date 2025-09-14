Взломать иммунитет не получится: раскрыта удивительная правда о витамине С и БАДах осенью

Осенний прием ударных доз витамина С и БАДов для профилактики простуд - это не только бесполезная, но и потенциально опасная практика. Об этом рассказала профессор Светлана Каневская, терапевт и руководитель клиники внутренних болезней Европейского Медицинского Центра (EMC).
Эксперт пояснила, что хотя витамин С и играет важную роль в поддержке иммунитета, его положительный эффект проявляется только при поддержании нормального уровня в организме. Превышение этой нормы не приносит дополнительной пользы, а излишки просто выводятся.
Профессор Каневская предупредила, что бесконтрольный прием добавок без назначения врача может иметь серьезные негативные последствия для здоровья.
Иммунная система — это сложная и медленно формирующаяся защитная сеть. Ее нельзя "взломать" разовым приемом волшебной таблетки. Надежный иммунитет строится годами благодаря комплексным привычкам, пишет Газета.Ru.
"Таким образом, простуда становится не испытанием, а легкой тренировкой для иммунной системы", — заключила Светлана Каневская.
Уточнения
Аскорби́новая кислота́ (от др.-греч. ἀ «не-» + лат. scorbutus «цинга») — органическое соединение с формулой C6H8O6, является одним из основных веществ в человеческом рационе, которое необходимо для нормального функционирования соединительной и костной ткани.
