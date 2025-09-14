Взломать иммунитет не получится: раскрыта удивительная правда о витамине С и БАДах осенью

Осенний прием ударных доз витамина С и БАДов для профилактики простуд - это не только бесполезная, но и потенциально опасная практика. Об этом рассказала профессор Светлана Каневская, терапевт и руководитель клиники внутренних болезней Европейского Медицинского Центра (EMC).

Эксперт пояснила, что хотя витамин С и играет важную роль в поддержке иммунитета, его положительный эффект проявляется только при поддержании нормального уровня в организме. Превышение этой нормы не приносит дополнительной пользы, а излишки просто выводятся.

Профессор Каневская предупредила, что бесконтрольный прием добавок без назначения врача может иметь серьезные негативные последствия для здоровья.

Чем опасна передозировка витамина С и БАДов

Нагрузка на органы: Сверхдозы могут перегружать печень и почки, затрудняя их работу.

Сверхдозы могут перегружать печень и почки, затрудняя их работу. Дисбаланс микроэлементов: Избыток одних веществ (например, цинка) может блокировать усвоение других, нарушая тонкий баланс в организме.

Избыток одних веществ (например, цинка) может блокировать усвоение других, нарушая тонкий баланс в организме. Образование камней в почках: При переработке больших доз витамин С превращается в оксалаты, которые, соединяясь с кальцием, образуют кристаллы и повышают риск мочекаменной болезни.

При переработке больших доз витамин С превращается в оксалаты, которые, соединяясь с кальцием, образуют кристаллы и повышают риск мочекаменной болезни. Взаимодействие с лекарствами: Некоторые исследования показывают, что аскорбиновая кислота может снижать эффективность препаратов для разжижения крови.

Кому следует быть особенно осторожным

Людям с диагностированной мочекаменной болезнью.

Пациентам с нарушениями обмена железа (гемохроматоз).

Тем, кто принимает антикоагулянты.

Лицам с склонностью к аллергическим реакциям.

Иммунная система — это сложная и медленно формирующаяся защитная сеть. Ее нельзя "взломать" разовым приемом волшебной таблетки. Надежный иммунитет строится годами благодаря комплексным привычкам, пишет Газета.Ru.

Ключевые столпы устойчивого иммунитета

качественный сон,

сбалансированное питание (где витамины поступают в первую очередь из пищи),

регулярная физическая активность,

управление стрессом,

контроль хронических заболеваний.

"Таким образом, простуда становится не испытанием, а легкой тренировкой для иммунной системы", — заключила Светлана Каневская.

