Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мягкая посадка или экономический провал? Путин задал роковой вопрос финансистам
1,5 миллиарда рублей за слова о Дудаеве: Пугачёву ждёт суд
Время перезагрузки для вашего сада: используйте новолуние, чтобы обновить и укрепить растения
Спина кручком? Откройте для себя простой способ исправить осанку без усилий
Миллионы на ремонт, а толку ноль: квартира без этого финального штриха превращается в безликий короб
Космос заложил бомбу замедленного действия: взрывы чёрных дыр могут скоро озарить небосвод
Селена Гомес разрыдалась из-за мультфильма: вот что её так задело
Инопланетные туфельки на подоконнике: почему полив по привычке губит экзотический куст
Негатив уходит во сне: зачем кошки ложатся именно к стопам хозяина

Холестерин путает карты организму: привычный завтрак оказался хуже фастфуда и снеков

5:44
Здоровье

Высокий уровень холестерина — проблема, с которой сталкивается огромное количество людей во всем мире. При этом многие даже не подозревают, что находятся в зоне риска: холестерин не проявляет себя напрямую и без анализа крови его уровень остаётся неизвестным.

Продукты
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Продукты

Почему холестерин не всегда враг

Холестерин — это не только "плохое слово" в медицинских статьях. Он играет важную роль в организме: участвует в построении клеточных мембран, помогает синтезировать гормоны (тестостерон, эстроген), необходим для образования витамина D и желчных кислот, которые помогают переваривать пищу.

Проблемы начинаются, когда в крови оказывается слишком много липопротеинов низкой плотности (LDL). Именно их называют "плохим холестерином". Эти частицы переносят холестерин из печени в кровоток и могут застревать в стенках артерий, образуя бляшки.

"Сердечные приступы случаются, когда кусочек бляшки отрывается, образуя тромб и закупоривая артерию. Поэтому наличие бляшки — это проблема", — пояснил кардиолог Рияз Патель.

В отличие от LDL, липопротеины высокой плотности (HDL) выполняют противоположную задачу — возвращают холестерин в печень для дальнейшей переработки.

Статистика, которая заставляет задуматься

По данным британской организации Heart UK, почти половина взрослых в Англии имеют повышенный уровень холестерина. В США 34 миллиона человек живут с показателем выше 240 мг/дл, что считается высокой отметкой. У многих при этом нет никаких симптомов.

Именно поэтому врачи советуют регулярно сдавать анализы крови, особенно после 40 лет, чтобы вовремя отследить изменения.

Лекарства и естественные способы

Статины — самые распространённые препараты для снижения уровня холестерина. Их принимают около 8 млн британцев и 40 млн американцев. Но медикаменты нужны далеко не всем. Если показатели не критичны, специалисты советуют начинать с изменения образа жизни.

Ключевые методы:

  • физическая активность - аэробные упражнения (бег, плавание, велосипед) помогают снизить LDL и повысить HDL примерно на 5%;

  • отказ от курения и вейпинга - табачный дым ухудшает соотношение "плохого" и "хорошего" холестерина;

  • сбалансированное питание - главный инструмент профилактики.

"Изменение питания — наиболее эффективный способ улучшить уровень холестерина", — подчеркнул Рияз Патель.

Какие продукты помогают снизить холестерин

  1. Овсянка и цельнозерновые - богаты растворимой клетчаткой, которая связывает холестерин в кишечнике и препятствует его попаданию в кровь.

  2. Бобовые (чечевица, фасоль, горох) - источник белка и клетчатки, улучшают липидный профиль.

  3. Фрукты и овощи - содержат антиоксиданты, способные защищать сосуды от повреждений.

  4. Орехи и семена - снабжают организм полезными жирами, снижающими уровень LDL.

  5. Растительные стерины и станолы - вещества, которые "обманывают" рецепторы кишечника, мешая холестерину всасываться. Они встречаются в специальных йогуртах, спредах и добавках.

Что лучше ограничить

  • Насыщенные жиры (жирное мясо, сливочное масло, сыры с высоким содержанием жира) повышают уровень LDL.

  • Ультраобработанные продукты (фастфуд, снеки, сладости) не только увеличивают холестерин, но и нагружают сердце.

  • Избыточное количество сахара способно влиять на уровень липидов не меньше, чем жиры.

  • Яйца содержат много диетического холестерина, поэтому их лучше употреблять в разумных количествах.

Плюсы и минусы разных подходов

Подход Плюсы Минусы
Медикаменты (статины) Быстрое и доказанное снижение холестерина Возможные побочные эффекты, необходимость пожизненного приёма
Физическая активность Улучшение общего состояния, профилактика болезней сердца Требует регулярности и времени
Изменение питания Доступный и естественный метод, без побочных эффектов Эффект проявляется постепенно
Добавки с растительными стеринами Снижение холестерина до 10% Дороже, чем привычные продукты

Мифы и правда

  • Миф: холестерин всегда вреден.
    Правда: он необходим для работы организма, опасен лишь избыток LDL.

  • Миф: достаточно отказаться от жирного мяса.
    Правда: важно уменьшить и насыщенные жиры, и сахар, и обработанные продукты.

  • Миф: высокий холестерин всегда вызывает симптомы.
    Правда: чаще всего он протекает бессимптомно, и выявить его можно только по анализам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать анализы → скрытый рост LDL → регулярная проверка липидного профиля.

  • Делать ставку только на лекарства → зависимость от статинов → сочетание терапии с изменением образа жизни.

  • Есть много "здоровых" продуктов без контроля → перебор калорий и сахара → умеренность и баланс.

А что если…

А что если заменить привычные перекусы орехами, а утренний тост — овсянкой? Даже такие небольшие шаги могут снизить уровень холестерина и уменьшить риск инфаркта. В долгосрочной перспективе это даст организму больше, чем быстрый эффект от лекарств.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Домашние животные
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Еда и рецепты
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Популярное
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны

Животное с клювом утки и хвостом бобра скрывает тайну, которая может изменить наше понимание эволюции и медицины.

Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Последние материалы
Космос заложил бомбу замедленного действия: взрывы чёрных дыр могут скоро озарить небосвод
Селена Гомес разрыдалась из-за мультфильма: вот что её так задело
Инопланетные туфельки на подоконнике: почему полив по привычке губит экзотический куст
Негатив уходит во сне: зачем кошки ложатся именно к стопам хозяина
Чтобы он жил спокойно: Анна Седокова объяснила молчание о Тимме после нападения журналистов
Багажник становится причиной спора: как правильно реагировать на требование инспектора
Съедаете свои усилия: этот тип продуктов сводит на нет все ваши тренировки
Овощ с привкусом магии: зеленушка из символа очищения стала звездой здорового меню
Замки, где оживает история: почему туристы со всего мира выбирают именно их
От связи с Япончиком до участия в Битве экстрасенсов: чем шокирует жизнь и судьба Николь Кузнецовой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.