Сырный парадокс: как любимый продукт может навредить пожилым людям с гипертонией

Здоровье

Эксперт в области сыроделия предупредила об ограничениях в потреблении сыра для людей пожилого возраста. Директор экспериментально-производственного центра сыроделия Университета РОСБИОТЕХ Елена Сидорова рассказала, что безопасная для здоровья суточная норма этого продукта напрямую зависит от состояния сердечно-сосудистой системы.

сыр
Фото: freepik is licensed under public domain
сыр

По словам технолога, пожилой возраст является фактором риска развития гипертонии и атеросклероза. Если такие заболевания уже диагностированы, допустимое количество сыра сокращается до 20-30 граммов в день. При этом от твердых и жирных сортов, например, пармезана, следует отказаться.

Для полностью здоровых людей старшего возраста норма немного выше, но также не должна превышать 50 граммов твердого сыра в сутки, что соответствует данным ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", уточняет Газета.Ru.

Елена Сидорова подчеркивает, что даже полезные продукты требуют осознанного подхода. Она дала конкретные рекомендации по выбору сыра.

Какой сыр выбрать в пожилом возрасте

  • Отдавайте предпочтение сортам с умеренной жирностью и высоким содержанием кальция.
  • Важно, чтобы сыр был изготовлен из натурального пастеризованного коровьего молока.
  • Обращайте внимание на содержание белка. В качестве полезных примеров эксперт привела рикотту, легкую брынзу или фету.

Важные предупреждения от эксперта по употреблению сыра

  • Индивидуальные рекомендации по питанию, особенно при хронических заболеваниях, должен давать лечащий врач или диетолог.
  • При тяжелых формах гипертонии или почечной недостаточности противопоказаны даже низкожирные сорта сыра.
  • Даже здоровым людям важно следить за рационом и придерживаться установленных норм.

Таким образом, ключевое правило — умеренность и внимательное отношение к своему здоровью, а при выборе продуктов — консультация со специалистом.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
