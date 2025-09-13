Дагестанский бизнес на пчёлах: метод, который ставит под сомнение медицину и здравый смысл

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:22
Здоровье

В последние недели в социальных сетях активно обсуждают необычный метод лечения простатита, который становится всё более популярным в Дагестане. Речь идёт об апитерапии — использовании укусов пчёл для улучшения мужского здоровья. Пасечники, называющие себя "целителями", подсаживают насекомых на определённые участки тела: поясницу, ягодицы и даже область анального отверстия. Там пчёлы жалят, а их яд, как утверждают сторонники метода, улучшает кровообращение, стимулирует выработку мужских гормонов и снимает застойные процессы в предстательной железе.

Целлофановая пчела
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Целлофановая пчела

Мнения об эффективности и безопасности подобного лечения расходятся. Для одних это экзотическая практика, для других — опасный эксперимент над собственным телом.

Мужчины обращаются к апитерапии

Согласно наблюдениям врачей, к подобным методам чаще всего прибегают те, кто разочаровался в традиционной медицине или не имеет к ней лёгкого доступа. В регионах, где клиники перегружены, а запись к узким специалистам занимает недели, многие готовы испытать "народные" способы. Добавляет уверенности и то, что пчелиный яд издавна применяли в медицине — хотя чаще в качестве обезболивающего при заболеваниях суставов.

К тому же не стоит забывать о психологическом факторе. Мужчины часто стесняются обращаться к урологам и предпочитают искать обходные пути. На этом фоне услуги пасечников, обещающих восстановить потенцию и здоровье "естественным" образом, выглядят заманчиво.

Мнение врачей

Евгений Греков, врач-эндокринолог, андролог и уролог, подчёркивает: простатит нельзя рассматривать исключительно как "застойное заболевание".

"По большому счету мужское здоровье, а именно хронический простатит, зависит от дефицита тестостерона. Если есть дефицит, то будет простатит", — отметил врач-эндокринолог, андролог и уролог Евгений Греков.

По его словам, ещё с 2017–2018 годов в России утверждены клинические стандарты лечения этой болезни. Доказано, что недостаток тестостерона играет ключевую роль в развитии и ухудшении течения простатита.

Греков не исключает, что некоторым пациентам апитерапия может казаться действенной — не из-за лечебного эффекта, а за счёт так называемого плацебо. Но врач предостерегает: пчелиные укусы небезопасны. Они способны вызвать тяжёлую аллергическую реакцию вплоть до анафилактического шока, а в этом случае промедление может стоить жизни.

"Хорошо, хоть не пиявок в прямую кишку устанавливают для улучшения реологии крови в области предстательной железы. Спасибо им большое. Иначе мужчин с комплексами будет больше", — добавил Евгений Греков.

Золотая жила для пасечников

Простата — орган маленький, но для маркетологов и "народных целителей" она стала настоящим источником дохода. По словам эксперта, простатит давно превратился в "самый дорогой маркетинговый диагноз". На этом фоне появление апитерапии в коммерческом формате выглядит вполне закономерно.

В интернете активно рекламируются курсы лечения пчёлами. Их стоимость достигает 10 тысяч рублей за полный цикл, который включает от 10 до 20 процедур с интервалом в один день. Для сравнения: обычный курс терапии у уролога обходится дороже, особенно если речь идёт о современных препаратах. Неудивительно, что многие мужчины выбирают "дешёвую альтернативу".

Однако экономия мнимая. В случае осложнений расходы на лечение будут куда выше, а здоровье может пострадать серьёзно.

Опасность апитерапии

Медики предупреждают, что даже у людей, не склонных к аллергии, укус пчелы способен вызвать непредсказуемую реакцию. Яд содержит десятки биологически активных веществ, влияющих на сосуды, сердце и нервную систему. Для одного пациента это может обернуться лёгкой отёчностью, для другого — госпитализацией.

Кроме того, нет никаких убедительных клинических исследований, которые подтверждали бы эффективность укусов пчёл при простатите. Да, улучшение кровотока в месте укуса возможно, но это не имеет прямого отношения к причинам заболевания. Хронический простатит чаще связан не со "застоем", а с гормональными и метаболическими нарушениями.

Простатит: мифы и реальность

Простатит — это воспаление предстательной железы. Симптомы могут быть самыми разными: от тянущих болей и дискомфорта внизу живота до проблем с мочеиспусканием и эрекцией. Болезнь коварна: она способна протекать бессимптомно, но постепенно снижать качество жизни мужчины.

Существует миф, что простатит развивается исключительно у пожилых, однако на приём к урологам всё чаще приходят мужчины 30-40 лет. Основные факторы риска:

  1. гормональные сбои, прежде всего дефицит тестостерона;
  2. малоподвижный образ жизни и сидячая работа;
  3. хронические инфекции мочеполовой системы;
  4. вредные привычки — алкоголь и курение;
  5. нерегулярная половая жизнь.

Влияние образа жизни

Огромное значение имеет то, как мужчина заботится о себе ежедневно. Уролог Давид Васкес Альба подчёркивает: злоупотребление спиртным напрямую отражается на эректильной функции. Постепенно алкоголь разрушает сосуды, снижает уровень гормонов и приводит к импотенции. Аналогичный вред наносит курение, которое ухудшает кровоснабжение органов малого таза.

Регулярная физическая активность, полноценный сон и отказ от вредных привычек в ряде случаев способны уменьшить проявления простатита без лекарств. Но игнорировать необходимость медицинского контроля нельзя.

Современные методы лечения

Сегодня у урологов есть достаточно средств для эффективной борьбы с простатитом. Лечение включает:

  • коррекцию уровня тестостерона при его дефиците;
  • противовоспалительные препараты;
  • физиотерапию;
  • рекомендации по изменению образа жизни.

Комплексный подход позволяет не только облегчить симптомы, но и снизить риск осложнений, включая бесплодие и рак простаты.

Социальный и психологический аспект

Важно учитывать и психологическую сторону проблемы. Мужчины часто воспринимают болезни мочеполовой системы как удар по своей "мужественности". Это рождает комплексы, страхи и нежелание обращаться к врачу. В результате они ищут "щадящие" альтернативы, которые обещают быстрое решение без лишних разговоров. Именно поэтому пчелиные укусы кажутся привлекательными: процедура проста, "натуральна" и не требует лишних объяснений.

Однако медики настаивают: доверие к неподтверждённым методам может стоить слишком дорого.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
