Экзотическая чистка ушей манит: но одна деталь способна превратить ритуал в беду

Многие люди воспринимают чистку ушей как простую и приятную процедуру, которая помогает расслабиться и избавиться от неприятных ощущений. В Китае даже существуют целые салоны, где этот процесс превратился в особый ритуал, а популярность ему добавили видео ASMR, в которых зрители наслаждаются звуками прикосновения инструментов к уху. Но за внешней привлекательностью скрываются серьёзные риски для здоровья, о которых всё чаще предупреждают врачи.
Природа предусмотрела защитный механизм — ушную серу. Она не является грязью, как часто думают, а выполняет несколько функций:
увлажняет и защищает кожу слухового прохода;
препятствует проникновению бактерий и грибков;
служит естественным барьером от пыли и мелких частиц.
Ушная сера постепенно выводится наружу естественным образом — при движениях челюсти во время разговора или жевания. Поэтому в большинстве случаев человеку не требуется дополнительное вмешательство.
"Чистка ушей может повредить нежную кожу наружного слухового прохода, особенно если применяются грубые или нестерильные инструменты", — пояснил врач-отоларинголог Хан Хунлей.
Проблемы начинаются тогда, когда сера удаляется слишком часто или глубоко. В результате ухо лишается естественной защиты, становится уязвимым для микробов, а микротравмы создают условия для воспалений.
Салоны, предлагающие профессиональную чистку, часто используют металлические или бамбуковые палочки, крючки, щёточки. Но даже в условиях салона далеко не всегда соблюдается идеальная стерильность. А это значит, что вместе с расслаблением человек может получить инфекцию.
К возможным осложнениям относятся:
наружный отит - воспаление слухового канала;
грибковые инфекции, возникающие из-за нарушения микрофлоры;
микротравмы кожи и кровотечения;
перфорация барабанной перепонки при слишком глубоком вмешательстве;
ухудшение слуха на фоне хронических воспалений.
Особую опасность представляет формирование привычки. Многие люди настолько привыкают к приятным ощущениям, что продолжают чистить уши даже при воспалении, тем самым усугубляя проблему. Есть случаи, когда чрезмерное увлечение процедурой приводило к постоянным болям, выделениям и необходимости хирургического лечения.
Зуд в ухе — не всегда повод для чистки. Он может свидетельствовать о хроническом отите, экземе или аллергической реакции. Самостоятельное вмешательство в таких случаях только ускоряет развитие болезни. При дискомфорте или нарушениях слуха врачи настоятельно рекомендуют обратиться к специалисту, чтобы выяснить истинную причину.
Медики не запрещают чистку ушей совсем, но предлагают ограничить её и подходить ответственно:
Делать процедуру не чаще одного раза в 2-3 месяца.
Выбирать только проверенные клиники, где гарантирована стерильность инструментов.
Избегать домашних экспериментов с острыми предметами — шпильками, зубочистками, ватными палочками.
При первых признаках воспаления (боль, выделения, шум в ушах) обращаться к ЛОР-врачу.
Для ухода за ушами использовать аптечные капли, которые помогают мягко растворить излишки серы.
|Плюсы
|Минусы
|Чувство расслабления и снятие стресса
|Риск занести инфекцию
|Эстетическое удовольствие (ASMR-эффект)
|Повреждения кожи слухового прохода
|Элемент культурной традиции
|Ослабление естественной защиты уха
|Возможность довериться специалисту
|Высокая стоимость и необходимость повторных визитов
|Критерий
|Домашняя чистка
|Салонная процедура
|Стерильность
|Чаще всего отсутствует
|Зависит от уровня салона
|Риск травм
|Высокий
|Средний
|Удобство
|Доступно всегда
|По записи
|Стоимость
|Практически бесплатно
|От 500 до 2000 рублей
|Расслабление
|Отсутствует
|Ярко выражено
Миф: уши нужно чистить каждую неделю.
Правда: серы обычно достаточно для защиты, и её естественный выход не требует регулярного вмешательства.
Миф: глубокая чистка безопасна.
Правда: любое грубое воздействие может повредить барабанную перепонку.
Миф: если зудит ухо, значит, нужно его почистить.
Правда: зуд часто связан с воспалением или экземой, и требует медицинской помощи.
Традиция профессиональной чистки ушей в Китае имеет многовековую историю. Считалось, что процедура помогает не только избавиться от излишков серы, но и восстановить баланс энергии, снять усталость, улучшить настроение. В современном Китае такие салоны до сих пор популярны, а мастера превращают чистку в целое представление с использованием фонариков, кисточек и музыкального сопровождения. В Европе и США подобная практика почти не развита — там преобладает медицинский подход, где вмешательство допускается только по показаниям.
Чистить уши слишком часто → повреждение кожи и инфекция → ограничить до 1 раза в 3 месяца.
Использовать ватные палочки → уплотнение серы и пробка → мягкие аптечные капли.
Игнорировать зуд и выделения → хронический отит → своевременный визит к ЛОР-врачу.
Если вместо частых походов в салоны сделать ставку на профилактику, можно сохранить здоровье ушей без лишних рисков. Использование специальных капель, правильное питание, достаточное количество витаминов и отказ от привычки ковыряться в ушах сведут потребность в чистке к минимуму.
Интересно, что многие люди посещают салоны не ради гигиены, а ради эффекта расслабления. Звуки инструментов и лёгкие прикосновения действительно могут вызывать состояние, близкое к медитации. Однако специалисты напоминают: для снижения стресса есть более безопасные методы — массаж, дыхательные практики, йога или медитация перед сном. Они помогут расслабиться без вреда для здоровья.
