Сырный парадокс: как любимый продукт может навредить пожилым людям с гипертонией

Эксперт в области сыроделия предупредила об ограничениях в потреблении сыра для людей пожилого возраста. Директор экспериментально-производственного центра сыроделия Университета РОСБИОТЕХ Елена Сидорова рассказала, что безопасная для здоровья суточная норма этого продукта напрямую зависит от состояния сердечно-сосудистой системы.
По словам технолога, пожилой возраст является фактором риска развития гипертонии и атеросклероза. Если такие заболевания уже диагностированы, допустимое количество сыра сокращается до 20-30 граммов в день. При этом от твердых и жирных сортов, например, пармезана, следует отказаться.
Для полностью здоровых людей старшего возраста норма немного выше, но также не должна превышать 50 граммов твердого сыра в сутки, что соответствует данным ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", уточняет Газета.Ru.
Елена Сидорова подчеркивает, что даже полезные продукты требуют осознанного подхода. Она дала конкретные рекомендации по выбору сыра.
Таким образом, ключевое правило — умеренность и внимательное отношение к своему здоровью, а при выборе продуктов — консультация со специалистом.
Уточнения
Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.
