Экзотическая чистка ушей манит: но одна деталь способна превратить ритуал в беду

6:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди воспринимают чистку ушей как простую и приятную процедуру, которая помогает расслабиться и избавиться от неприятных ощущений. В Китае даже существуют целые салоны, где этот процесс превратился в особый ритуал, а популярность ему добавили видео ASMR, в которых зрители наслаждаются звуками прикосновения инструментов к уху. Но за внешней привлекательностью скрываются серьёзные риски для здоровья, о которых всё чаще предупреждают врачи.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ватные палочки

Почему уши не нуждаются в регулярной чистке

Природа предусмотрела защитный механизм — ушную серу. Она не является грязью, как часто думают, а выполняет несколько функций:

увлажняет и защищает кожу слухового прохода;

препятствует проникновению бактерий и грибков;

служит естественным барьером от пыли и мелких частиц.

Ушная сера постепенно выводится наружу естественным образом — при движениях челюсти во время разговора или жевания. Поэтому в большинстве случаев человеку не требуется дополнительное вмешательство.

"Чистка ушей может повредить нежную кожу наружного слухового прохода, особенно если применяются грубые или нестерильные инструменты", — пояснил врач-отоларинголог Хан Хунлей.

Проблемы начинаются тогда, когда сера удаляется слишком часто или глубоко. В результате ухо лишается естественной защиты, становится уязвимым для микробов, а микротравмы создают условия для воспалений.

Риски и последствия

Салоны, предлагающие профессиональную чистку, часто используют металлические или бамбуковые палочки, крючки, щёточки. Но даже в условиях салона далеко не всегда соблюдается идеальная стерильность. А это значит, что вместе с расслаблением человек может получить инфекцию.

К возможным осложнениям относятся:

наружный отит - воспаление слухового канала;

грибковые инфекции , возникающие из-за нарушения микрофлоры;

микротравмы кожи и кровотечения ;

перфорация барабанной перепонки при слишком глубоком вмешательстве;

ухудшение слуха на фоне хронических воспалений.

Особую опасность представляет формирование привычки. Многие люди настолько привыкают к приятным ощущениям, что продолжают чистить уши даже при воспалении, тем самым усугубляя проблему. Есть случаи, когда чрезмерное увлечение процедурой приводило к постоянным болям, выделениям и необходимости хирургического лечения.

Когда зуд и дискомфорт — тревожный сигнал

Зуд в ухе — не всегда повод для чистки. Он может свидетельствовать о хроническом отите, экземе или аллергической реакции. Самостоятельное вмешательство в таких случаях только ускоряет развитие болезни. При дискомфорте или нарушениях слуха врачи настоятельно рекомендуют обратиться к специалисту, чтобы выяснить истинную причину.

Советы врачей

Медики не запрещают чистку ушей совсем, но предлагают ограничить её и подходить ответственно:

Делать процедуру не чаще одного раза в 2-3 месяца. Выбирать только проверенные клиники, где гарантирована стерильность инструментов. Избегать домашних экспериментов с острыми предметами — шпильками, зубочистками, ватными палочками. При первых признаках воспаления (боль, выделения, шум в ушах) обращаться к ЛОР-врачу. Для ухода за ушами использовать аптечные капли, которые помогают мягко растворить излишки серы.

Плюсы и минусы процедуры

Плюсы Минусы Чувство расслабления и снятие стресса Риск занести инфекцию Эстетическое удовольствие (ASMR-эффект) Повреждения кожи слухового прохода Элемент культурной традиции Ослабление естественной защиты уха Возможность довериться специалисту Высокая стоимость и необходимость повторных визитов

Сравнение: домашняя чистка и салоны

Критерий Домашняя чистка Салонная процедура Стерильность Чаще всего отсутствует Зависит от уровня салона Риск травм Высокий Средний Удобство Доступно всегда По записи Стоимость Практически бесплатно От 500 до 2000 рублей Расслабление Отсутствует Ярко выражено

Мифы и правда

Миф: уши нужно чистить каждую неделю.

Правда: серы обычно достаточно для защиты, и её естественный выход не требует регулярного вмешательства.

Миф: глубокая чистка безопасна.

Правда: любое грубое воздействие может повредить барабанную перепонку.

Миф: если зудит ухо, значит, нужно его почистить.

Правда: зуд часто связан с воспалением или экземой, и требует медицинской помощи.

Исторический контекст

Традиция профессиональной чистки ушей в Китае имеет многовековую историю. Считалось, что процедура помогает не только избавиться от излишков серы, но и восстановить баланс энергии, снять усталость, улучшить настроение. В современном Китае такие салоны до сих пор популярны, а мастера превращают чистку в целое представление с использованием фонариков, кисточек и музыкального сопровождения. В Европе и США подобная практика почти не развита — там преобладает медицинский подход, где вмешательство допускается только по показаниям.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Чистить уши слишком часто → повреждение кожи и инфекция → ограничить до 1 раза в 3 месяца.

Использовать ватные палочки → уплотнение серы и пробка → мягкие аптечные капли.

Игнорировать зуд и выделения → хронический отит → своевременный визит к ЛОР-врачу.

А что если…

Если вместо частых походов в салоны сделать ставку на профилактику, можно сохранить здоровье ушей без лишних рисков. Использование специальных капель, правильное питание, достаточное количество витаминов и отказ от привычки ковыряться в ушах сведут потребность в чистке к минимуму.

Сон и психология

Интересно, что многие люди посещают салоны не ради гигиены, а ради эффекта расслабления. Звуки инструментов и лёгкие прикосновения действительно могут вызывать состояние, близкое к медитации. Однако специалисты напоминают: для снижения стресса есть более безопасные методы — массаж, дыхательные практики, йога или медитация перед сном. Они помогут расслабиться без вреда для здоровья.