Сырный парадокс: как любимый продукт может навредить пожилым людям с гипертонией

2:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперт в области сыроделия предупредила об ограничениях в потреблении сыра для людей пожилого возраста. Директор экспериментально-производственного центра сыроделия Университета РОСБИОТЕХ Елена Сидорова рассказала, что безопасная для здоровья суточная норма этого продукта напрямую зависит от состояния сердечно-сосудистой системы.

Фото: freepik is licensed under public domain сыр

По словам технолога, пожилой возраст является фактором риска развития гипертонии и атеросклероза. Если такие заболевания уже диагностированы, допустимое количество сыра сокращается до 20-30 граммов в день. При этом от твердых и жирных сортов, например, пармезана, следует отказаться.

Для полностью здоровых людей старшего возраста норма немного выше, но также не должна превышать 50 граммов твердого сыра в сутки, что соответствует данным ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", уточняет Газета.Ru.

Елена Сидорова подчеркивает, что даже полезные продукты требуют осознанного подхода. Она дала конкретные рекомендации по выбору сыра.

Какой сыр выбрать в пожилом возрасте

Отдавайте предпочтение сортам с умеренной жирностью и высоким содержанием кальция.

Важно, чтобы сыр был изготовлен из натурального пастеризованного коровьего молока.

Обращайте внимание на содержание белка. В качестве полезных примеров эксперт привела рикотту, легкую брынзу или фету.

Важные предупреждения от эксперта по употреблению сыра

Индивидуальные рекомендации по питанию, особенно при хронических заболеваниях, должен давать лечащий врач или диетолог.

При тяжелых формах гипертонии или почечной недостаточности противопоказаны даже низкожирные сорта сыра.

Даже здоровым людям важно следить за рационом и придерживаться установленных норм.

Таким образом, ключевое правило — умеренность и внимательное отношение к своему здоровью, а при выборе продуктов — консультация со специалистом.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

